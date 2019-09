Si das mucho uso a tu bicicleta, pues eres aficionado al deporte del ciclismo, llegará un momento en que tengas que sustituir piezas, entre ellas, la cadena. No importa que le hayas dado un gran cuidado, a pesar de estar fabricada con acero, los eslabones y rodillos de la cadena se desgastan y será necesario sustituirla.

Ya os dimos los remedios caseros para ajustar los cambios de una bicicleta, ahora os enseñaremos como cambiar la cadena.

¿Cuándo debo cambiar la cadena de la bicicleta?

Determinar cuándo es el momento adecuado para hacer una sustitución de la cadena de tus bicicletas no es una tarea sencilla, por ello, existen en el mercado herramientas que nos indican en grado de desgaste que tiene. No obstante, si notas que la cadena te salta a menudo, es un claro indicador de que probablemente sea el momento de hacer un cambio de ésta.

Debemos tener mucho cuidado con no dejar nuestra cadena gastada sin sustituir, no sólo podemos sufrir un accidente por este motivo, sino que también se pueden estropear los platos y el cassette.

Cómo elegir la cadena nueva para tu bicicleta

Necesitas cambiar la cadena, pero no sabes cuál debes comprar. No te preocupes, sólo debes tener en cuenta unas cuantas cosas:

Cómo cambiar la cadena de una bicicleta paso a paso

Si deseas cambiar la cadena tú mismo, debes seguir unos sencillos trucos. Aunque aquí vamos a explicar una manera general del cambio de la cadena, es posible que dependiendo de tu bicicleta varíe ligeramente el proceso, no obstante, las cadenas suelen venir con un pequeño manual donde se indica cómo quitar los eslabones y un pequeño esquema de cómo se debe colocar la cadena.

Con los conocimientos que te transmitimos aquí y el manual, debería ser suficiente para que pudieras cambiar tu mismo la cadena de la bicicleta, tan sólo te llevará unos minutos.

Retira la cadena gastada

El primer paso es quitar la cadena vieja. Si tu cadena cuenta con un eslabón rápido, tan solo tenemos que apretar a ambos lados del eslabón sin tocarlo y hacer unos ligeros movimientos giratorios hacia arriba y hacia abajo para que el eslabón se desabroche y la cadena quede suelta.

En caso de no contar con este tipo de eslabón deberemos hacer uso de una herramienta para empujar un pasador hacia afuera y lograr así, dividir la cadena.

Limpia el cassette

Ahora que ya has retirado la cadena vieja, es un buen momento para que limpies e inspecciones los platos y cassette. Revisa que todos los dientes son simétricos y no están desgastados.

Muchas veces al cambiar la cadena nos damos cuenta de que el cassette también necesita un cambio, es habitual que pueda ocurrir esto. Suponiendo que todo está correcto, limpia el cassette. No es buena idea colocar una cadena limpia en un cassette sucio.

Para limpiar el cassette debes seguir estos pasos:

Extrae la rueda trasera del eje y con ayuda de una llave extractora para el cassette, sácalo.

para el cassette, sácalo. Para facilitar la tarea separa sus piezas.

Aplica líquido desengrasante a la pieza y déjalo actuar.

a la pieza y déjalo actuar. Retira la suciedad ayudándote de un paño. Si es necesario vuelve a aplicar desengrasante y repite este paso.

Cuando el cassette esté limpio lubrícalo y vuelve a montarlo.

Mide la cadena nueva

Para medir la cadena, la colocaremos sobre el plato y el piñón grandes. A continuación, uniremos ambos extremos haciendo que haya un poco de tensión.Es seguro que la cadena quede larga, ya que vienen de fábrica con una longitud mayor a la que se requiere, por tanto, es necesario hacer uso de un troncha-cadenas, que es la herramienta que nos permite quitar los eslabones que nos sobran.

Otra forma más sencilla de medir la longitud adecuada es utilizando la cadena vieja. Cortaremos la cadena nueva de la misma longitud que la vieja y seguro que acertamos.

Coloca la cadena nueva

Enhebramos la cadena en el plato pequeño y en el piñón grande, podrías colocarla de otro modo, pero así el proceso te resultará mucho más sencillo.

A continuación, uniremos la cadena por los extremos y la sujetaremos con ayuda del pasador (si la cadena viene sin pasador puedes usar un clip abierto o algo similar). Con la ayuda del troncha-cadenas introduciremos el pin de unión. En caso de que hayamos colocado bien el pin de unión escucharemos un sonido de “click”. La parte que sobre del clip de unión deberemos cortarla, o bien con el troncha-cadenas o con la ayuda de unos alicates.

Asegúrate de que ha quedado bien

Asegúrate de que todos los eslabones han quedado bien encajados y que ejerce la transmisión correctamente sin hacer ruidos y girando sin necesidad de que tengamos que ejercer más fuerza de la habitual.

Si todo está bien, ya has acabo, no tienes que hacer nada más y no, no hace falta engrasar la cadena, ya que ya vienen engrasadas cuando la compras. ¡Ya puedes comenzar a rodar!