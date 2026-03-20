El nuevo restaurante japonés de Barcelona para comer sushi 'a la catalana': con ramen, 'burguer' de atún rojo y bravas niponas

A pocos pasos del Arco de Triunfo de Barcelona, Sophie Kai se consolida como la nueva etapa de Sophie: una casa japonesa con acento mediterráneo, donde el rigor de la tradición nipona se encuentra con la calidez de la ciudad catalana.

"Kai" significa mar, apertura, comunidad. Es también un viaje: un puente entre culturas, donde el sushi dialoga con el aceite de oliva, y el umami se expresa en lengua catalana.

Y así es también la cocina de esta nueva propuesta 'japo' del grupo gastronómico Banco de Boquerones, dirigido por Bruno Balbás y Sofía Matarazzo, y con otros proyectos como Casa Leopoldo, Casa Rafols, Can Framis, Casa Lolea, Elsa y Fred, Club 61 o Pepeta, todos ellos ubicados también en la Ciudad Condal.

La carta de Sophie Kai rinde homenaje al Japón más contemporáneo, con guiños de fusión y raíces locales: uramaki de anguila y aguacate, sashimi de hamachi con hoja de miso, tataki de wagyu chileno a la robata, ramen de cerdo con chashu y naruto, gyozas vegetales, y baos y misos suaves que invitan a explorar.

Cada plato celebra el equilibrio —entre fuego y frescura, técnica y emoción, precisión y alma— para crear una experiencia donde el comer es un acto de contemplación. Croquetas kimchi con azafrán, gyozas de rabo de toro y vieiras sobre crema tibia de maíz y puntos de cilantro lo atestiguan.

Una de las mesas del restaurante. Foto cedida

Otro guiño a la cultura catalana y española lo encontramos en la carta, donde organizan algunos platos bajo el epígrafe de "Tapas", en homenaje a este formato tan querido y famoso de nuestra gastronomía.

Además, también proporcionan un glosario exhaustivo de todos los nombres japoneses que podemos leer en el menú, para que el comensal no se pierda nada. Conceptos como "Akami" (parte magra del atún, de color rojo intenso), "Chashu" (panceta de cerdo estofada a fuego lento, muy usada como topping en ramen) o "Naruto" (pastel de pescado prensado con un espiral rosa en el centro) tienen así su explicación, agregando valor a la experiencia y ayudando a los clientes a conocer mejor la cocina nipona.

El chef a cargo de la propuesta es el argentino Martín Francioni, y su sushiman, Ramil. Francioni también ha trabajado para restaurantes del grupo de Gemma Ginesta (Pepito, Enriqueta) y para otros locales de Banco de Boquerones.

En definitiva, Sophie Kai no pretende ser un templo japonés, sino una mirada barcelonesa al Japón contemporáneo: cercana, estética, fresca y sincera. Un lugar para perder la prisa, disfrutar del sake, y descubrir que Oriente y el Mediterráneo se encuentran en la mesa.