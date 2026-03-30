Los chefs, rotundos: para la mejor ensaladilla rusa, el truco es usar una lata de ventresca y 15 g de mostaza en la mayonesa
La receta de una de las mejores ensaladillas rusas de España no lleva ni guisantes ni aceitunas.
Más información: La receta de ensaladilla rusa del bar que arrasa con diez locales en Madrid: fácil, barata y con sólo 4 ingredientes.
- Comensales: 8
La ensaladilla rusa, tal y como se entiende hoy en España, es una ensalada fría de patata ligada con mayonesa, enriquecida con hortalizas cocidas, atún en conserva y huevo duro.
Su atractivo está en la combinación de texturas (patata tierna, verdura firme, salsa cremosa) y en un sabor amable que funciona igual de bien como tapa, ración o plato único en verano.
Actualmente es una de las tapas más presentes en las barras españolas y figura entre las favoritas del público, sólo por detrás de clásicos como la tortilla de patatas, las croquetas o las bravas.
Su aparente sencillez la convierte en un 'examen de nivel': muchos bares se juegan la reputación en una ración de ensaladilla bien ligada, sabrosa y servida en su punto de frío.
Por otra parte, los concursos y rankings de mejores ensaladillas han llevado el plato a un estatus casi de culto, con versiones que incluyen ventresca, pollo asado o guiños regionales, pero siempre con la patata y la mayonesa como columna vertebral.
Receta de la mejor ensaladilla rusa de Madrid
Uno de los concursos más reconocidos es el que se celebra en San Sebastián Gastronomika, donde se elige a la mejor ensaladilla rusa de España. También es famoso el que se celebra en Madrid a nivel local. A continuación compartimos la receta de la que fue ganadora en 2024, la del restaurante Plademunt, en Alcalá de Henares.
Esta receta no lleva ni aceitunas ni guisantes, e incluye ingredientes particulares como alcaparras tostadas y lata de ventresca en lugar de una lata de atún general. Todos los detalles, justo abajo.
Ingredientes
- Patata sin pelar, 600 g
- Zanahorias, 350 g
- Huevos camperos, 4
- Alcaparras, 16
- Sal y pimienta blanca, al gusto
- Ventresca en conserva, 450 g
- Piparras, 8
Para la mayonesa
- Aceite de la conserva de ventresca, 150 ml
- Huevo campero, 1
- Aceite de oliva, 300 ml
- Mostaza Dijon, 15 g
- Sal, al gusto
Paso 1
Cuece la patatas con piel y pélalas una vez tibias. Cuece también las zanahorias peladas en agua salada el tiempo necesario. Y cuece los huevos 10 minutos en agua salada, luego enfríalos en agua con hielo y pélalos.
Paso 2
Saltea las alcaparras en una sartén y reserva.
Paso 3
Ahora pica todos los ingredientes anteriores y alíñalos con sal y pimienta. Reserva.
Paso 4
Para la mayonesa, monta todos los ingredientes y reserva.
Paso 5
Ahora mezcla las patatas, las zanahorias y los huevos picados con una parte de la mahonesa y sirve en una fuente amplia. Cubre por encima con cucharadas de mayonesa y sobre ella coloca las lascas de ventresca y las piparras para decorar.
Dudas más frecuentes
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¿Qué tipo de patata es mejor? Conviene usar patata de cocer, que quede firme para que no se deshaga ni convierta la mezcla en un puré cuando se mezcle con la mayonesa.
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¿Hay que cocer las patatas con o sin piel? Lo más recomendable es cocerlas con piel y pelarlas templadas: así conservan mejor el sabor y no se empapan en exceso de agua.
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¿Cómo evitar que la textura quede como un puré? Cociendo patatas y zanahorias al dente, enfriándolas antes de mezclar, y cortando en dados pequeños y uniformes, sin remover en exceso.
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¿Hay que mezclar los ingredientes calientes o fríos? Debe mezclarse todo bien frío o, como mínimo, a temperatura ambiente para evitar que la patata se rompa y se corte la mayonesa.
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¿Cuánto tiempo de reposo necesita? Un reposo de 2–3 horas en nevera permite que se asienten sabores y textura, aunque muchas casas la preparan con más antelación.
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¿Cuánto dura en la nevera con mayonesa casera? Con huevo crudo conviene consumirla en el día y mantenerla siempre refrigerada; no es recomendable guardar sobras de un día para otro, sobre todo en verano.
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¿Y si uso mayonesa industrial, cuánto aguanta? Bien refrigerada y tapada, suele aguantar 24–48 horas sin problemas, siempre que no haya rotura de la cadena de frío.