Imagen de archivo de un médico de Atención Primaria atendiendo a una paciente. EFE

Ya entró en vigor: la historia clínica del paciente se debe guardar al menos 5 años desde la fecha de alta del proceso

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LO ESENCIAL Las claves La historia clínica debe conservarse al menos cinco años desde la fecha de alta del proceso asistencial, según la Ley 41/2002. Las comunidades autónomas pueden establecer plazos de conservación más largos que el mínimo estatal. El acceso a la historia clínica está restringido y regulado para proteger la confidencialidad y el deber de secreto del personal sanitario. El paciente tiene derecho a acceder y obtener copia de su historia clínica, pero la custodia sigue siendo responsabilidad del centro sanitario.

La historia clínica no desaparece cuando un paciente recibe el alta. En España, los centros sanitarios deben conservar la documentación clínica durante, como mínimo, cinco años desde la fecha de alta de cada proceso asistencial, según establece la legislación.

Esta obligación aparece recogida en la Ley 41/2002, de autonomía del paciente, que exige mantener las historias clínicas en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad. Además, la conservación puede prolongarse cuando resulte necesaria por otras razones previstas.

Por tanto, esos cinco años constituyen un mínimo estatal, no necesariamente un límite absoluto. La Agencia Española de Protección de Datos recuerda que las comunidades autónomas pueden establecer plazos diferentes, de modo que la documentación podría conservarse más tiempo.

La norma contempla que la documentación clínica se conserve a efectos judiciales, además de cuando existan razones epidemiológicas, de investigación o relacionadas con la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS). Su tratamiento debe preservar siempre el anonimato.

Los derechos del paciente

La historia clínica contiene información sensible y su acceso está sometido a reglas estrictas. La Ley 41/2002 establece que los profesionales asistenciales que realizan el diagnóstico o tratamiento pueden acceder a ella cuando resulte necesario para atender al paciente.

Esto significa que disponer de acceso a un historial no equivale a tener libertad para consultarlo. Los centros deben establecer procedimientos que permitan controlar los accesos y garantizar la confidencialidad, mientras el personal queda sujeto al deber de secreto.

El paciente conserva derechos sobre esa información. La legislación reconoce su derecho a acceder a la documentación de su historia clínica y a obtener copia de los datos que aparecen, aunque existen límites relacionados con terceros y anotaciones subjetivas.

El derecho de acceso tampoco implica que el centro deba entregar el archivo. La finalidad es facilitar la información mediante copia o documentación equivalente, mientras el centro mantiene su obligación de custodia durante el periodo fijado por la normativa.

Cuando termina el plazo de conservación aplicable, tampoco debe interpretarse automáticamente que los datos puedan utilizarse libremente. La normativa de protección de datos contempla el bloqueo cuando procede la supresión, reservando la información para determinadas responsabilidades y autoridades competentes.

El bloqueo implica identificar y reservar los datos para impedir su tratamiento, salvo los supuestos legalmente previstos. La Ley Orgánica 3/2018 establece además que, una vez transcurrido el plazo correspondiente para exigir responsabilidades, deberá procederse finalmente a su destrucción.

Esta regulación explica por qué un alta médica o dejar de acudir a una consulta no permite borrar la historia clínica. La obligación legal de custodia prevalece durante el periodo exigible, protegiendo tanto la continuidad asistencial como posibles reclamaciones.

También existe una dimensión práctica para el propio paciente: conservar la historia facilita reconstruir diagnósticos, tratamientos, pruebas y decisiones médicas. La documentación puede resultar relevante si cambia de profesional, necesita una segunda opinión o debe acreditar antecedentes clínicos relevantes.

En definitiva, cinco años es el mínimo fijado por la Ley 41/2002 desde el alta del proceso asistencial, pero no significa que la historia deba desaparecer entonces. Los plazos autonómicos, obligaciones legales y circunstancias pueden exigir conservarla más tiempo.