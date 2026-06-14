Alex Docampo, dermatólogo: "Si te pones autobronceador a tu piel le pasa lo mismo que a un filete cuando lo asas"

Las claves

Las claves Generado con IA El autobronceador actúa en la piel mediante la reacción de Maillard, similar a lo que ocurre al asar un filete, generando un tono oscuro superficial. El efecto bronceado producido por estos productos no implica protección frente a la radiación ultravioleta, ya que no activa la melanina natural de la piel. El principal riesgo de los autobronceadores es la falsa sensación de seguridad, lo que puede llevar a exponerse al sol sin la debida protección. Expertos insisten en que el uso de autobronceadores debe combinarse siempre con fotoprotección para evitar daños y envejecimiento prematuro de la piel.

El autobronceador se ha consolidado como una alternativa rápida y aparentemente segura al bronceado tradicional, especialmente en los meses previos al verano. Sin embargo, su funcionamiento real sigue siendo desconocido para muchos usuarios que lo incorporan a sus rutinas.

El dermatólogo Alex Docampo ha explicado en un reciente vídeo de TikTok el mecanismo detrás de estos productos con una comparación tan gráfica como reveladora: “Si le pones autobronceador a tu piel le pasa lo mismo que a un filete cuando lo asas”.

Lejos de tratarse de una metáfora exagerada, la ciencia respalda esta afirmación. Los autobronceadores contienen dihidroxiacetona, una sustancia que desencadena en la piel la conocida reacción de Maillard, habitual en procesos de cocinado de alimentos.

Esta reacción química implica la interacción entre hidratos de carbono y proteínas, generando compuestos denominados melanoidinas. Son estas moléculas las responsables de ese tono más oscuro que aparece en la superficie cutánea tras la aplicación del producto.

Por qué son inseguros

A diferencia del bronceado inducido por la radiación solar, el efecto del autobronceador no depende de la melanina ni de la exposición a los rayos ultravioleta. Se trata de un cambio superficial, localizado exclusivamente en la capa más externa de la piel.

Por este motivo, el color adquirido no desaparece con el lavado ni con la higiene diaria. Se mantiene hasta que las células de la capa córnea se renuevan de forma natural, un proceso que suele completarse en varios días.

Docampo insiste en que, pese a su peculiar funcionamiento, estos productos son generalmente seguros. No obstante, menciona ciertas dudas científicas relacionadas con el posible aumento de radicales libres y procesos de glicación que podrían acelerar el envejecimiento cutáneo.

Más allá de estas consideraciones, el principal riesgo no reside en la fórmula del producto, sino en la percepción errónea que genera entre los usuarios. El tono bronceado puede inducir a pensar que la piel está protegida frente al sol.

Esta creencia, advierte el dermatólogo, es completamente falsa. El autobronceador no proporciona ningún tipo de defensa frente a la radiación ultravioleta, ya que no implica la activación de mecanismos naturales de protección como la producción de melanina.

El problema se agrava durante el verano, cuando muchas personas acuden a la playa o realizan actividades al aire libre confiando en ese color adquirido artificialmente. La ausencia de protección adecuada incrementa significativamente el riesgo de quemaduras solares.

Las consecuencias pueden ir más allá del enrojecimiento o la irritación puntual. La exposición sin protección contribuye al daño acumulativo en la piel, aumentando el riesgo de fotoenvejecimiento y de desarrollar patologías más graves a largo plazo.

En este contexto, los expertos insisten en la importancia de diferenciar entre apariencia estética y protección real. El uso de autobronceadores puede ser compatible con una rutina segura, siempre que se combine con fotoprotección adecuada y hábitos responsables.

El mensaje es que el color no equivale a defensa. La piel aparentemente bronceada sigue siendo vulnerable, y confiar en esa ilusión puede tener consecuencias. La prevención continúa siendo la herramienta más eficaz frente a los efectos del sol.