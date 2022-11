Por una automoción sostenible donde la tecnología es la clave

La automoción está en el camino hasta la sostenibilidad. Una competición tan importante como la Fórmula 1 que, además, congrega a miles de profesionales y adeptos cada año, no podía obviar a estas alturas algo tan crucial como el cuidado del planeta. El compromiso de la Formula One Management (FOM), propietaria de la Fórmula 1, a día de hoy es, precisamente, ser net zero en emisiones de carbono como parte de su estrategia de sostenibilidad. Y no caminan solos para lograr este objetivo. Junto con Ferrari, una de las escuderías por excelencia de la Fórmula 1, y Banco Santander, patrocinador oficial de la misma, han formado un equipo que impulsa iniciativas y soluciones por el medio ambiente para las que el desarrollo tecnológico es la clave.

Como parte de este acuerdo de patrocinio, han puesto en marcha Santander X Global Challenge | Countdown to Zero, un reto global de emprendimiento dirigido a startups y scaleups con el objetivo de encontrar soluciones innovadoras y sostenibles para el mundo de la automoción en diferentes ámbitos, como la movilidad, la logística y el transporte, y alternativas de compensación de emisiones de carbono. En una entrega de premios celebrada el pasado 28 de octubre, coincidiendo con el Gran Premio de Fórmula 1 de México, se habilitó un 'espacio verde' para galardonar las mejores propuestas de entre los más de 600 proyectos provenientes de 11 países.

¿Cómo pueden tener las soluciones un impacto crítico en el futuro? ¿Cómo pueden hacer que la logística y el transporte sean más ecológicos? ¿Podrán resolver los problemas que se atribuyen a los camiones, barcos o aviones? ¿Cómo dar lugar a la compensación efectiva de carbono a través de programas innovadores de absorción, captura y utilización de CO2? Son las cuestiones que se debían abordar y a las que los proyectos seleccionados han tratado de dar respuesta.

Los ganadores, que tienen la ambición de contribuir a la carrera para alcanzar las emisiones cero, fueron seis: Concrete4Change (Reino Unido), Staxy (Reino Unido) y Ucaneo (Alemania) en la categoría de startups (30.000 euros de premio entre las tres) y las españolas Cedrion, H2SITE y Zeleros dentro de las scaleups (90.000 euros a repartir). Sin olvidar que ahora podrán presentar sus ideas ante ejecutivos de la Fórmula 1 y trabajar con InnoEnergy, empresa financiada por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) para fomentar el desarrollo energético sostenible en Europa, en su plan de crecimiento.

"Zeleros está desarrollando soluciones para garantizar fiabilidad y seguridad del sistema, y para optimizar costes de infraestructura", explica David Pistoni, Cofundador y CEO de esta empresa valenciana, cuyo proyecto Hyperloop ha resultado ganador: un medio de transporte sostenible con un concepto similar a una especie de red de metro a nivel continental conectando diferentes capitales y países.

"Es sostenible, automatizado y ultrarápido; concebido para transportar pasajeros y mercancías. Es un medio eléctrico que no genera emisiones directas y cuya infraestructura se adapta a la orografía del territorio, protegiendo de condiciones ambientales externas y con capacidad para operar en todo momento. El sistema está compuesto por tubos en los que se reduce la cantidad de aire presente en el interior, reduciendo la fricción con el mismo, y permitiendo a los vehículos levitar magnéticamente a altas velocidades con capacidad para alcanzar los 1.000 km/hora de punta. Se estima que en 2030 la tecnología, certificaciones y estándares podrán estar listos para operar este medio de transporte y que su uso podría llegar a reducir más de 6 mil millones de toneladas de Co2 para 2050", añade Pistoni.

Además, tanto Zeleros como el resto de las empresas premiadas, pasarán a formar parte de Santander X 100, una comunidad empresarial exclusiva y global para los principales proyectos de Santander X, cuyo fin es ayudar a startups, microemprendedores y pymes a informarse y conectarles con los recursos que necesitan para crecer.

En resumidas cuentas, el futuro de la automoción está en manos de estas empresas que, gracias al impulso de iniciativas como el Santander X Global Challenge / Countdown to Zero, promovido por Banco Santander y la FOM, pueden materializar sus proyectos y hacer de este planeta un mundo mejor sin dejar de lado sectores que tanto aportan a nivel social y económico. Por eso, es igualmente importante destacar otras ideas de proyectos que pasaron por esta edición: una app para fomentar el uso compartido de vehículos de bajo coste, una tecnología capaz de capturar el CO2 o dispositivos de refrigeración más eficientes para los coches eléctricos, entre otros. Todo, con un fin claro, como bien apunta el CEO de Zeleros: que el futuro de la automoción sea "más sostenible, eléctrico y compartido".

