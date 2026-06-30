El impacto invisible del eccema crónico de manos: Dolor, estigma y salud mental
Esta enfermedad cutánea dificulta incluso las tareas cotidianas más básicas, como el cuidado personal.
Las claves
Generado con IA
El eccema crónico de manos (ECM) afecta alrededor del 4,6% de la población adulta en España, especialmente entre los 30 y 39 años.
Los síntomas incluyen dolor, picor intenso, descamación y grietas, lo que puede dificultar actividades cotidianas y laborales.
El 55% de los pacientes sufre ansiedad o depresión y el 70% tiene problemas para realizar tareas diarias; también se reportan trastornos del sueño.
El ECM provoca un importante impacto social y económico, con un 35,5% de afectados que ha necesitado baja laboral y un 24,5% que ha cambiado de puesto de trabajo.
¿Te imaginas no poder llevar a cabo tu trabajo por las heridas en tus manos? Aunque pueda parecer exagerado o inimaginable para muchos, esta es una situación real a la que se enfrentan numerosos pacientes con Eccema Crónico de Manos (ECM) y que afecta directamente a su calidad de vida.
Las manos son nuestra principal herramienta de conexión con el mundo: con ellas tocamos, cuidamos e incluso nos comunicamos. Cuando una enfermedad las convierte en una fuente de dolor y picor, nuestro día a día se ve profundamente afectado.
Qué es el eccema crónico de manos
El ECM es una patología cutánea con una elevada carga psicológica, funcional y ocupacional¹. Se trata de un eccema de manos que dura más de tres meses o que se presenta con 2 o más episodios en un año².
Los síntomas
El ECM afecta a las palmas y el dorso de las manos y a las muñecas³. Sus síntomas más comunes incluyen: picor intenso, dolor, descamación y fisuras o grietas dolorosas². Estos síntomas pueden agravarse por el contacto reiterado con agua, jabones, guantes y otras sustancias irritantes³.
Una enfermedad con mil caras
Se trata de uno de los trastornos cutáneos más relevantes en las consultas de dermatología en España, afectando aproximadamente a un 4,6% de la población adulta⁴. Su prevalencia es especialmente alta entre los 30 y los 39 años⁴.
Uno de los principales retos diagnósticos de esta patología reside en que no existe un único tipo de ECM⁵. La enfermedad puede presentar múltiples variantes, que en ocasiones coexisten en una misma persona, dando lugar a lo que los especialistas denominan como “formas mixtas”⁵.
La carga invisible del eccema crónico de manos
Más allá de lo que puede verse a simple vista, el impacto emocional del ECM es considerable: alrededor del 55 % de los pacientes presenta ansiedad o depresión⁶. Al afectar a una zona tan visible como las manos, el ECM puede conllevar un importante estigma social y un mayor temor a exponer públicamente las lesiones. Como consecuencia, muchas personas terminan reduciendo o evitando las interacciones sociales por vergüenza o por miedo al rechazo⁶.
Su impacto se extiende también a aspectos esenciales de la vida diaria: el 70 % de los pacientes presenta serias dificultades para realizar actividades cotidianas, como las tareas del hogar o el cuidado de sus hijos⁶; y el 53 % reporta problemas incluso para su propio autocuidado⁶. Además, el 75% reporta trastornos del sueño que contribuyen al agotamiento físico y al empeoramiento general de la enfermedad⁶.
Esta pérdida de autonomía repercute directamente en el bienestar emocional del paciente y puede llegar a afectar también a su vida laboral⁷. En este contexto, las cifras resultan preocupantes: el 35,5 % de los pacientes ha tenido al menos una baja laboral en el último año y el 24,5 % se ha visto obligado a cambiar de puesto de trabajo a causa de la enfermedad⁷. Entre las ocupaciones más afectadas se encuentran la enfermería, la limpieza, la peluquería, la industria alimentaria, la mecánica, la hostelería y la construcción³.
Todo ello se traduce en una pérdida sustancial de la capacidad laboral y en una merma económica directa para el paciente. A escala global, la carga económica también es considerable⁸, ya que engloba tanto los costes sanitarios como la pérdida de productividad. Estos datos ponen de manifiesto que el eccema crónico de manos no solo afecta a la piel: también puede limitar la autonomía, dificultar el trabajo y condicionar la vida social y emocional de quienes lo padecen. Tener en cuenta este impacto es clave para ofrecer una atención más completa y ajustada a las necesidades reales de los pacientes.
Referencias
1. Thyssen JP, Schuttelaar MLA, Alfonso JH, Andersen KE, Angelova-Fischer I, Arents BWM, et al. Guidelines for diagnosis, prevention, and treatment of hand eczema. Contact Dermatitis. 2022;86:357-378; Grant L, et al. Adv Ther. 2020;37:692-706.
2. Thyssen JP, Schuttelaar MLA, Alfonso JH, Andersen KE, Angelova-Fischer I, Arents BWM, et al. Guidelines for diagnosis, prevention, and treatment of hand eczema. Contact Dermatitis. 2022;86:357-378.
3. Meding B, Järvholm B. Incidence of hand eczema: a population-based retrospective study. J Invest Dermatol. 2004;122:873-877
4. Apfelbacher CJ, et al. Br J Dermatol. 2025.
5. Dubin C, Del Duca E, Guttman-Yassky E. Drugs for the treatment of chronic hand eczema: successes and key challenges. Ther Clin Risk Manag. 2020;16:1319-1332. Erratum in: Ther Clin Risk Manag. 2021;17:233.
6. Cortesi PA, Scalone L, Belisari A, Bonamonte D, Cannavò SP, Cristaudo A, et al. Cost and quality of life in patients with severe chronic hand eczema refractory to standard therapy with topical potent corticosteroids. Contact Dermatitis. 2014;70(3):158-168.
7. Apfelbacher CJ, Ofenloch RF, Weisshaar E, et al. Contact Dermatitis. 2019;80(1):45-53.
8. de León FJ, Berbegal L, Silvestre JF. Management of chronic hand eczema. Actas Dermosifiliogr. 2015;106(7):533-544