Cristina, cocinera: "Los garbanzos de bote más sabrosos se cocinan con 1/2 cebolla, 100 g de espinacas y 15 g de queso"

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Comensales: 2

Un bote de garbanzos cocidos, una sartén y 15 minutos. Es lo que hace falta para tener listo un plato de cuchara para dos personas que se puede comer recién hecho o llevar en el táper al trabajo.

La propuesta es de Cristina Fernández Petite (Madrid, 1992), conocida en redes sociales como Petit Fit. Se trata de una creadora de contenido gastronómico y autora de los libros de recetas Pecar nunca fue tan saludable (Oberon, 2020) y El saludable sabor de lo prohibido (Anaya Multimedia, 2021).

La cocinera ha compartido la receta de estos garbanzos cremosos a la toscana en un vídeo publicado en su perfil de Instagram, @petit_fit, con el que da por inaugurada la temporada de platos de cuchara.

¿Qué son los garbanzos "a la toscana"?

Aunque por el nombre pueda parecer que estamos ante una receta nacida en Italia, el apellido del plato no define a una receta tradicional de la Toscana.

Se trata de un calificativo frecuente en recetarios internacionales, sobre todo de origen italoamericano, para nombrar platos de pollo o de pasta con salsas cremosas hechas con espinacas, tomate seco, ajo y parmesano.

Cristina adopta esa etiqueta y esa lista de ingredientes y la traslada a un plato de legumbres en el que sustituye la nata habitual por leche evaporada para conseguir un plato más ligero.

El truco: no dejar que hierva la salsa

La receta es rápida y sencilla, el único truco es tener en cuenta lo que Cristina advierte en su petitconsejo.

Cuando se añade la leche evaporada, hay que mantener el fuego medio-bajo y evitar que hierva con demasiada fuerza. Según explica, así la salsa queda mucho más cremosa.

Debemos hacerle caso porque las proteínas de la leche tienden a coagular cuando se combinan calor intenso y acidez, como la que aportan los tomates frescos. Por eso, si la salsa hierve fuerte, puede acabar cortándose.

Receta fácil de garbanzos a la toscana Ingredientes Garbanzos cocidos de bote, 300 g

Cebolla dulce, ½ unidad

Ajo, 1 diente

Tomates cherry, 150 g

Espinacas frescas, 100 g

Tomates secos, 6 ud

Leche evaporada, 200 ml

Queso parmesano rallado, 15 g

Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharadita

Pimentón dulce, 1 cucharadita

Orégano seco, ½ cucharadita

Sal, al gusto Paso 1 Picamos finamente la cebolla y el ajo. Calentamos el aceite en una sartén a fuego medio y los pochamos durante 5 minutos, hasta que estén blandos y transparentes. Paso 2 Cortamos los tomates cherry por la mitad y los añadimos a la sartén junto con las espinacas. Cocinamos 3 minutos, hasta que empiecen a ablandarse. Paso 3 Cortamos los tomates secos en tiras y los incorporamos a la sartén con el pimentón, el orégano y la sal. Mezclamos. Paso 4 Agregamos la leche evaporada y el parmesano rallado, mezclamos y cocinamos a fuego medio-bajo durante 4 o 5 minutos, hasta que la salsa espese ligeramente. Paso 5 Enjuagamos los garbanzos bajo el grifo, los escurrimos bien y los añadimos a la sartén. Mezclamos, cocinamos 2 o 3 minutos más y servimos.

Otras recetas con garbanzos de bote para el otoño

Los garbanzos con espinacas son uno de los platos más conocidos de la cocina sevillana. Se fríen en aceite de oliva 2 rebanadas de pan y 2 dientes de ajo, y se majan en el mortero con comino, pimentón dulce y una cucharada de vinagre.

Las espinacas se rehogan en la misma sartén, se añaden el majado y 200 ml de agua, y los garbanzos se incorporan al final para que se calienten durante 5 minutos.

El potaje de garbanzos con calabaza es perfecto para aprovechar una de las hortalizas de temporada. Se prepara un sofrito de cebolla y pimiento verde, se añaden 300 g de calabaza en dados y una cucharadita de pimentón, y se cubre con caldo de verduras.

Cuando la calabaza está tierna, tras unos 15 minutos, se incorporan los garbanzos y se cuece todo 5 minutos más.

Los garbanzos al curry con leche de coco serían una versión de la receta de Cristina, pero inspirada en la India. Se pochan cebolla, ajo y jengibre rallado, se añaden dos cucharaditas de curry en polvo y 200 g de tomate triturado, y se cocina durante unos 5 minutos.

Después se incorporan 200 ml de leche de coco y los garbanzos, y se deja reducir otros 10 minutos. Se sirven con arroz basmati o con pan naan.

Los garbanzos con chorizo son la opción más rápida de todas. Se dora en una cazuela un chorizo cortado en rodajas, se añade media cebolla picada y una cucharadita de pimentón, y se moja con un vaso de caldo.

Tras 10 minutos de cocción se incorporan los garbanzos y se deja que el caldo reduzca hasta que quede algo espeso.