El fin de los tintos pesados: 7 vinos ligeros que se beben fríos (y no pasan factura al día siguiente)

Durante años, el verano ha sido territorio exclusivo de blancos y rosados, relegando a los tintos a un segundo plano por su estructura, graduación y temperatura de servicio.

Sin embargo, algo está cambiando en las copas: una ola de tintos más ligeros, frescos y con menor carga alcohólica empieza a abrirse paso como alternativa real para los meses de calor, conquistando tanto a consumidores jóvenes como a perfiles más experimentados.

Este auge no es casual. Responde a una evolución en los estilos de vinificación (menos extracción, mayor protagonismo de la fruta y uso contenido de la madera) y a una demanda clara del consumidor: vinos más fáciles de beber, más digestivos y compatibles con una vida social activa.

Tintos que se disfrutan ligeramente frescos, que acompañan desde una cena informal hasta una comida al aire libre, y que, además, prometen algo cada vez más valorado: placer sin peaje al día siguiente.

Portia Roble

Portia Roble es la versión más desenfadada de Bodegas Portia en Ribera del Duero, pensada para quienes buscan un tinto joven, jugoso y sin complicaciones. Elaborado con tempranillo (tinta fina) y una breve crianza de unos cuatro meses en barrica de roble, mantiene el protagonismo de la fruta por encima de la madera.

Portia Roble

En nariz manda la cereza y la fresa, con un toque de vainilla y especias suaves; en boca es ligero, fresco y muy fácil de beber, con el punto justo de estructura para que funcione tanto con tapas como con una cena veraniega sin protocolo. Precio: 8,30 euros

LAN D-12 Edición Limitada Concéntrico

Tinto riojano de Fuenmayor que nace del mítico depósito 12 de la bodega y se viste de fiesta para el festival 'Concéntrico'. Es, en esencia, un tempranillo de viñedo propio con crianza en roble, pero pensado para el disfrute: color cereza brillante, aromas de fruta roja madura, recuerdos licorosos y un toque de tofe, vainilla y cacao que lo hace muy apetecible.

LAN D-12 Concéntrico

En boca resulta envolvente y goloso, con taninos pulidos y un eco de regaliz que se queda un rato, pero sin hacerse pesado. Un Rioja de corte clásico que se bebe con mucha facilidad. Precio: 13,25 euros

Pradorey El Mirón

El Mirón es la cara más fresca y contemporánea de Pradorey en Ribera del Duero. Nace de tres fincas propias (Hoyo Dornajo, Los Quemados y Valdelayegua) y mezcla tempranillo con un toque de albillo mayor y merlot, algo poco habitual en la zona.

Pradorey El Mirón

Se elabora con filosofía de mínima intervención, fermentación espontánea con levaduras autóctonas y una crianza de unos diez meses en barricas usadas, sobre todo de roble francés, para no eclipsar la fruta.

En copa se muestra jugoso, aromático y muy bebible, con buena acidez y una madera integrada que suma complejidad sin restar frescura. Precio: 12 euros

Alta Pavina Citius

En plena meseta castellana, donde nadie esperaba ver pinot noir, un proyecto pionero de los años 80 demostró que la variedad también podía hablar con acento castellano. De esas viñas nace hoy Alta Pavina Citius, uno de los pinot más interesantes del país, que combina madurez contenida y frescura en dosis muy medidas.

Alta Pavina Citius

En copa manda la cereza licorosa, escoltada por matices terrosos y un fondo especiado, afinados tras 18 meses de crianza en roble francés. La acidez se muestra serena, los taninos son finos y la textura, casi sedosa, firma un tinto de vocación borgoñona pero carácter propio, que coloca a Castilla en el mapa actual del pinot noir. Precio: 20,90 euros

Finca Villacreces Creta

Creta es el nuevo tinto de Finca Villacreces, nacido en el viñedo Valdelascuevas, una de las zonas más altas de la Milla de Oro ribereña. Aquí la tinta fina se planta sobre suelos muy calizos, casi blancos, que marcan el carácter del vino: más mineral, tenso y con una fruta muy nítida.

Finca Villacreces Creta

La bodega apuesta por depósitos de hormigón para la elaboración, buscando preservar frescura y pureza de la uva. El resultado es un ribera serio pero accesible, con buena intensidad, notas de mora y arándano, tanino firme pero domado y un fondo salino que invita a seguir bebiendo. Precio: 20,20 euros

Joaquín Rebolledo Barrica

Este tinto de parcela de Joaquín Rebolledo viene de una viña plantada en 1987 sobre suelos pizarrosos en la ribera del Sil, en Valdeorras. Mezcla variedades autóctonas (mencía, sousón, arauxa, brancellao, garnacha y merenzao) y pasa por crianza en barrica de roble francés, seguida de un descanso muy gallego: seis meses en una cueva natural del siglo XVIII.

Joaquín Rebolledo Barrica

En nariz manda la fruta roja y negra madura con especias cálidas, mientras que en boca es sabroso, glicérico y largo, con taninos dulces y una sensación envolvente. Un tinto con carácter atlántico, serio en el fondo pero muy disfrutable. Precio: 10,90 euros

Dominio de Tares Leione

Leione es la cara más juguetona de Dominio de Tares y una buena puerta de entrada a la prieto picudo, variedad poco vista pero con mucha personalidad. Nacido en Castilla y León y elaborado en clave de tinto con madera muy comedida, busca ante todo frescura y expresión frutal.

Dominio de Tares Leione

Despliega aromas de flores rojas, frutas silvestres, fresa y un guiño de pan tostado. En boca es refrescante y sabroso, con un posgusto que recuerda a tarta de fresa, perfecto para tapas, pastas o una cena informal de verano. Precio: 9,10 euros