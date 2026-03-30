Los chefs, rotundos: para la mejor ensaladilla rusa, el truco es usar una lata de ventresca y 15 g de mostaza en la mayonesa

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La ensaladilla rusa, tal y como se entiende hoy en España, es una ensalada fría de patata ligada con mayonesa, enriquecida con hortalizas cocidas, atún en conserva y huevo duro.

Su atractivo está en la combinación de texturas (patata tierna, verdura firme, salsa cremosa) y en un sabor amable que funciona igual de bien como tapa, ración o plato único en verano.

Actualmente es una de las tapas más presentes en las barras españolas y figura entre las favoritas del público, sólo por detrás de clásicos como la tortilla de patatas, las croquetas o las bravas.

Su aparente sencillez la convierte en un 'examen de nivel': muchos bares se juegan la reputación en una ración de ensaladilla bien ligada, sabrosa y servida en su punto de frío.

Por otra parte, los concursos y rankings de mejores ensaladillas han llevado el plato a un estatus casi de culto, con versiones que incluyen ventresca, pollo asado o guiños regionales, pero siempre con la patata y la mayonesa como columna vertebral.

Receta de la mejor ensaladilla rusa de Madrid

Uno de los concursos más reconocidos es el que se celebra en San Sebastián Gastronomika, donde se elige a la mejor ensaladilla rusa de España. También es famoso el que se celebra en Madrid a nivel local. A continuación compartimos la receta de la que fue ganadora en 2024, la del restaurante Plademunt, en Alcalá de Henares.

Esta receta no lleva ni aceitunas ni guisantes, e incluye ingredientes particulares como alcaparras tostadas y lata de ventresca en lugar de una lata de atún general. Todos los detalles, justo abajo.

Ingredientes Patata sin pelar, 600 g

Zanahorias, 350 g

Huevos camperos, 4

Alcaparras, 16

Sal y pimienta blanca, al gusto

Ventresca en conserva, 450 g

Piparras, 8 Para la mayonesa Aceite de la conserva de ventresca, 150 ml

Huevo campero, 1

Aceite de oliva, 300 ml

Mostaza Dijon, 15 g

Sal, al gusto Paso 1 Cuece la patatas con piel y pélalas una vez tibias. Cuece también las zanahorias peladas en agua salada el tiempo necesario. Y cuece los huevos 10 minutos en agua salada, luego enfríalos en agua con hielo y pélalos. Paso 2 Saltea las alcaparras en una sartén y reserva. Paso 3 Ahora pica todos los ingredientes anteriores y alíñalos con sal y pimienta. Reserva. Paso 4 Para la mayonesa, monta todos los ingredientes y reserva. Paso 5 Ahora mezcla las patatas, las zanahorias y los huevos picados con una parte de la mahonesa y sirve en una fuente amplia. Cubre por encima con cucharadas de mayonesa y sobre ella coloca las lascas de ventresca y las piparras para decorar.

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