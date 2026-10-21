Cristina, cocinera: "Las patatas más ricas y sanas no son las fritas, mejor hazlas con 1/2 cebolla, leche y 150 g de jamón"

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Si piensas que un plato de patatas no puede estar rico y ser saludable a la vez, quédate porque esta receta es para ti.

Son unas patatas a la crema con jamón crujiente que se preparan en apenas 20 minutos y usando solo una sartén.

La receta es de Cristina Fernández Petite (Madrid, 1992), conocida en redes como Petit Fit. Graduada en Magisterio de Educación Infantil, dejó la docencia para dedicarse a la cocina y al deporte.

Es autora de dos recetarios, Pecar nunca fue tan saludable, dedicado a los dulces, y El saludable sabor de lo prohibido (2021), con un centenar de recetas saladas. Además, comparte vídeos de recetas como estas en su perfil de Instagram, @petit_fit.

El atajo que ahorra tiempo

El truco de la receta es que Cristina utiliza patatas ya cocidas en conserva, que se venden peladas y envasadas en agua con sal. Solo hay que escurrirlas y trocearlas, de modo que el tiempo de cocción se reduce a unos minutos en la salsa.

Si prefieres cocerlas en casa, que también puedes, necesitarás 400 g de patatas peladas y cortadas en dados de unos 3 cm. Solo hay que cocerlas en agua con sal durante 15-20 minutos, hasta que al pincharlas no ofrezcan resistencia, y dejarlas templar un poco antes de añadirlas a la sartén para que no se rompan.

Sabrosa y saciante

Según una estimación hecha a partir de las cantidades de la receta, usando leche evaporada entera, cada ración aportaría del orden de unas 580 kcal, unos 38 gramos de proteína de buena calidad, 51 gramos de hidratos de carbono, 25 gramos de grasa y 4 gramos de fibra, salsa incluida.

Con leche evaporada desnatada, la cifra bajaría a unas 480 kcal y unos 13 gramos de grasa por ración. Con nata ligera, en cambio, la grasa subiría unos 10 gramos por ración y la proteína sería algo menor.

La proteína procede sobre todo del jamón y de la leche evaporada, y los hidratos, de la patata y los azúcares naturalmente presentes en la leche.

Receta de patatas a la crema con jamón serrano Ingredientes Patatas cocidas de bote, 400 g

Cebolla dulce, ½ ud

Leche evaporada o nata ligera, 300 ml

Taquitos de jamón curado, 150 g

Pimentón dulce, 1 cucharadita

Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharadita

Pimienta negra molida, al gusto

Sal, al gusto

Perejil fresco picado, al gusto Paso 1 Escurrimos las patatas cocidas, las cortamos en trozos medianos y reservamos. Paso 2 Cocinamos los taquitos de jamón en una sartén a fuego medio, sin aceite, durante 3-4 minutos, hasta que estén dorados. Los retiramos y reservamos. Paso 3 En la misma sartén, añadimos el aceite y la cebolla bien picada. La cocinamos a fuego medio-bajo durante 6-8 minutos, hasta que esté tierna. Añadimos el pimentón dulce y mezclamos. Paso 4 Incorporamos la leche evaporada, salpimentamos y cocinamos a fuego suave durante 5 minutos. Paso 5 Añadimos las patatas y mezclamos para que se impregnen de la salsa. Cocinamos 4-5 minutos más. Paso 6 Retiramos del fuego y servimos las patatas con los taquitos de jamón crujiente y el perejil por encima.

Cada vez comemos menos patatas

La patata, según la Fundación Española de Nutrición (FEN), aporta 88 kcal por cada 100 gramos, 18 gramos de hidratos de carbono, 2 gramos de fibra y 570 miligramos de potasio.

La FEN la considera fuente de potasio, vitamina C y vitamina B6, aunque una parte considerable de la vitamina C se pierde durante la cocción.

En España, cada persona consumió en casa 25,79 kilos de patatas en 2024, un 2,9 % menos que el año anterior, según el Informe del Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

De esa cantidad, 17,61 kilos correspondieron a patata fresca, que sigue siendo el formato que más se compra en los hogares españoles.

Pese a ser uno de los tubérculos más consumidos en España, a largo plazo, su consumo ha ido descendiendo y el MAPA cifra en un 17,9 % la caída de las compras de patatas entre 2008 y 2024.

Los datos más recientes del Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura apuntan en la misma dirección, pues en el primer semestre de 2026 los hogares compraron 403 millones de kilos de patata fresca, un 1 % menos que en el mismo periodo de 2025.

Más recetas sanas con patatas

No es esta la única receta con patatas que se puede hacer en un momento y que no sea una bomba calórica.

En el microondas se pueden hacer unas patatas panaderas rápidas sin necesidad de encender el horno. Cortamos un par de patatas medianas en rodajas finas, las colocamos en un recipiente apto con media cebolla en juliana, una cucharada de aceite de oliva virgen extra, sal y una cucharadita de pimentón.

Tapamos y cocinamos a máxima potencia entre 8 y 10 minutos, removiendo a mitad de tiempo, y tendremos una guarnición o una base perfecta para unos huevos a la plancha.

Una ensalada de patata, atún y huevo también podemos hacerla con las patatas cocidas de bote. Troceamos las patatas, añadimos atún escurrido, un par de huevos cocidos en cuartos y media cebolleta picada.

A partir de ahí, solo hay que aliñar con la vinagreta que más nos guste.

En la freidora de aire podemos preparar unas patatas gajo especiadas. Lavamos bien un par de patatas sin pelar, las cortamos en gajos, las mezclamos con una cucharadita de aceite, sal, ajo en polvo y orégano, y las cocinamos a 180 °C durante 18-20 minutos, agitando dos o tres veces la cesta entre medias.

Por último, las patatas con judías verdes han sido siempre un clásico de las cenas de mi casa. Cocemos patatas troceadas y judías verdes en agua con sal durante 15 minutos, las escurrimos y las aliñamos con un refrito de ajos laminados, cucharadas de aceite de oliva virgen extra y media cucharadita de pimentón.