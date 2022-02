Cómo conseguir que te concedan el 100% de una hipoteca

Adquirir una vivienda supone un gran desembolso que muchos españoles no pueden afrontar. De hecho, para comprar una casa debemos tener ahorrado el 20% de su precio, como mínimo. Pero, ¿es posible conseguir una hipoteca al 100%?

En la actualidad, entre la precariedad de los contratos laborales y el elevado precio de los alquileres, los jóvenes acaban descartando la idea de comprar una vivienda por falta de recursos. A continuación, te mostramos cómo puedes conseguir una hipoteca al 100% para poder cumplir tu sueño de adquirir una vivienda. ¡No te lo pierdas!

¿Cómo conseguir una hipoteca al 100%?

Los años que llevamos arrastrando la crisis económica, junto con el estallido de la burbuja inmobiliaria, han supuesto un elevado aumento de la morosidad para la banca. Como consecuencia, las entidades bancarias comenzaron a exigir cada vez más requisitos para lograr que nos concedan una hipoteca.

Por ello, solicitar una hipoteca al 100% es una tarea bastante complicada, pero te alegrará saber que existen varias opciones para aquellos que no cuentan con ahorros suficientes. La mayoría de la población tiene dificultades para acceder al total de la financiación, pues no disponen del 20% necesario para comenzar con los trámites, y las entidades financieras no lo facilitan. Así pues, estas son las alternativas para conseguir el 100% de financiación:

1. Tener ahorrado el 20% o más del valor de tasación del inmueble

Los bancos suelen ofrecer una financiación para la adquisición de una vivienda por importe de hasta el 80% del valor de tasación. Esto es así porque buscan protegerse de la morosidad de la que hemos hablado antes, y lo interpretan como que si ese cliente ha podido ahorrar tal cantidad de dinero, su situación económica es lo suficientemente estable como para hacer frente a las mensualidades del préstamo.

En cambio, si el cliente no dispone de dicha cantidad de dinero, el valor de tasación de la vivienda podría ayudarle a obtener una financiación mayor, siempre y cuando el precio de compra-venta del inmueble esté por debajo del importe de tasación. Por ejemplo, si deseas adquirir un hogar por valor de 150.000 euros, necesitarás una tasación mínima de 188.000 euros para que el banco te conceda el 80% del precio, es decir, 150.400 euros.

2. Contar con un perfil solvente

Las propuestas de los bancos varían bastante dependiendo de si el perfil del cliente es solvente. Esto quiere decir que si el usuario tiene una gran estabilidad laboral y financiera tendrá más posibilidades de lograr una hipoteca al 100%. Eso sí, debe tener un sueldo de 2.500 euros como mínimo, un contrato laboral indefinido con antigüedad, y no debe poseer deudas ni figurar como moroso, entre otras condiciones.

3. Pedir una hipoteca para una propiedad del banco

Las entidades financieras ofrecen condiciones de financiación con muchas más ventajas cuando el cliente se interesa por alguna de sus viviendas, aunque el porcentaje estará condicionado por el perfil del sujeto en cuestión. Por lo tanto, aunque la casa sea propiedad del banco, no significa que la financiación hipotecaria alcance el 100% en todos los casos.

4. Disponer de los servicios de un asesor hipotecario

El asesor hipotecario es crucial a la hora de negociar el importe de una hipoteca. Y es que, no solo guía al cliente para solicitar la hipoteca, sino que también simplifican el proceso de solicitud y las gestiones, pudiendo ayudarte a conseguir la hipoteca al 100% de financiación. Estos profesionales tienen una relación muy estrecha con las entidades bancarias, por lo que conocen muy bien sus productos y tendrán más posibilidades de éxito en el proceso de negociación de la hipoteca.

5. Recurrir a la doble garantía hipotecaria

La doble garantía hipotecaria significa que la entidad prestará el 80% del valor de la vivienda, y el 20% restante quedará cubierto mediante una hipoteca sobre un segundo inmueble. Esta última suele recaer sobre la vivienda de los padres del cliente, de modo que si hubiera problemas de impago, el banco podría ejecutar dicha vivienda. Es, por tanto, una medida para conseguir una mayor financiación, aunque conlleva muchos más riesgos.

Características de una hipoteca al 100%

Tendrás que contratar algún producto con la entidad bancaria, domiciliar tu nómina y adquirir un seguro de Vida, de Hogar o una tarjeta con la entidad .

. Al asumir un mayor riesgo, los tipos de interés serán más altos.

Los plazos de amortización también son mayores, pues la cantidad de dinero es más elevada y el cliente tardará más tiempo en devolverlo.

Una hipoteca al 100% suele concederse para inmuebles de primera vivienda.

Riesgos de pedir una hipoteca al 100%

Las hipotecas al 100% tienen más riesgos que las demás, ya que el banco asume una deuda mayor aumentando así el riesgo de impago. Por lo tanto, los riesgos a los que te enfrentarás son los siguientes:

Posibilidad de endeudamiento, pues el importe a devolver se incrementará bastante debido a los intereses. La cuota mensual de una hipoteca no debe superar el 35% de tus ingresos mensuales, así que tenlo en cuenta antes de contratar la financiación.

Si el banco concede una financiación superior al precio del inmueble, es posible que, si dejas de pagar las mensualidades y la entidad se queda con la vivienda, esta sea subastada por una cantidad bastante inferior a la que debemos. Lo mismo ocurrirá si decides vender tu residencia, que no conseguirás el dinero suficiente para cubrir la deuda pendiente.

Bancos que ofrecen hipotecas al 100% sin aval

Algunos de los bancos que negocian hipotecas al 100% sin aval son los siguientes:

Abanca

Kutxabank

Liberbank

Bankinter

Eso sí, una hipoteca al 100% sin aval aumentará los requisitos exigidos. Además, a la hora de solicitarla, debes tener un empleo que ofrezca fiabilidad y estabilidad, un contrato indefinido, una nómina elevada para generar confianza a la entidad bancaria, y no tener deudas.

