Marc, cocinero: "El pollo más crujiente no lleva pan rallado ni huevo, sino leche, 300 g de harina y 50 g de maicena"

0 votos

Total: 56 min

Comensales: 3

Replicar en casa esos platos icónicos de la comida rápida tiene una doble recompensa.

Por un lado, disfrutar del plato y, por otro, saber exactamente con qué ingredientes está hecho.

El pollo frito crujiente al estilo KFC es un buen ejemplo y prepararlo en casa con esta receta de Marc Balló es supersencillo.

El cocinero ha compartido en uno de sus perfiles de Instagram, @lacucharallena, la receta su versión del pollo frito del KFC y no hay ingredientes secretos.

Lo que sí hay son algunas advertencias sobre los fallos que estropean el resultado. "El error más común al hacer el pollo frito crujiente es no controlar las temperaturas", advierte.

Leche y harina para marinar

El truco de esta receta está en el marinado que, además de leche, lleva la misma mezcla de harina, maicena y especias que se usará para el rebozado seco en vez del típico pan rallado que solemos asociar a los rebozados más crujientes.

La leche es en gran medida el ingrediente responsable de que el pollo quede muy jugoso en su interior.

Según explica el cocinero, "el ácido láctico y el calcio ablandan las fibras", y el conjunto del marinado "va a aportar sabor, textura" y un pollo "mucho más jugoso".

Saltarse este paso es, para Marc, otro de los fallos frecuentes. Sin marinar, advierte, el pollo "te queda insípido, te queda sin sabor".

El tiempo de marinado, siempre en la nevera, en cambio, es flexible y puede ir de 30 minutos a 2 horas, "lo que quieras", en sus palabras.

Controlar la fritura

Para Marc Balló, de todos los errores que se pueden cometer, el más catastrófico es no controlar la temperatura del aceite. Si se echa mucho pollo a la vez, la temperatura baja y el rebozado no queda crujiente.

Su recomendación, como la de otros muchos cocineros, es freír en varias tandas y en abundante aceite.

Y un último paso importante, que es algo con lo que en COCINILLAS insistimos siempre muchísimo. El pollo, una vez frito, no hay que dejarlo reposar sobre papel absorbente, sino sobre una rejilla o en un colador grande para que no pierda el crujiente.

Receta fácil de pollo frito crujiente estilo KFC Para el marinado: Pechuga de pollo, 500 g

Leche, 400 ml

Harina de trigo, 300 g

Maicena, 50 g

Sal, 2 cucharaditas

Pimienta negra molida, 1 cucharadita

Pimentón dulce, 2 cucharaditas

Curry en polvo, 2 cucharaditas

Ajo en polvo, 1 cucharadita Para el rebozado seco: Harina de trigo, 300 g

Maicena, 50 g

Sal, 1 cucharadita

Pimienta negra molida, 1 cucharadita

Pimentón dulce, 2 cucharaditas

Curry en polvo, 2 cucharaditas

Ajo en polvo, 1 cucharadita Para freír: Aceite de girasol, 1 l Paso 1 Cortamos las pechugas en tiras uniformes de unos 2 cm de grosor. Paso 2 En un bol, mezclamos la leche con la harina, la maicena, la sal, la pimienta, el pimentón, el curry y el ajo en polvo hasta obtener una pasta homogénea y espesa. Paso 3 Añadimos las tiras de pollo y removemos hasta que queden bien cubiertas y sumergidas. Tapamos el bol y lo dejamos en la nevera entre 30 minutos y 2 horas. Paso 4 En otro bol, mezclamos todos los ingredientes del rebozado seco. Paso 5 Calentamos el aceite en una sartén honda o en una freidora hasta que alcance 175 ºC. Paso 6 Sacamos las tiras del marinado, las pasamos por la mezcla seca y presionamos para que la harina quede bien adherida. Paso 7 Freímos el pollo por tandas de 4 o 5 tiras durante 5 o 6 minutos, dándole la vuelta a mitad de fritura, hasta que esté dorado. Paso 8 Escurrimos las tiras sobre una rejilla y las dejamos reposar 2 minutos antes de servir.

Preguntas frecuentes

¿Se puede hacer con otras partes del pollo? Sí. El contramuslo deshuesado, al tener más grasa que la pechuga, queda incluso más jugoso, aunque necesita uno o dos minutos más de fritura.

¿Cómo sé que el pollo está hecho por dentro? Lo más fiable es abrir la tira más gruesa de cada tanda. La carne tiene que estar blanca en el centro, sin zonas rosadas, y los jugos deben salir transparentes.

¿Puedo aprovechar el marinado que sobra? No, hay que desecharlo. Ha estado en contacto con el pollo crudo, por lo que no es seguro reutilizarlo y aprovecharlo para otra preparación.

¿Se puede sustituir la maicena? Sí, por la misma cantidad de fécula de patata o de harina de arroz.

Y para acompañar el pollo KFC

Si la idea es montarse el plan al más puro estilo americano, el pollo frito admite acompañamientos frescos, guarniciones de patata y salsas para mojar.

La ensalada de col o coleslaw es la guarnición que nunca falta con este tipo de receta. Se prepara con col blanca o repollo y zanahoria ralladas muy finas, aliñadas con 4 cucharadas de mayonesa, 1 cucharada de vinagre de manzana, 1 cucharadita de azúcar y sal.

Después de mezclarlo todo, se deja una hora en la nevera para que la col se ablande ligeramente. Con lo que te cuesta una ración minúscula en el KFC, en casa puedes preparar para que una familia pueda hasta repetir si lo desea.

El puré de patata con gravy es otro acompañamiento clásico. Las patatas se cuecen con piel, se pelan y se aplastan con mantequilla y leche caliente hasta tener un puré cremoso.

Para la salsa se doran 30 g de mantequilla con 30 g de harina durante un par de minutos y se añaden 400 ml de caldo de pollo poco a poco, removiendo hasta que espese, y se sazona con pimienta negra al gusto. Si te fijas, es como una bechamel, pero hecha con caldo en vez de leche.

Las mazorcas de maíz se cuecen unos 10 minutos en agua hirviendo y después se doran en la plancha con un poco de mantequilla y sal. También quedan genial las que ya vienen cocidas y envasadas al vacío si se untan con un poco de mantequilla y se les da un golpe de calor en la freidora de aire.

No nos podemos olvidar de las patatas fritas, aunque yo prefiero las patatas gajo al horno. Se cortan las patatas con piel en cuñas, se mezclan con aceite de oliva, pimentón, ajo en polvo y sal, y se hornean a 200 ºC durante 35 o 40 minutos, dándoles la vuelta a mitad de cocción. Si se hacen en freidora de aire, en 20-25 minutos están listas.