Martín Berasategui (66 años), chef: "El mejor sándwich mixto no lleva jamón York; ponle 50 g de mozzarella y 30 g de ibérico"

El sándwich nació, según cuenta la historia más repetida, por culpa de un jugador que no quería separarse del tapete.

El susodicho era John Montagu, cuarto conde de Sandwich, un aristócrata inglés del siglo XVIII con una afición al juego bastante intensa.

La leyenda cuenta que, para no interrumpir sus partidas de cartas, pedía a su mayordomo que le sirviera carne fría colocada entre dos rebanadas de pan. Así podía comer con una mano y seguir jugando sin mancharse los dedos.

Lo que empezó como un apaño terminó convirtiéndose en una de las comidas más universales del mundo. Con el tiempo, aquella idea cruzó fronteras y llegó también a España.

Y fue a partir de los años cincuenta, coincidiendo con el auge de las cafeterías en ciudades como Madrid y Barcelona, cuando se convirtió en un clásico de nuestro día a día.

En Cataluña incluso adoptó un nombre propio, el de bikini, en alusión a la sala de fiestas barcelonesa inaugurada en 1953 que se hizo famosa por sus sándwiches mixtos.

Y de esos hablaremos hoy. El mixto de toda la vida, ese de pan de molde, jamón de York, una loncha de queso fundido y un poco de mantequilla en la plancha, que sigue siendo un clásico del desayuno y de la merienda.

Pero cuando pasa por las manos de un chef de renombre, el relato cambia. Martín Berasategui, el cocinero español con más estrellas Michelin, propuso su versión gourmet cuando pasó por el plató de Robin Food, el espacio de David de Jorge y, después de verla, no vas a volver a ver un mixto con los mismos ojos.

El sándwich mixto premium de Martín Berasategui

Berasategui sustituye el jamón de York por jamón ibérico cortado en lonchas muy finas y la loncha de queso por mozzarella de búfala, un queso que aporta mucha cremosidad sin restarle protagonismo al jamón.

El tercer cambio es, si cabe, el más sorprendente. El chef unta las caras interiores del pan con una vinagreta de hierbas que aporta mucha personalidad. La mantequilla, en este caso, se aplica solo en el exterior para ayudar a dorar.

Y un detalle importante, un buen sándwich mixto necesita tiempo en la sartén, a fuego lento, el suficiente para que el exterior se dore lentamente hasta formar una fina capa crujiente y el interior quede tan cremoso como una torrija.

Para prepararlo en casa, lo primero es empezar por la salsa. Para hacerla necesitamos: 1 huevo, 1 cucharadita de mostaza, 70 g de aceite de oliva virgen, 30 g de caldo de ave reducido a partir de 3 dl, 1 cda de miga de brioche remojada en leche y escurrida, 1 cda de perejil picado, 1 cda de cebollino picado, 1 cda de perifollo picado, 1 cda de alcaparras, 1 cda de pepinillo, 1 cdta de vinagre de sidra y sal al gusto.

Para el sándwich, se necesitan: 2 rebanadas de pan de molde, 30 g de jamón ibérico, 50 g de mozzarella de búfala, 2 cdas de mantequilla pomada y la salsa.

Empezamos con la vinagreta de hierbas y, para ello, cocemos el huevo durante 3 minutos en agua con sal para que quede mollet, con la clara hecha y la yema líquida, y lo pelamos con cuidado.

Vertemos el huevo y la mostaza en el vaso de la batidora o de la Thermomix y empezamos a montar. Añadimos el aceite de oliva poco a poco, sin dejar de triturar, hasta que la mezcla emulsione.

Incorporamos el caldo de ave reducido, la miga de brioche escurrida, el perejil, el cebollino y el perifollo. Agregamos las alcaparras, el pepinillo y el vinagre de sidra, y trituramos hasta obtener una crema verde y untuosa.

Rectificamos de sal con prudencia y dejamos la salsa algo sosa, ya que el jamón subirá el punto de sal.

Para montar el sándwich, untamos una capa de vinagreta sobre la cara interior de cada rebanada de pan. Colocamos sobre una de ellas la mozzarella en láminas finas y, encima, el jamón ibérico.

Cerramos el sándwich juntando las dos caras untadas y untamos las dos caras exteriores del pan con la mantequilla pomada.

Marcamos el sándwich en una sartén antiadherente a fuego lento, unos 3 minutos por cada lado, hasta que se dore y la mozzarella se funda. Servimos enseguida, recién hecho y caliente.

Sandwich de jamón ibérico y mozarella

Preguntas frecuentes

¿Se puede hacer la salsa sin Thermomix? Claro que sí. Puedes usar una batidora de vaso o de brazo, e incluso a mano con unas varillas, montando el aceite poco a poco sobre el huevo y la mostaza como si fuera una mayonesa.

Lo único, si la haces a mano, es que deberás tener un poco de paciencia para que la grasa ligue antes de añadir el resto de los ingredientes.

¿Cuánto aguanta y cómo se conserva la salsa? Al llevar huevo con la yema poco cuajada, conviene guardarla siempre en la nevera, en un recipiente cerrado, y consumirla en uno o dos días.

No debe quedarse a temperatura ambiente, por el riesgo que entraña el huevo crudo. Tienes que tratarla como si fuera una mayonesa casera.

¿En qué otros platos se puede usar la salsa? Da mucho juego más allá del sándwich. Esta vinagreta, que recuerda mucho a una gribiche francesa, acompaña bien unas patatas cocidas, una ensalada de patata y pescado en conserva o un pescado a la plancha.