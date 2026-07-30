José Andrés, a quienes empiezan en la hostelería: "El éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo"

Cada día cierran en España decenas de bares y restaurantes, y también cada día abren otros tantos.

Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE), la hostelería es el sector con mayor concentración de negocios jóvenes de toda la economía española. Alrededor de un 36 % de los establecimientos abiertos en esa fecha en España aún no habían cumplido su tercer año de vida.

La patronal Hostelería de España, por su parte, cifra en más de 300.000 los establecimientos -bares, restaurantes, cafeterías y catering- que componen hoy el sector, fruto de ese goteo constante de aperturas y cierres.

En ese contexto, ¿qué le diría alguien que ha triunfado mundialmente en ese negocio a quien está a punto de abrir su primer local? Esa fue la pregunta que Pablo Motos lanzó a José Andrés en su reciente entrevista en El Hormiguero, programa al que el chef asturiano acudió tras recoger el premio Personaje del Año 2026 de Vanity Fair.

De Mieres a la Casa Blanca

José Ramón Andrés Puerta nació en 1969 en Mieres, localidad minera de Asturias, y se trasladó con su familia a Santa Coloma de Cervelló (Barcelona) con cinco años.

A los 15 entró en la Escuela de Restauración y Hostelería de Barcelona y se formó también en El Bulli, junto a Ferran Adrià.

Con 21 años cruzó el Atlántico rumbo a Estados Unidos, donde levantó desde cero un imperio gastronómico que hoy suma más de 40 restaurantes, entre ellos minibar by José Andrés, con dos estrellas Michelin.

Su carrera también ha trascendido los fogones. En 2010 fundó World Central Kitchen, ONG con la que ha repartido millones de comidas en zonas de guerra y catástrofes, de Puerto Rico a Ucrania, Gaza, Valencia o ahora Venezuela.

Esa labor le ha valido el Premio Princesa de Asturias de la Concordia (2021) y, en enero de 2025, la Medalla Presidencial de la Libertad, máxima condecoración civil de Estados Unidos.

"Estudia negocios para que el sueño no se convierta en pesadilla"

Preguntado por el consejo que daría a quien va a inaugurar su primer restaurante, José Andrés recurre a una frase atribuida a Winston Churchill: "El éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo".

"No pierdas el entusiasmo, porque fracasos van a suceder varios", advierte desde la experiencia de alguien que sabe de primera mano que el camino de todo emprendedor está lleno de tropiezos.

Pero, más allá del entusiasmo, insiste en un consejo que debería ser innegociable: antes de abrir un negocio, del tipo que sea, es necesario formarse en gestión empresarial.

Pone de ejemplo a su hija mayor, Carlota, que ha estudiado negocios en Estados Unidos, y confiesa que a él le habría gustado poder hacer lo mismo con 15, 16 o 17 años.

"Hubiera sabido mucho más de negocios con 21 años que no luego con 30 o 40, haber dicho que he aprendido con las tortas de la vida", reconoce.

Ahí está, para el cocinero, una de las trampas más habituales del sector: confundir saber cocinar con saber dirigir una empresa. Una cosa es ser cocinero y jefe de cocina, y otra bien distinta, "cocinero empresario".

Su consejo a los jóvenes que sueñan con abrir su local -sobre todo lejos de las grandes ciudades- es apostar por los pueblos y comunidades rurales, poner "pasión" y "arte" en el oficio, pero dedicar también tiempo a estudiar negocios. Solo así, recalca, "ese sueño no se convierte en una pesadilla".

Y, para terminar su intervención, José Andrés deja un mensaje que va más allá de la hostelería. El chef manifiesta que apoyar a quienes trabajan duro para convertir sus sueños en pequeños negocios propios es, para él, una forma de "seguir invirtiendo en una España mejor".