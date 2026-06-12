Jordi Cruz (47), chef: "El sándwich mixto perfecto no lleva jamón York, ponle estos 2 quesos y congela el pan antes"

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Ha llegado la hora de que nos tomemos en serio el sándwich mixto. Porque pocas recetas han sido tan maltratadas por la comodidad. Lo hemos condenado al pan reseco, al queso "de plástico", al fiambre cuadrado y a la impaciencia a la hora de cocinarlo.

Cuántas veces no habremos hecho un sándwich mixto con la tostadora a tope para que se haga rápido. O lo hemos despachado en la sartén como quien estampa un sello. Y, sin embargo, ahí sigue.

En un directo compartido en su cuenta de Instagram, el chef Jordi Cruz (5 estrellas Michelin) explicaba cómo hacer un sándwich mixto para que quede con la textura perfecta. Un vídeo que muestra que defender un buen mixto es defender que lo cotidiano también puede aspirar a la excelencia.

El truco para el pan de molde

Para el cocinero de Manresa, hay varios puntos que son claves. El primero es la elección de un buen pan, por eso sugiere que lo hagamos nosotros mismos. Aunque damos fe de que hay panaderías que hacen panes de molde excelentes, así que no hay que alarmarse si la elaboración del pan parece demasiado compleja.

En lo que sí insiste, y esto es fácil de hacer en casa, es en congelar las rebanadas de pan antes de utilizarlas y preparar el sándwich sin descongelar el pan.

Haciendo esto, el chef asegura que el pan tendrá más estructura y mantendrá mejor su forma y jugosidad sin quemarse durante la cocción.

El mejor relleno para un sándwich mixto

Jordi Cruz nos recomienda usar un jamón cocido de calidad, "ya sabéis que este que se desmenuza, porque se separan los grupos musculares, significa que es un cerdito rico. Y hay que invertir esos 20 céntimos más para comprar un buen jamón", sentencia.

Además, defiende el uso de otros fiambres como la catalana , un fiambre típico de Cataluña, similar a una butifarra, pero de tamaño gigante. La cabeza de jabalí, que el chef utiliza en el vídeo, también es perfecta para este tipo de preparación.

Esto último podemos constatarlo, la gelatina de la cabeza de jabalí se funde con el calor y se mezcla con el queso derretido para dar lugar a un bocado que resulta glorioso.

Finalmente, Jordi Cruz habla de los quesos que mejor le van a un sándwich mixto. Recomienda cuatro diferentes. Aunque nos servirá cualquier queso rico que funda bien, el chef prefiere quesos suizos como el Gruyère y el Raclette o franceses como el Comté o el Saint-Félicien.

¿Cómo saber si el jamón es de calidad?

Jamón cocido es el nombre que aparece en la etiqueta cuando hablamos de una pata trasera de cerdo salmuerizada y sometida a cocción o pasteurización.

En España, la norma de calidad lo reconoce como derivado cárnico tratado por calor y distingue calidades como "jamón cocido" y "jamón cocido extra", con límites concretos para agua, proteínas añadidas, azúcares y almidón; en el extra, por ejemplo, no debe haber almidón ni proteínas añadidas.

No hay que confundirlo con el mal llamado jamón York. Esas lonchas cuadradas en cuya etiqueta pone fiambre de York.

Este último es un habitual en los sándwiches de batalla, pues esas lonchas parecen diseñadas para coincidir con la geometría del pan de molde. Su comodidad es indiscutible, pero también lo son sus diferencias respecto al buen jamón cocido.

Se trata de un producto con más agua, más féculas, más textura recompuesta y menos presencia real de carne. En definitiva, una calidad muy inferior que le resta mucho valor gastronómico al sándwich.

Ingredientes Pan de molde, 4 rebanadas congeladas

Queso Saint-Félicien (o cualquier otro queso cremoso), cantidad necesaria

Queso Gruyere o similar, 4 lonchas

Jamón cocido de buena calidad, 2 o 3 lonchas (para el primer sándwich)

Cabeza de jabalí, 3 o 4 lonchas (para el segundo sándwich)

Mantequilla fundida, cantidad necesaria (opcional) Paso 1 Colocamos sobre dos de las rebanadas una capa generosa de queso Saint-Félicien o de otro queso untable que nos guste. Paso 2 Disponemos encima de una de las rebanadas las lonchas de jamón york. Sobre la otra colocamos las lonchas de cabeza de jabalí. Paso 3 Continuamos con dos lonchas de queso Gruyère en cada sándwich y tapamos con las otras dos rebanadas de pan. Paso 4 Colocamos los sándwiches en la sandwichera precalentada. Podríamos hacerlo también en sartén antiadherente a fuego bajo, colocando encima un peso ligero para asegurar que el pan esté en contacto con el calor. Paso 5 Cocinamos entre 5 y 6 minutos, girando o moviendo ligeramente a mitad de cocción para que las marcas de la plancha queden homogéneas. Opcionalmente, podemos untar la cara exterior del pan con un poco de mantequilla fundida. Paso 6 Retiramos con cuidado y dejamos reposar un minuto antes de cortar los sándwiches para servirlos calientes y con el queso completamente fundido.

De un conde aficionado al juego a una discoteca catalana

La idea de meter algo de fiambre o embutido entre dos rebanadas de pan, lo que hoy conocemos como sándwich, la popularizó el conde del mismo nombre cuando buscaba la manera de llenar el estómago sin tener que abandonar las partidas de cartas que tanto le entusiasmaban.

Corría la segunda mitad del siglo XVIII cuando la fama de esta manera de comer empezó a crecer rápidamente entre la nobleza inglesa y a extenderse por el resto de Europa.

En España, su verdadero boom no llegó hasta un par de siglos más tarde. El sándwich mixto llegó a nuestro país en los años 50 con la proliferación de cafeterías, especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona.

En esta última, el sándwich mixto tiene nombre propio, se lo conoce como bikini. El nombre, que nada tiene que ver con un traje de baño, proviene de la sala Bikini , una conocida discoteca barcelonesa inaugurada en 1953 en la avenida Diagonal.

Allí, para amenizar las veladas musicales y soportar mejor los excesos de alcohol, se servían algunos tentempiés para reponer fuerzas a medida que avanzaba la jornada. El sándwich mixto no tardó en convertirse en uno de los productos más solicitados.

Con el tiempo, en un claro ejemplo de metonimia comercial, empezó a conocerse este pequeño bocadillo con el nombre del local. Así, en Cataluña es común pedir un bikini , mientras que en el resto del país se sigue llamando sándwich mixto.