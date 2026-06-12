Estimulación cerebral, ultrasonidos y ejercicio físico: convivir con el párkinson después del diagnóstico

El párkinson es comúnmente asociado a la vejez, pero muchos pacientes son diagnosticados en plena vida laboral y familiar y deben aprender a convivir con una enfermedad que, por otro lado, hoy es más tratable que nunca.

Las claves

Las claves Generado con IA El párkinson no siempre se manifiesta con temblores; la bradicinesia, o lentitud en los movimientos, es el síntoma básico. Aunque incurable, los tratamientos como la levodopa, la estimulación cerebral profunda o el ultrasonido focalizado mejoran la calidad de vida. El ejercicio físico es el pilar fundamental en el tratamiento del párkinson, potenciando los efectos de la medicación y ayudando a mantener la autonomía. Nuevas tecnologías, como la realidad virtual y los exoesqueletos robóticos, están transformando la rehabilitación de los pacientes con párkinson.

“Se te hunde todo. Se te rompen los esquemas y te quedas totalmente paralizado. Tienes que pasar un duelo con todas sus etapas”. Así recuerda Jesús Palacios el momento en que le diagnosticaron párkinson a los 47 años. Como muchas personas, asociaba la enfermedad con la vejez y con un deterioro físico muy alejado de su realidad.

Carmen Mohedano también recibió el diagnóstico de forma inesperada. Cuando le confirmaron que tenía párkinson en 2016, descubrió además que en su caso se debía a una mutación genética. Pero hubo otra sorpresa: ella no encajaba en la imagen que la mayoría de la población tiene del párkinson.

“La mayor parte de la gente lo asocia a los temblores. Entonces, si no hay temblores, no hay párkinson. Y es totalmente falso. Hay muchos otros síntomas y mucha gente que tiene párkinson -yo entre ellos- que no tenemos temblores”, cuenta la paciente.

Los especialistas insisten en que el temblor es solo una de las posibles manifestaciones de la enfermedad y, de hecho, “el síntoma básico es la bradicinesia”, según señala el doctor Pedro García Ruiz-Espiga, jefe asociado del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

La bradicinesia se presenta como lentitud en los movimientos y torpeza para realizar actividades cotidianas, síntomas que con frecuencia se confunden con los signos de envejecimiento.

Aunque la edad es el principal factor de riesgo para desarrollar la enfermedad de Parkinson, también existen formas de aparición temprana e incluso formas juveniles. En algunos pacientes existe una causa genética identificable, pero son una minoría. En la mayoría de los casos, el origen de la enfermedad sigue siendo desconocido.

Convivir con la enfermedad

Cuando recibió el diagnóstico, Jesús pensó que la enfermedad conllevaba una pérdida inevitable de su independencia. Con el tiempo descubrió que la realidad podía ser diferente, porque si algo ha cambiado en los últimos años es la manera de convivir con el párkinson.

Dra. Marisa Almarcha.

Aunque el párkinson continúa siendo una enfermedad crónica e incurable, los tratamientos actuales permiten controlar los síntomas y mejorar significativamente la calidad de vida.

La levodopa es, desde hace décadas, el medicamento más eficaz para tratar los síntomas motores y algunos no motores de la enfermedad y, aunque “es un tratamiento sintomático, que no es curativo, sí que mejora mucho la calidad de vida de los pacientes”, cuenta la doctora Marisa Almarcha Menargues, adjunta de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Servicio de Neurología del Hospital Ruber Internacional.

HIFU y otras técnicas avanzadas

El problema surge a medida que pasan los años, pues el efecto de la medicación cada vez dura menos tiempo y puede provocar efectos secundarios en el paciente. Cuando se toma la pastilla, el paciente mejora (fase ON), pero a las pocas horas el efecto cae drásticamente y vuelve a temblar o a quedarse rígido (fase OFF).

Como solución, “ahora tenemos la opción de tratamientos más invasivos, que son quirúrgicos o a través de los ultrasonidos focalizados (HIFU)”, cuenta el doctor Joaquín Ayerbe Gracia, especialista en Neurocirugía del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

Estas opciones, aun siendo tratamientos para aliviar los síntomas, ofrecen una calidad de vida que los fármacos ya no pueden sostener: un efecto continuo las 24 horas del día.

Dr. Joaquín Ayerbe.

La estimulación cerebral es lo más parecido a colocar un ‘marcapasos’ en el cerebro. Es una técnica quirúrgica mediante la que se colocan electrodos en las zonas del cerebro encargadas del movimiento y, a través de impulsos eléctricos suaves, se corrigen las señales anormales que causan los síntomas de párkinson.

Para Jesús, esta intervención ha sido una ayuda incalculable para paliar los temblores. “Yo era un candidato idóneo porque temblaba mucho. Me puse el primero (electrodo) hace diez años, cuando temblaba de la mano derecha, y dejé de temblar. Y hace dos años me hice el lado izquierdo”.

Otra de las opciones disponibles para tratar el temblor esencial es HIFU (High Intensity Focused Ultrasound). Es una técnica que permite concentrar haces de ultrasonido en un punto concreto del cerebro sin necesidad de cirugía abierta y su principal ventaja es que los resultados son inmediatos.

“La calidad de vida cambia mucho después de estos tratamientos, tanto de la estimulación cerebral profunda como de los ultrasonidos. Salen inmediatamente desde quirófano o desde la sala de resonancias sin el temblor. Es una cosa muy espectacular. El paciente a veces no se lo cree”, declara el doctor Ayerbe.

Dra. Raquel Cutillas.

Las nuevas tecnologías también están transformando la rehabilitación neurológica de los pacientes con párkinson. Herramientas como la realidad virtual o los exoesqueletos robóticos, “permiten mejorar la velocidad de marcha, la longitud de paso, la fuerza, el equilibrio e incluso la fatiga”, explica la doctora Raquel Cutillas Ruiz, jefa asociada del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

Sin embargo, cuando los neurólogos hablan de la terapia que más impacto tiene en la evolución de la enfermedad, la respuesta es sorprendentemente sencilla: el ejercicio físico.

El ejercicio, pilar fundamental

“La primera medida, la segunda y la tercera es que hagan ejercicio. Y después la medicación”, resume el doctor García Ruiz-Espiga. “Hoy sabemos que el tratamiento es muy dependiente del ejercicio, o sea, a una persona que hace ejercicio la medicación le hace más efecto que si no lo hace”.

Dr. Pedro García Ruiz-Espiga.

La actividad física debe convertirse en el pilar fundamental del tratamiento, incluso en formas menos convencionales. Jesús, por ejemplo, canta en un coro “porque me ayuda a estimular las cuerdas vocales, porque también se vuelven vagas y hace que no se nos oiga o no se nos entienda al hablar”.

Pero el ejercicio aporta algo más que beneficios físicos. También ayuda a combatir el aislamiento que a veces acompaña a las enfermedades crónicas. Por ello, asegura Jesús, “es muy importante apoyarse en otra gente que está viviendo lo mismo que tú”.

Incurable, pero tratable

Mientras la investigación se enfoca en encontrar la cura de la enfermedad y detectar a los pacientes antes de que la desarrollen, los pacientes actuales conviven con una realidad muy distinta a la de hace apenas una década.

El párkinson sigue siendo una enfermedad crónica y, por ahora, incurable. Pero gracias a los tratamientos actuales también es más tratable que nunca. El diagnóstico marca el comienzo de una nueva forma de vivir -no exenta de desafíos- pero en la que es posible mantener la autonomía y la calidad de vida con tratamiento médico, ejercicio y acompañamiento.