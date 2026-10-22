María, cocinera: "Para que el hummus esté más rico, no uses solo garbanzos de bote, ponle 200 g de calabaza y cebollitas"

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Cada estación cambia lo que encontramos en el mercado, y adaptar las recetas de siempre a los productos de temporada es una manera sencilla de ir variando los menús sin tener que aprender recetas nuevas.

Basta con dominar unas cuantas recetas de base e ir incorporando los ingredientes propios de cada estación.

En otoño llegan a las fruterías las setas, las castañas, los boniatos y las calabazas. Y el hummus, que es de esas recetas comodín que se preparan con un bote de garbanzos en pocos minutos, es una magnífica candidata para este tipo de adaptaciones.

Como la que propone la chef María Morales, que fue finalista de la novena edición de MasterChef y, actualmente, regenta un coqueto restaurante, Esencia by María Morales, en Tomelloso (Ciudad Real).

En su perfil de Instagram, @mariamchef9, comparte también recetas caseras, como este hummus de calabaza que, según asegura, ha revolucionado su casa.

Calabaza y cebollita encurtida

Para esta versión, María elige una de las hortalizas más representativas del otoño: la calabaza que, aparte de darle un bonito color a la preparación, le aporta unos matices dulces muy ricos.

Le añade también unas cebollitas en vinagre que, si no te gustan, puedes no ponérselas, pero aportan un toque ácido que complementa al limón y hace que el hummus resulte más ligero en boca.

Receta fácil de hummus de calabaza Ingredientes Garbanzos cocidos de bote, 300 g

Calabaza, 200 g

Tahini, 1 cucharada

Limones, 2 ud

Comino molido, 1 cucharadita

Sal, al gusto

Agua, 100 ml

Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas

Cebollitas en vinagre, 3 ud

Pimentón, ½ cucharadita

Semillas de sésamo, 1 cucharadita

Pan de pita, 2 ud para acompañar Paso 1 Cortamos la calabaza en trozos y la cocinamos en un estuche de vapor en el microondas, a máxima potencia, durante 7 minutos o hasta que esté blanda. Si no tenemos estuche, podemos usar una bolsa de asar o un bol tapado con papel film que sea apto. Paso 2 Cuando esté lista, retiramos la piel y las pepitas de la calabaza que puedan quedar. Paso 3 Exprimimos los dos limones. Escurrimos los garbanzos y los ponemos en el vaso de la batidora con la calabaza, el tahini, el zumo de limón, el comino, la sal y el agua. Paso 4 Trituramos, probamos y ajustamos el punto de sal. Añadimos una cucharada de aceite y volvemos a triturar hasta obtener una crema homogénea. Paso 5 Separamos las cebollitas en pétalos, las salteamos en una sartén con media cucharada de aceite durante 2 minutos y reservamos. Paso 6 Calentamos el pan en la sartén o en la tostadora. Paso 7 Extendemos el hummus en un plato con el dorso de una cuchara, manteniéndola quieta mientras vamos girando el plato. Paso 8 Espolvoreamos el pimentón y el sésamo, decoramos con las cebollitas y terminamos un hilo de aceite de oliva por encima. Servimos con el pan tostado.

Preguntas frecuentes

¿Puedo triturar las cebollitas con el resto de los ingredientes? Sí, la propia María propone también poner las tres cebollitas en el vaso de la batidora para darle al hummus un punto más ácido. En ese caso, se pueden reservar una o dos más para decorar.

¿Qué tipo de calabaza puedo usar? La de tipo cacahuete, también conocida como calabaza violín, es fácil de encontrar en otoño, tiene las pepitas concentradas en la parte ancha y se pela con facilidad una vez cocinada.

¿Puedo asar la calabaza en el horno? Sí, se puede asar en el horno o en la freidora de aire y quedará incluso más rica, con matices caramelizados, pero tarda un poco más de tiempo. Pero si tienes sobras de calabaza asada, no lo dudes y haz hummus.

¿Puedo usar garbanzos cocidos en casa? Sí. Para obtener 300 g de garbanzos cocidos necesitas unos 130 g de garbanzos secos.

¿Cómo se hace el tahini casero? Tostando semillas de sésamo en una sartén sin aceite durante unos minutos, removiendo para que no se quemen, y triturándolas hasta obtener una pasta. Si a la batidora le cuesta al principio, basta añadir una cucharadita de aceite de girasol.