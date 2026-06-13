Conchita, abuela: "La mejor bechamel para croquetas no necesita báscula; son 3 cdas de harina y 1/2 litro de leche"

La abuela Conchita Polo en un montaje de El Español

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Si has tenido una abuela que sabía hacer croquetas, ya sabemos que las suyas eran las mejores. Si no es así, Conchita Polo se ofrece a llenar ese hueco.

Esta abuela aragonesa, que se mueve por TikTok con una naturalidad que ya quisieran muchos creadores de contenido, ha publicado un vídeo en el que prepara sus croquetas de jamón.

Las de toda la vida, hechas como las hacen las abuelas, sin báscula y sin más instrumentos de medida que una cuchara sopera y una jarra de leche.

Y la receta se resume en una frase. Tres cucharadas soperas colmadas de harina, "con caramullo ", como se dice en Aragón, por cada medio litro de leche. Con esas cantidades salen entre 20 y 22 croquetas.

Quién es Conchita Polo

Conchita Polo es la cara visible de una empresa zaragozana que fabrica móviles adaptados para personas mayores y en la que su nieto, Pedro Malo, es socio.

Como abuela orgullosa, Conchita, una octogenaria, vital y con un talento natural para comunicar, es su mejor embajadora. Gracias a ella, el contenido en redes sociales de la marca se ha convertido en un fenómeno con cientos de miles de seguidores.

Entre consejos, reflexiones y trucos domésticos, sus recetas son lo más aplaudido, como esta receta de croquetas de jamón que ella aprendió de su propia abuela. Estamos, pues, ante una receta con al menos cuatro generaciones a sus espaldas.

El truco para no complicarse la vida

Conchita insiste en que la harina hay que rehogarla bien, durante unos cinco minutos, porque de lo contrario las croquetas acabarán sabiendo "a maseta", es decir, a masa cruda.

Y lo mejor es hacerle caso. La harina sin cocinar conserva un sabor almidonado y áspero que desaparece con el calor. Al rehogarla en la grasa que suelta el jamón, los compuestos responsables de ese gusto harinoso se transforman y la mezcla queda lista para absorber la leche.

El truco de Conchita es el orden de los pasos que sigue. Lo habitual suele ser preparar primero la bechamel y añadir después el relleno, pero ella lo cocina todo a la vez. Así el jamón y la cebolla van dejando sabor en la masa desde el minuto uno y no hay que cocinarlos aparte.

Pan rallado gratis

El vídeo está sembrado de pequeños apuntes que explican por qué las croquetas de abuela saben a croquetas de abuela.

Para muestra, un par de consejos que son pura economía doméstica. El jamón lo compra en virutas, mucho más económico y perfecto para las croquetas.

Con el pan rallado tampoco pasa por caja porque tuesta los trozos de barra que le van sobrando y los tritura.

Y un último apunte que debería ser un mantra cada vez que nos metemos en la cocina: manos muy lavadas y anillos fuera. Aunque ella hace una excepción que confiesa entre risas mientras señala la alianza que lleva puesta desde hace 55 años.

Ingredientes Ingredientes Jamón serrano en virutas, 125 g

Cebolla, 1 ud

Harina de trigo, 3 cucharadas soperas colmadas

Leche entera, semidesnatada o desnatada, 500 ml

Huevo, 1 ud

Pan rallado, cantidad necesaria para rebozar

Aceite de oliva virgen o de girasol, cantidad necesaria para freír

Sal, cantidad necesaria solo si el relleno no es jamón Paso 1 Pocha la cebolla picada en una sartén con un poco de aceite durante unos 10 minutos, hasta que esté muy blanda. Paso 2 Pica el jamón en trozos muy pequeños con una picadora, unas tijeras o un cuchillo. Paso 3 Rehoga el jamón brevemente junto a la cebolla pochada. Paso 4 Incorpora las tres cucharadas colmadas de harina y rehógala durante unos cinco minutos sin dejar de remover. Paso 5 Vierte el medio litro de leche del tiempo poco a poco, removiendo hasta obtener una masa espesa y homogénea. Paso 6 Extiende la masa en una fuente y cúbrela con film transparente pegado a la superficie. Paso 7 Enfría la masa en la nevera entre tres y cuatro horas, o hasta el día siguiente. Paso 8 Forma las croquetas ayudándote de una cuchara y termina de darles forma con las manos. Paso 9 Pasa cada croqueta por el huevo batido y rebózala bien en el pan rallado. Paso 10 Fríe las croquetas en aceite caliente, dándoles la vuelta hasta que estén doradas, y retíralas.

Preguntas frecuentes sobre las croquetas

¿A qué temperatura hay que freír las croquetas? El punto ideal está entre 170 y 180 grados, con aceite abundante para que queden cubiertas o casi.

Conviene freírlas en tandas pequeñas, pues si se echan demasiadas a la vez, la temperatura del aceite baja, el rebozado absorbe grasa y el resultado es una croqueta blanda y aceitosa.

Al sacarlas, lo mejor es dejarlas escurrir un minuto en un colador.

¿Por qué se rompen las croquetas al freírlas? Casi siempre por una de estas dos razones: el rebozado tiene huecos por los que escapa la bechamel o no hay suficiente aceite para que queden sumergidas.

Si hay poco aceite, hay que ir dándoles vueltas y la fritura es irregular. El rebozado se puede agrietar y ya tenemos el lío montado.

¿Se pueden congelar las croquetas? Sí. Se congelan ya rebozadas, colocándolas separadas en una bandeja hasta que se endurezcan y pasándolas después a una bolsa de congelación.

Se fríen directamente sin descongelar, con el aceite caliente y el fuego un punto más bajo de lo habitual para que el interior se pueda calentar sin que el exterior se queme.

¿Cuánto aguanta la masa de croquetas en la nevera? Bien tapada con film a piel, la masa se conserva en perfecto estado dos o tres días en el frigorífico, de modo que se puede preparar con antelación y formar las croquetas cuando convenga.

Una vez fritas, lo suyo es comerlas al momento, aunque recalentadas en el horno o en la freidora de aire pueden recuperar parte del crujiente.