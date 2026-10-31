Los huevos rellenos más inusuales: sin tomate frito ni atún, con gambas al ajillo y jamón ibérico. Instagram - @pausayplato.

Ni atún ni tomate frito, este cocinero elabora los huevos rellenos más ricos con 150 g de jamón y 6 dientes de ajo

0 votos

Total: 9 min

Los huevos rellenos son uno de esos platos que siempre triunfan. Además, no son difíciles de elaborar. Tan solo hace falta una pizca de paciencia y —como siempre — mucho cariño.

En esta ocasión, te proponemos unos huevos rellenos muy innovadores. Se trata de una receta que comparte en sus redes sociales el cocinero y creador de contenido, Juan Sánchez (@pausayplato).

"Nadie pidió reinventar los huevos rellenos, pero alguien tenía que meterles gambas al ajillo y jamón ibérico", explica en su vídeo. Y es que como bien recalca, este plato reúne "tres clásicos en un solo bocado".

La mayonesa es fundamental

Pero como se trata de una receta algo rompedora, no usaremos ingredientes típicos como el atún o el tomate frito. Eso sí, la mayonesa seguirá siendo fundamental para la base. En este sentido, Juan Sánchez muestra cómo elaborar la mayonesa de forma casera.

Sin embargo, si queremos ir a lo 'fácil', usar una de bote será más rápido e igualmente válido para la elaboración.

"Hay platos que no son para sorprender, son para que te hagan la ola y te pidan la receta", afirma el creador de contenido en relación a estos huevos rellenos.

En definitiva, el cocinero nos adelanta que se trata de un plato con el que "vas a triunfar" en cualquier comida o cena.

Un truco para pelar los huevos

Uno de los procesos más molestos a la hora de preparar unos huevos rellenos es quitarle la cáscara una vez cocidos. Para facilitar esa limpieza, existen varios trucos. Jesús Sánchez, de 'El Cenador de Amós', en Villaverde de Pontones (Cantabria), nos brinda uno de ellos.

Lo hace a través de su Instagram, donde a menudo comparte consejos culinarios. Para retirar mejor la cáscara de los huevos, Jesús Sánchez recomienda cocerlos en una olla con sal y vinagre.

Tras la cocción, pon los huevos en un bol con agua muy fría y hielo. Déjalos durante 5 minutos y para romperlos adecuadamente Sánchez aconseja quebrarlos suavemente haciéndolos rodar sobre la encimera de lado a lado.

Después, golpéalos fuertemente por el extremo más ancho y empieza a pelar la cáscara por ahí. Esto se debe a que en ese lado del huevo suele haber una cámara de aire que nos facilitará la tarea.

Huevos rellenos de gambas al ajillo y jamón ibérico Para los huevos rellenos Huevos, 8 ud (para la base)

Jamón ibérico en lonchas, 150 g

Gambas o langostinos, 24 ud

Ajos, 6 dientes

Aceite de oliva virgen extra (AOVE), 60 ml

Cebollino fresco picado, cantidad necesaria Para la mayonesa de ajillo Aceite aromatizado del salteado de las gambas y ajos, cantidad necesaria

Aceite de girasol, 80 ml

Huevos, 2 ud

Sal, al gusto Paso 1 Pela las gambas, reserva los cuerpos por un lado y conserva las cabezas y las cáscaras. Paso 2 Calienta los 60 ml de aceite de oliva en una sartén, lamina los ajos y saltea tanto los ajos como las cabezas y cáscaras de las gambas, presionando estas últimas con una cuchara de madera para sacarles todo el jugo. Cuela bien todo el aceite y déjalo enfriar por completo (es imprescindible que esté bien frío para que no se corte la mayonesa). Paso 3 Cuece los 8 huevos en agua hirviendo durante 9 minutos. Pasado ese tiempo, pásalos por agua fría, pélalos, córtalos por la mitad a lo largo y separa las yemas de las claras con cuidado. Paso 4 Elabora la mayonesa poniendo en el vaso de la batidora los 2 huevos restantes, una pizca de sal y el aceite colado de las gambas (ya frío). Coloca la batidora en el fondo, empieza a batir sin moverla hasta que empiece a emulsionar y ve incorporando el aceite de girasol poco a poco en un hilo fino hasta conseguir una textura firme y cremosa. Paso 5 Pica en trozos muy finos el jamón ibérico, las gambas (reserva 16 unidades enteras para la decoración final) y los ajos dorados. Paso 6 Machaca las yemas cocidas en un bol con la ayuda de un tenedor, agrega el jamón picado, las gambas, el ajo y un par de cucharadas de la mayonesa de ajillo. Mezcla todo concienzudamente hasta lograr un relleno jugoso y homogéneo. Paso 7 Rellena los huecos de las claras con la mezcla, cubre o napa la parte superior con un poco más de mayonesa casera, espolvorea cebollino fresco picado por encima y corona cada mitad con una de las gambas reservadas, sujetándola con un palillo si lo necesitas.

Más recetas de huevos rellenos

Huevos rellenos con pimientos de bote y queso crema: en este caso se preparan mezclando las yemas con 130 g de bonito en conserva, 8 pepinillos, 2 pimientos del piquillo, una cucharada de tomate frito y otra de mayonesa.

El toque diferencial es su cremosa salsa de cobertura, que se elabora triturando 2 pimientos de bote, 40 g de queso crema, mayonesa y el jugo de la propia conserva. Para terminar, el plato se sirve de forma ligera sobre una cama de canónigos y rúcula acompañada de tomates cherry.