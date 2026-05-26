El nuevo mejor chiringuito de Jávea para comer unas buenas sardinas asadas: en una playa tranquila con aguas cristalinas

Quedan exactamente 26 días para que empiece oficialmente el verano en España, pero en Jávea (Alicante) ya se ha adelantado. Este pueblo costero de la Comunidad Valenciana ha dado la bienvenida a un nuevo chiringuito en primera línea de playa, un nuevo place to be —como se suele decir ahora— donde dejar pasar las horas sin la culpa de tener que ser ultra productivo y eficiente todo el rato.

El establecimiento en cuestión se llama Caleta Bandida, ubicado en el número 95 de la Avenida Ultramar, en el lugar que antes ocupaba el histórico Chiringuito La Caleta. El grupo de restauración y hostelería Grupo Cala Bandida ha tomado las riendas del espacio y se ha encargado de su renovación y transformación para darle una segunda viva, manteniendo su antiguo espíritu, pero aportando al mismo tiempo el sello identitario que les caracteriza.

Grupo Cala Bandida nació en marzo de 2013 y desde entonces ha ido creciendo poco a poco; y ahora cuentan con cinco locales: Cala Bandida (Puerto de Jávea), La Bandideta (Cala de Granadella, Jávea), Villa Bandida (Alicante), Finca Bandida (Madrid) y el recién inaugurado Caleta Bandida, además de su obrador en Gata de Gorgos (Alicante), el centro logístico desde el que integran sus servicios de restauración y catering.

"Este nuevo espacio recoge la esencia del chiringuito de toda la vida y la lleva a su propia forma de entender el Mediterráneo: sin prisas, sin reglas y con el foco puesto en disfrutar. Reivindicando el encanto de lo sencillo", explican desde el grupo sobre Caleta Bandida.

"Un espacio sin música, donde el sonido de las olas marca el ritmo desde primera hora del día: desayunos tranquilos frente al Mediterráneo, sobremesas que empiezan con una cerveza fría, frituras, sardinas, tapas y platos para compartir, y tardes que se alargan entre conversaciones y el ritmo pausado de los días de verano", agregan.

Su propuesta gastronómica gira en torno al producto, a clásicos reconocibles del Mediterráneo —como las sardinas, ya convertidas en uno de los imprescindibles de todas las mesas— y a una cocina sencilla, pero bien ejecutada, pensada para acompañar un estilo de vida veraniego.

El exterior del chiringuito. Foto cedida

Así pues, su carta se divide en tapas frías como las omnipresentes gildas, la deliciosa tortilla española o un refrescante cóctel de gambas; una sección de las típicas cocas valencianas (de sobrasada y queso de cabra, de esgarrat y anchoa, de cebolla y figatells...); y tapas calientes como los mejillones al vapor, la sepia a la plancha, el calamar rebozado o las croquetas caseras de jamón.

En platos principales tienen pescados a la plancha como el emperador, el lenguado o la dorada; y carnes como las chuletas de cordero, el pollo al horno o sus hamburguesas smash.

Para terminar, postres como el flan casero, el cremoso de queso con fresas, fruta variada, gofre con chocolate y sorbete de limón. Además, disponen de un menú infantil para lo más pequeños con elaboraciones como nuggets de pollo con patatas fritas o cheesburger con patatas.

Caleta Bandida cuenta con servicio de desayunos y a partir de junio abrirán también sus puertas por las noches, ampliando la experiencia desde primera hora del día hasta las cenas frente al Mediterráneo.