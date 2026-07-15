La marisquería familiar donde Carlos Herrera (68) es cliente habitual: "Los calamares son una delicia. Imbatibles"

El locutor Carlos Herrera en un montaje de El Español Hugoylara (TripAdvisor) / GTres

Carlos Herrera no es solo uno de los locutores más populares que nos ha dado España en las últimas décadas.

El periodista almeriense es también, puede que sin pretenderlo, un gran influencer gastronómico, pues basta que comparta un plato en su perfil de Instagram para que todos los amantes de la buena mesa tomemos nota.

Una de estas recomendaciones es La Lonja, una marisquería situada en el número 60 de la calle Josep Tarradellas. en pleno Ensanche barcelonés, el establecimiento se ha ganado un hueco entre quienes buscan darse un buen homenaje a base de marisco.

El locutor no escondió su entusiasmo a la hora de describirla ante sus seguidores. "La Lonja, en la calle Josep Tarradellas, es a mi entender una de las mejores casas de comida de Barcelona", sentenciaba.

"Teo, gallego de Lugo, ofrece calamarcitos como estos cocinados como si fuesen angulas. Una delicia. Imbatible", escribía en una publicación ilustrada con una imagen de los mencionados calamares.

La Lonja: trato familiar y producto de primera

El restaurante está regentado por Teo, un gallego oriundo de Lugo que atiende personalmente la sala y ofrece un trato cercano, casi familiar.

Su hospitalidad, unida a la calidad excepcional del producto, explica buena parte de las reseñas favorables que acumula en distintas plataformas digitales.

Conviene tenerlo en cuenta antes de animarse a visitarlo. El local tiene capacidad para unos 30 comensales y pocas mesas disponibles, es recomendable reservar con antelación siempre que sea posible, bien acercándose al local o llamando por teléfono (93 419 41 74), ya que no dispone de página de reservas.

Cocina marinera sin postureo

La Lonja se presenta como una auténtica casa de comidas, sin pretensiones ni modernidades forzadas ni presentaciones rebuscadas.

La apuesta es una cocina tradicional, bien hecha, en la que el protagonismo recae en el producto de temporada, siempre de primera calidad, procedente tanto de Galicia como de Cataluña.

Los calamarcitos al ajillo que enamoraron a Herrera son solo un ejemplo de una carta amplia de cocina gallega y mediterránea. Pensada sobre todo para quienes buscan sabores del mar, tampoco defrauda a los carnívoros empedernidos.

Entre los platos más destacados figuran las mariscadas al estilo gallego, la merluza a la gallega, el rodaballo al horno, los mejillones al vapor, las ostras, la lubina a la bilbaína, los chanquetes con su huevo frito, las croquetas caseras y el clásico pan con tomate.

Un sitio de toda la vida para sentirse como en casa

La estética es sobria y clásica, con manteles blancos de tela y un aspecto que no esconde el paso del tiempo, reforzando su carácter tradicional y su respeto por la buena mesa.

En cuanto a los precios, la relación calidad-precio queda justificada por el mimo en la elaboración, la excelencia de la materia prima y el trato personal que Teo y su equipo dispensan a cada cliente.

La Lonja es, en definitiva, un lugar pensado para quienes valoran la auténtica cocina de mercado, elaborada con cariño y respeto por la tradición.

Una joya gastronómica en el corazón de Barcelona que, gracias a la recomendación de Carlos Herrera, ha ganado notoriedad, pero que sigue conservando ese espíritu familiar que hace tan especiales a este tipo de sitios.

Ideal para una comida tranquila, sin prisas, donde lo importante es disfrutar de lo que se pone sobre la mesa y de las personas con las que se comparte.