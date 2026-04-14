Parece Bolonia, pero es España: la ciudad ideal para comer el mejor cachopo de todos y pasear por sus bonitas playas

En dos semanas tenemos un fin de semana largo gracias al 1 de mayo, un momento perfecto para hacer alguna escapada por España para conocer otros lugares.

Uno de esos sitios que puede merecer la pena visitar estos próximos días es Avilés, en Asturias, donde se cocina el mejor cachopo de nuestro país, tal y como decretó este lunes el 9º Concurso Nacional 'En busca del Mejor Cachopo elaborado con Ternera Asturiana IGP', celebrado en el marco de Salón Gourmets 2026.

El afortunado en cuestión es el restaurante La Cantina de Villalegre, de la chef Pilar Meana, con otros reconocimientos a su cocina como el de Mejor Fabada del Mundo 2024, Mejores Callos de España 2025 y Mejor Pote Asturiano 2025, entre otros.

"Hoy completamos un palmarés que jamás habríamos imaginado, nuestra 'manita' soñada. Gracias a vosotros, clientes y amigos, por ser los verdaderos artífices de este camino", han declarado desde el establecimiento como respuesta a su nuevo premio.

La Cantina de Villalegre, a unos 5-10 minutos en coche del centro de Avilés —por lo que es perfecto para poder visitar tranquilamente los principales atractivos turísticos de la ciudad—, ofrece también los mejores platos de cuchara elaborados al calor del carbón de sus ollas ferroviarias, arroces secos y caldosos, fideuá, pescados de la Rula de Avilés y postres caseros como la torrija sobre natilla con helado artesano de vainilla o la tarta helada de almendra.

Qué ver en Avilés y alrededores

Avilés, a menudo eclipsada por Oviedo o Gijón, tiene uno de los cascos históricos mejor conservados y más bonitos del norte de España. Si te decides a conocerla, no puedes perderte su Plaza de España, en el corazón de la villa, la Calle Galiana y la Calle Rivero, famosas por sus larguísimos soportales que recuerdan a los de la mismísima Bolonia, o el Barrio de Sabugo, el antiguo barrio de pescadores, perfecto para tomar algo frente a la Iglesia Vieja de Sabugo.

Asimismo, cruzando la ría por el puente de San Sebastián, se encuentra la única obra del arquitecto brasileño Oscar Niemeyer en España. Y tampoco puedes dejar de ver el Parque de Ferrera ni la Playa de las Salinas, una de las más famosas de Asturias, a sólo cinco minutos en coche.

Y un poco más lejos, Cabo Peñas, el punto más septentrional de Asturias, con imponentes acantilados de más de 100 metros y un faro que alberga un centro de interpretación. ¿Acaso necesitas más razones para conocer esta ciudad?