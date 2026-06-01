Jesús Sánchez (62 años), chef: "Los pimientos de bote no mejoran con azúcar, usa una lata de anchoas, aguacate y..."

El chef Jesús Sánchez en un montaje de El Español iStock

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Prepararse la cena con un par de latas de la despensa puede que no parezca gran cosa. Pero cuando esas mismas latas pasan por las manos de un cocinero con tres estrellas Michelin, se pueden convertir en un bocado de fiesta.

Es lo que ha hecho Jesús Sánchez (Azagra, Navarra, 1964) en uno de sus últimos vídeos de Instagram.

El chef ha cogido unos pimientos del piquillo de bote, una lata de anchoas y poco más para preparar un bocadillo gourmet que vale igual para una cena improvisada o para un aperitivo de lujo. Todo ello sin encender el fuego y en menos de cinco minutos.

El chef del Cenador de Amós, en Villaverde de Pontones (Cantabria), es uno de los grandes embajadores de la despensa cántabra, y las conservas forman parte de muchas de las recetas que comparte en internet.

Ingredientes de lujo, bocadillo celestial

La tentación que tenemos muchos cocinillas en casa es "arreglar" los pimientos de bote, que a veces resultan algo ácidos, pasándolos por la sartén con una pizca de azúcar. Pero no hace falta.

Basta con saber combinarlo bien. En el bocadillo que propone Jesús Sánchez, la grasa cremosa del aguacate suaviza la acidez del piquillo y la anchoa aporta esa intensidad de sabor umami que lo levanta todo.

Para quienes buscan algo más de carácter, el chef propone usar piquillos picantes en lugar de los dulces. Es el detalle que da chispa al bocadillo y lo aleja del terreno de lo previsible.

Él mismo reconoce, entre bromas, que el invento le sacó alguna lágrima durante la grabación del vídeo, pequeños sustos de cocina que, según dice, merecen la pena por un bocado así. Ese punto de picante, además, realza el resto de los sabores y hace que el conjunto resulte aún más goloso.

El otro gran aliado es el pan. Una barra campesina o de hogaza, con buena corteza, mantiene el crujiente que contrasta con la cremosidad del relleno y soporta el peso de las conservas sin deshacerse.

El resultado es un bocadillo crujiente, sabroso y con un punto de adrenalina, en palabras del propio cocinero, que demuestra que la cocina de autor también cabe entre dos trozos de pan y que, bien pensada, una despensa básica da para mucho más de lo que parece.

Ingredientes Ingredientes Pan campesino o de hogaza, 1 barra

Mayonesa, 60 ml

Lechuga fresca, 4 hojas

Pimientos del piquillo de bote, 6 ud

Aguacate maduro, 1 unidad

Anchoas del Cantábrico en aceite, 1 lata Paso 1 Abre la barra de pan campesino por la mitad a lo largo. Paso 2 Unta la base con una capa generosa de mayonesa. Paso 3 Coloca encima una capa de lechuga fresca picada. Paso 4 Reparte los pimientos del piquillo escurridos sobre la lechuga. Paso 5 Distribuye las rodajas de aguacate por toda la superficie. Paso 6 Pon las anchoas escurridas sobre el aguacate. Paso 7 Añade un poco más de mayonesa por encima, cierra el bocadillo, trocéalo en porciones y sirve al momento.

La anchoa del Cantábrico, el alma marinera del bocadillo

En Cantabria, la anchoa es casi un emblema y en los menús del Cenador de Amós nunca falta como bienvenida.

Las mejores proceden de Santoña, donde se elaboran mediante un proceso de salazón que apenas ha cambiado en más de un siglo: las anchoas se limpian, se curan en sal durante meses y después se filetean a mano, una a una, antes de envasarlas en aceite.

Curiosamente, esta tradición tan cántabra tiene origen italiano. A finales del siglo XIX, salazoneros llegados de Italia se instalaron en los puertos del Cantábrico atraídos por la abundancia de boquerón y trajeron consigo la técnica del curado en sal que dio origen a la industria conservera de Santoña.

De aquella mezcla de saber mediterráneo y materia prima del norte nació la anchoa que hoy consideramos un lujo.

El pimiento del piquillo completa el guiño geográfico. Su cuna está en Lodosa, en plena Ribera navarra, muy cerca de Azagra, el pueblo donde nació el propio Sánchez.

Asados al fuego y pelados a mano, los piquillos de bote conservan ese punto ligeramente ahumado que, junto a la anchoa, convierte un sencillo bocadillo en un pequeño homenaje a la despensa española.

Preguntas frecuentes

¿Cómo elegir un aguacate en su punto? Busca uno que ceda ligeramente al presionarlo con suavidad, sin notar zonas blandas ni hundidas, y con la piel oscura pero tersa.

Un buen truco es retirar el pedúnculo del extremo: si debajo aparece un tono verde claro, está listo; si está marrón, se ha pasado. Si solo encuentras aguacates duros, déjalos madurar dos o tres días a temperatura ambiente, mejor junto a una manzana o un plátano, que aceleran el proceso.

¿Por qué es mejor usar pan rústico o artesano? Porque su corteza firme y su miga densa aguantan la humedad del relleno sin deshacerse.

Un pan de este tipo mantiene el crujiente, sostiene el peso de los pimientos y las anchoas y aporta un sabor de fondo. Si el pan no es fresco del día, puedes tostarlo ligeramente antes de montar el bocadillo.

¿Anchoas o boquerones? Aunque proceden del mismo pez, no son lo mismo. La anchoa se cura en sal y se conserva en aceite, con un sabor intenso y profundo; el boquerón se marina en vinagre y es más suave y ácido.

¿Se puede preparar con antelación? Es un bocadillo para montar y comer al momento porque el aguacate se oxida y el pan acaba ablandándose si espera demasiado. Pero lo bueno es que como es algo tan fácil de hacer y no necesitas cocina, te lo puedes montar en el momento donde sea.