Los mejores chefs coinciden: "El sabor del arroz no se mejora con un caldo; el secreto es esta mezcla de 5 ingredientes"

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Para hacer una buena paella dicen los valencianos que solo hace falta agua porque con los propios ingredientes ya la convierten en el caldo que aporta todo el sabor a los granos de arroz. En otros arroces más modestos, un caldo sabroso es imprescindible para no acabar con un "arroz de hospital".

Y en Alicante, cuna de grandes arroces que nada tienen que envidiar a la paella, tienen un secreto para llevarlos al siguiente nivel. Es la salmorreta, una preparación que desempeña un papel clave en las recetas de muchos guisos del sur de la Comunidad Valenciana, especialmente, en los de pescados y mariscos.

A efectos prácticos, es una pasta muy sabrosa que aporta un sabor potente, pero a la vez equilibrado a los platos. No hay que confundirla con el sofrito, pues la salmorreta se prepara aparte y se añade a la receta en el momento adecuado.

La receta de la salmorreta

La salmorreta puede prepararse con antelación y en grandes cantidades que se pueden congelar en porciones (por ejemplo, en cubiteras). De este modo, tendremos siempre lista una base que aportará sabor y permitirá ahorrar tiempo al cocinar arroces.

Ingredientes Ajo, 20 g

Ñoras secas, 20 g

Tomate triturado, 400 g

Aceite de oliva virgen extra, 50 ml

Pimentón dulce, 2 g

Perejil fresco, 5 g Paso 1 Hidrata las ñoras en agua caliente durante 10-15 minutos. Paso 2 Ábrelas, retira las semillas y raspa la pulpa con una cuchara. Paso 3 Calienta el aceite de oliva en una sartén y fríe el ajo, entero o laminado, a fuego lento hasta que esté dorado. Paso 4 Añade la pulpa de las ñoras y rehoga brevemente. Paso 5 Incorpora el tomate triturado y cocina a fuego lento hasta obtener un sofrito muy reducido y concentrado. Paso 6 Agrega el perejil fresco y el pimentón dulce, y mezcla bien para potenciar el sabor. Paso 7 Tritura la preparación hasta conseguir una pasta fina y homogénea, si lo deseas.

Cómo se usa la salmorreta

La salmorreta se utiliza como un concentrado de sabor que se incorpora al arroz en el momento del sofrito. Su función principal es aportar una base potente de ajo, ñora y tomate que realza el sabor del arroz sin necesidad de preparar un sofrito desde cero en cada ocasión.

Por ello, en muchos casos, la salmorreta puede sustituir al sofrito tradicional, simplificando el proceso y asegurando un resultado constante y sabroso.

Sin embargo, hay cocineros que combinan ambos métodos: elaboran un sofrito ligero con ingredientes frescos, como calamares o verduras, directamente en la paella, y luego añaden una o dos cucharadas de salmorreta para enriquecerlo.

Esta práctica es habitual cuando se busca una mayor intensidad de sabor. Pero, en resumen, la salmorreta puede usarse como sustituto del sofrito o como complemento, dependiendo del gusto del cocinero y del tipo de arroz que se quiera preparar.

Las mejores variedades de arroz para usar la salmorreta

Elegir el arroz adecuado para preparar paellas y arroces alicantinos también es fundamental si se quiere que el resultado sea un plato inolvidable. En la Comunidad Valenciana suelen usarse estas cinco variedades: