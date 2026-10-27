Los pescaderos coinciden: "Este es el pescado y marisco que puedes comprar y congelar ya para no pagar más en Navidad"

Aunque todavía estamos terminando octubre, empezar a planificar las comidas navideñas y empezar desde ya a hacer algunas compras puede suponer un ahorro considerable.

Quienes tengan previsto servir pescado o marisco en las reuniones familiares de Navidad deberían empezar ya a mirar los precios en las pescaderías, porque esperar hasta mediados de diciembre para comprar una merluza, unas almejas o un buen besugo puede salir bastante más caro.

Los números confirman que algunos de los productos más habituales en las mesas navideñas experimentan importantes subidas de precio a medida que se acerca el 24 de diciembre.

¿Cuánto suben los precios?

El Observatorio de Precios de Navidad de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lleva una década vigilando la cesta de la compra navideña con tres tomas de precios, una a finales de noviembre, otra cuando quedan dos semanas para Navidad y la última en vísperas de Nochebuena.

En 2025, los 16 alimentos analizados por la organización experimentaron una subida media del 10,3 % entre finales de noviembre y los días inmediatamente anteriores a Nochebuena.

El aumento de precios fue especialmente importante en determinados pescados y mariscos, mientras que otros productos apenas registraron variaciones. Un año antes, en diciembre de 2024, el incremento medio de esa misma cesta había alcanzado el 12,3 %.

Las diferencias resultan todavía más llamativas cuando se analizan los precios de cada especie. Durante la campaña navideña de 2025, los percebes gallegos pasaron de costar una media de 61,78 euros el kilo a 96,13 euros, lo que supone una subida del 55,6 % en menos de un mes.

Las almejas aumentaron un 42,8 %, al pasar de 24,64 a 35,20 euros el kilo. La merluza al corte, uno de los pescados más habituales en las celebraciones familiares, pasó de 13,81 a 16,55 euros el kilo, casi un 20 % más.

El besugo, otro de los grandes clásicos de la cena de Nochebuena, tampoco escapó a esta tendencia y se encareció un 17,2 %, hasta alcanzar los 67,49 euros el kilo.

Los datos de las lonjas gallegas también permiten comprobar esta tendencia. Un análisis de Lonja Galicia, elaborado a partir de los registros de primera venta de la Xunta y correspondiente al periodo comprendido entre 2016 y 2025, sitúa en el 62 % el encarecimiento habitual de una cesta de siete mariscos entre mediados de noviembre y Nochebuena.

Son precios de lonja, no los que paga finalmente el consumidor, pero ayudan a entender por qué suben los precios en diciembre y no es porque el pescadero que nos lo vende quiera aprovechar las fiestas para llenarse los bolsillos.

Consejos de los expertos

Ante un escenario que se repite cada año, adelantar las compras es una alternativa que los propios pescaderos recomiendan. En noviembre de 2025, varios vendedores gallegos explicaban a La Voz de Galicia que sus clientes ya estaban comprando pescado para congelarlo de cara a Navidad.

Manoli Martínez, pescadera del mercado de Noia, señalaba que la merluza, el rape y el lenguado eran buenas opciones para congelar y recomendaba dar prioridad a los pescados blancos frente a los azules, cuya grasa puede favorecer la pérdida de calidad durante un almacenamiento prolongado.

La merluza es precisamente una de las compras que pueden adelantarse desde octubre y conservarse hasta las fiestas en buenas condiciones.

Lo más práctico es pedir en la pescadería que la preparen según la receta prevista, ya sea en rodajas, lomos o filetes, y congelarla en raciones bien protegidas.

Lo mismo sucede con el rape, especialmente apreciado para preparar en salsa o al horno, y con otros pescados blancos como el lenguado y el rodaballo.

Pescados semigrasos, como el besugo y la lubina, dos especies habituales en los menús navideños también pueden congelarse, aunque su textura puede resentirse respecto a la de una pieza recién comprada, por lo que su compra debería posponerse hasta unas pocas semanas antes de las fechas señaladas.

Comprar marisco para Navidad

Entre los mariscos, las gambas, los langostinos y los gambones son las mejores alternativas para empezar a llenar el congelador. Se pueden adquirir frescos y congelar crudos si posteriormente se van a preparar a la plancha o al horno.

También se pueden cocer antes de congelarlos cuando la intención sea servirlos fríos. En estos casos, es importante protegerlos del aire y evitar que permanezcan demasiado tiempo a temperatura ambiente durante la manipulación.

Ahora bien, hay un caso en el que comprar antes no garantiza un ahorro importante. En diciembre de 2025, los langostinos congelados incluidos en el estudio de la OCU apenas se encarecieron un 3,7 %, bastante menos que los percebes o las almejas.

Moluscos

Los calamares, las sepias y los pulpos también pueden comprarse con antelación. Son productos que admiten bien la congelación si se limpian y se envasan correctamente.

Es importante tener en cuenta que, en el caso de los cefalópodos, la congelación ayuda a que su carne resulte más tierna.

Sin embargo, las almejas y otros moluscos bivalvos requieren más precauciones. Aunque existen técnicas para congelarlos, su textura y su comportamiento durante la cocción pueden verse afectados.

Una alternativa para determinadas preparaciones consiste en cocinarlos previamente y congelarlos con parte de su líquido de cocción.

Los mejillones, se pueden congelar cocidos para utilizarlos posteriormente en rellenos, salsas o aperitivos calientes.

En cambio, las ostras y los percebes, especialmente apreciados por su textura cuando se sirven frescos, no son adecuados para permanecer semanas en un congelador doméstico.

Grandes crustáceos

Con los crustáceos de mayor tamaño, como la centolla, el buey de mar o la nécora, las recomendaciones son diferentes.

Daniel Ferreiro, cocinero gallego en un barco atunero, explica que una buena opción consiste en cocer estas piezas antes de congelarlas, dejarlas enfriar completamente y envolverlas en un paño humedecido en agua, que puede ser su propia agua de cocción antes de introducirlas en una bolsa hermética.

En el caso de la centolla gallega, además, se debe esperar al inicio de la campaña. A finales de octubre de 2026 continúa la veda de esta especie en las aguas de Galicia, pero se prevé la reapertura en noviembre.

En este caso, los primeros días de la temporada traerán las mejores oportunidades para adquirir ejemplares frescos y congelarlos hasta Navidad.

Cómo congelar sin estropear

El primer paso siempre que se compre pescado o marisco con intención de congelar en casa es comprobar si el producto se vende realmente fresco o si ya ha sido descongelado. Como norma general, no se debe volver a congelar en crudo un alimento que ya se ha descongelado.

Los pescaderos insisten en que el pescado esté muy fresco el día de la compra, en que se congele cuanto antes y en que se envase sin aire, al vacío o con film y en bolsa bien cerrada, para evitar las quemaduras por frío.

La congelación tiene también una ventaja sanitaria. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda congelar a 18 grados bajo cero durante al menos cinco días el pescado que se vaya a comer crudo, marinado o poco hecho, para eliminar el riesgo de anisakis.

Esa temperatura se alcanza en los congeladores de tres estrellas o más. A la hora de descongelar, lo recomendable es pasar el paquete a la nevera unas 24 horas antes de cocinarlo y no volver a congelarlo después.