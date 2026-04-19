El secreto de una de las bodegas más exclusivas de España que puedes descubrir sólo en el Mutua Madrid

El Mutua Madrid Open se ha convertido en los últimos años en un hervidero de nuevas tendencias más allá de lo que ocurre en la pista. A la comunión de los mejores tenistas del panorama internacional se unen famosos, deportistas y empresarios que saben que la Caja Mágica es, entre el 20 de abril y el 3 de mayo, un epicentro de mano internacional en muchos sentidos.

Quizás eso ha sido lo que ha convencido a uno de los más prestigiosos grupos bodegueros de España, Tempos Vega Sicilia, de aceptar una colaboración única: aparecer por primera vez como colaborador oficial de un evento deportivo.

Claro que el tenis y el Mutua Madrid Open no es un evento cualquiera, sino que enamora y atrae a la élite nacional e internacional tanto a nivel deportivo como cultural y empresarial. Precisamente lo mismo que ocurre con estos famosos vinos. Por lo que el match es evidente.

Los dos vinos que van a estar presentes en el club VIP del Mutua Madrid Open. E. E.

De todo el portfolio del grupo, Tempos Vega Sicilia ha optado por dos de sus estrellas más reconocidas para convertirlas en los vinos oficiales del ATP Masters 1000 en las categorías masculina y femenina: el Mandolás, de su Bodega Oremus, en Hungría, y Macán Clásico, un rioja de este siglo de la cava de Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia.

Son dos etiquetas que representan tanto la vanguardia como la elegancia de unos vinos perfectos, además, para satisfacer a un público, en gran parte internacional, acostumbrado a probar no lo bueno sino lo mejor en el Club VIP del torneo.

Vista de la pista tras la suspensión de un partido de tenis del Mutua Madrid Open de Madrid, debido al apagón EFE

En el caso de Mandolás, es un blanco que sorprende porque crece en la mítica región húngara de Tokaj, conocida por producir uno de los mejores vinos dulces del mundo, pero rompe el molde con una acidez vibrante y una mineralidad profunda. Es 100% variedad Furmint y marida perfectamente con sushi, mariscos o incluso platos de ave con salsas cremosas que se servirán en los descansos entre sets.

El Macán Clásico es la unión de dos sagas legendarias, Rothschild y Vega Sicilia, que se han unido para reinterpretar La Rioja con un sabor más fresco. Realizado con Tempranillo y un toque de Garnacha, cuenta con una textura sedosa y un equilibrio que lo convierte en un vino muy disfrutón para los momentos de triunfo.

Sin embargo, Tempos Vega Sicilia sabe que el Madrid Open de Madrid tiene que ir más allá de una simple copa de vino y ha querido revelar uno de sus mejores secretos en un espacio exclusivo para los aficionados que supone toda una inmersión sensorial bajo el lema "La tierra, nuestro origen". Durante esos días, la gente podrá visitar su boutique sensorial, un juego antes del brindis.

Las campanas con las esencias del vino que serán una experiencia única en el Mutua Madrid Open. E. E.

Con esta idea, el grupo bodeguero español cambia las normas de las catas tradicionales y apuesta por construir un lugar donde se podrá jugar a ser sumiller partiendo de las esencias más puras que componen cada vino, su alma más escondida.

En este espacio se colocarán unas elegantes campanas de cristal y pequeños frascos con cada uno de los matices que hay en estos vinos de Tempo Vega Sicilia y tendremos que reconocer y recordar qué expresa cada uno para, tras calentar un poco el olfato, identificar esas mismas notas de fruta blanca o madera en la copa.

Como asegura Pablo Álvarez Mezquíriz, consejero delegado de Tempos Vega Sicilia, el Mutua Madrid Open es un "lugar privilegiado y un magnífico escaparate que permitirá que nuestro vino sea conocido durante los días de competición". Y además, no todos los días se puede decir que se ha catado uno de los secretos mejor guardados de la familia Vega Sicilia entre un ace y un match point.