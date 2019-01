Cómo quitar un orzuelo y evitar su aparición

Los orzuelos aparecen cuando una de las glándulas sebáceas que tenemos en el borde de los párpados se infecta, aunque también puede aparecer por una lesión inflamatoria que se infecta. Tiene la apariencia de un grano en el párpado.

Como consecuencia de los orzuelos, el ojo se inflama y tenemos enrojecimiento en la zona afectada, así como una molestia bastante dolora. Lo peor de tener orzuelos es que pueden ocasionarnos problemas en la visión, aunque la parte "positiva" es que si los tratamos a tiempo, en menos de una semana podremos deshacernos de ellos.

Vamos a darte unas pautas fundamentales para que puedas quitar un orzuelo en caso de que tengas uno.

Qué causa la aparición de los orzuelos

Hay básicamente dos causas que pueden provocar la aparición de orzuelos:

Que se inflame una de las glándulas sebáceas de las pestañas o de los párpados bloqueando la salida de la grasa que se genera en la zona y provocando un pequeño grano infectado.

Que la bacteria estafilococo o "Staphylococcus aureus" prolifere y ataque la zona.

Síntomas que se experimentan cuando se tiene un orzuelo

Aparición excesiva de legañas

Sensibilidad a la luz

Ojos enrojecidos

Molestia al parpadear

Dolor al rozar la zona

Visión borrosa

Quitar un orzuelo con gasas húmedas

Quizá este tipo de tratamiento te resulte un poco pesado de realizar, ya que requiere que le prestes atención entre tres y cuatro veces al día, pero reducirás mucho los síntomas y el orzuelo desaparecerá con bastante rapidez. Sigue estos pasos:

Haz una infusión de té verde .

. Humedece en el té tibio unas gasas estériles y a continuación escúrrela para que no goteen.

Túmbate y coloca las gasas sobre el ojo afectado sin apretar sobre el orzuelo.

Relájate durante 15 minutos con la gasa sobre el ojo.

Repite el proceso cuatro veces al día.

Este tratamiento se puede realizar también con otras infusiones como manzanilla, acacia o hierbabuena.

Quitar un orzuelo con patata

Este método para quitar un orzuelo ayudará a que se baje la hinchazón del ojo y ayudará también a hacerlo desaparecer mucho antes. Debes realizarlo al menos dos veces al día, o bien combinar con el método de las gasas húmedas que te describimos anteriormente. Este es el método de la patata:

Pela una patata y ponla a cocer .

. Corta la patata en rodajas .

. Deja que la patata se enfríe hasta alcanzar una temperatura tibia.

hasta alcanzar una temperatura tibia. Coge una rodaja de patata, túmbate y colócala sobre el ojo afectado .

. Relájate durante 10 o 15 minutos.

Retira la patata.

Lávate bien el ojo con agua templada.

Tira a la basura la patata que has usado.

La patata que sobra puedes usarla en otra ocasión para volver a aplicar este método, pero debes calentarla en el microondas hasta que adquiera una temperatura templada ya que el calor ayudará a drenar y a que tu orzuelo desaparezca antes.

Es importante que tires la rodaja de patata una vez la hayas usado, ya que no puedes volver a aplicarla sobre el ojo pues puede contener bacterias que le has pasado tú mismo.

Aloe vera para eliminar un orzuelo

Son muchas las propiedades beneficiosas que tiene el Aloe vera y entre ellas están la capacidad analgésica que tiene. El Aloe vera no sólo nos ayudará a eliminar las molestias que provoca un orzuelo, sino que también nos ayudará a curar el orzuelo más rápidamente. Realiza los siguientes pasos:

Corta una hoja de Aloe vera que sea un poco grande y carnosa.

que sea un poco grande y carnosa. Corta la hoja por la mitad longitudinalmente.

Extrae la carne de la hoja sin que llegue a la corteza, pues la corteza de la hoja de Aloe vera es tóxica. Quédate sólo con la carne blanca.

Empapa una gasa estéril con el gel que se extrae junto a la carne de la hoja de Aloe vera.

de la hoja de Aloe vera. Túmbate y coloca la gasa con el Aloe sobre el ojo afectado.

Deja que el Aloe vera actúe durante media hora aproximadamente.

Debes repetir este proceso dos veces al día, preferiblemente a primera hora de la mañana y a la última hora del día. Puedes conservar el Aloe vera restante en la nevera, así no tendrás que cortar tantas hojas de la planta.

Consejos para no agravar la situación

Hay una serie de pautas que debes seguir a rajatabla cuando tienes un orzuelo para no agravar la situación:

No uses maquillaje .

. Lávate la cara varias veces al día .

. Mantén tus manos limpias en todo momento y evita frotarte los ojos.

en todo momento y evita frotarte los ojos. Trata de dormir boca arriba, ya que el contacto del ojo afectado contra la almohada puede hacer que contagies al ojo sano o incluso que contagies a tu pareja si duermes en compañía.

ya que el contacto del ojo afectado contra la almohada puede hacer que contagies al ojo sano o incluso que contagies a tu pareja si duermes en compañía. Si usas lentillas, mientras tengas el orzuelo, sustitúyelas por unas gafas. Las lentillas pueden contener bacterias y hacer que el orzuelo te dure más tiempo.

Cómo prevenir que vuelvan a aparecer orzuelos

Ya has experimentado lo que se siente al tener un orzuelo, has hecho un tratamiento para eliminarlo y ahora lo que quieres es no volver a pasar por ello. Reducirás las probabilidades de que te vuelva a aparecer uno si realizas las siguientes tareas básicas:

Evita frotarte con las manos los ojos, a veces nos frotamos los ojos sin haber lavado previamente las manos y esto puede provocar infecciones.

a veces nos frotamos los ojos sin haber lavado previamente las manos y esto puede provocar infecciones. Lávate la cara con asiduidad, especialmente si eres una persona con la piel grasa.

especialmente si eres una persona con la piel grasa. Si usas lentillas, no las uses más tiempo del que recomienda el fabricante y mantenlas bien esterilizadas .

no las uses más tiempo del que recomienda el fabricante y . Si usas maquillaje, no olvides nunca retirarlo antes de irte a dormir y usa sólo maquillaje de calidad.

no olvides nunca y usa sólo maquillaje de calidad. Lleva una dieta rica en frutas y en verduras .

. Evita el estrés . A veces las situaciones de estrés pueden provocarnos la aparición de orzuelos. Si no tienes tiempo para hacer alguna actividad física que pueda relajarte como puede ser el yoga, trata de dedicar unos 10 minutos diarios a la meditación con los sencillos pasos que te mostramos.

. A veces las situaciones de estrés pueden provocarnos la aparición de orzuelos. Si no tienes tiempo para hacer alguna actividad física que pueda relajarte como puede ser el yoga, trata de dedicar unos 10 minutos diarios a la meditación con los sencillos pasos que te mostramos. Duerme bien por las noches.

Todos estos remedios caseros contra los orzuelos suelen funcionar bastante bien, no obstante, si ves que pasados unos días la situación no mejora, te recomendamos encarecidamente que visites a un especialista que te ayude a solventar el problema por otras vías.