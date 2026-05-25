Sanidad confirma un nuevo caso de positivo de hantavirus entre los españoles aislados en el Gómez Ulla

Las claves

Las claves Generado con IA Sanidad ha confirmado un nuevo caso positivo de hantavirus entre los españoles en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla. El paciente, asintomático y bajo vigilancia, fue detectado como positivo durante los controles rutinarios y trasladado a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel. Este caso es el segundo detectado entre los 13 aislados tras el brote en el crucero Hondius; el primero, un hombre de 70 años, evoluciona favorablemente. Las autoridades aseguran que la detección no modifica el riesgo para la población y los asintomáticos con PCR negativa podrán completar la cuarentena en casa.

El Ministerio de Sanidad ha confirmado un nuevo caso positivo de hantavirus tras una PCR en una de las 13 personas que permanecen en cuarentena preventiva en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

El paciente, que permanece asintomático, corresponde a un contacto estrecho identificado dentro del seguimiento epidemiológico activado tras la detección inicial del brote en el crucero Hondius.

La persona afectada se encontraba bajo vigilancia clínica y aislamiento desde su ingreso, conforme a los protocolos establecidos por el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR). El positivo se ha detectado durante los controles diagnósticos periódicos realizados a los contactos en seguimiento.

Tras la confirmación diagnóstica, el paciente ha sido trasladado a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde permanecerá ingresado bajo supervisión médica especializada y con las medidas de bioseguridad previstas para este tipo de casos.

Hasta el momento, solo una persona había dado positivo por hantavirus dentro del grupo. Era un hombre de 70 años al que también se ingresó en la UATAN, pero que actualmente progresa favorablemente y ya se encuentra sin síntomas.

En la rueda de prensa que ofreció Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 7 de mayo reconoció que era probable que hubiera más casos (hasta entonces sólo se habían confirmado 11).

Y es que se trata de un virus cuyo periodo de incubación oscila entre una y ocho semanas. Sin embargo, lo más habitual es que sea de dos a tres semanas tras la exposición al virus.

Las autoridades sanitarias subrayan que la detección de este segundo caso se ha producido dentro del dispositivo de aislamiento y control ya activado, por lo que no modifica la situación de riesgo para la población general ni altera las medidas de respuesta epidemiológica actualmente en marcha.

De hecho, Sanidad ha confirmado que permitirá a los españoles aislados por hantavirus que sigan asintomáticos y con PCR negativas pasar los últimos 14 de los 42 días de cuarentena en sus casas, tal y como anunciaron la semana pasada con la actualización del protocolo.

En él también se permite que puedan salir de sus habitaciones individuales, como han venido haciendo 13 de los 14 españoles desde el día 19 de mayo. Lo han hecho, eso sí, por las zonas comunes de la misma planta en la que ingresaron, ataviados con EPI y mascarilla.

Aquellos que han dado negativo también podrán recibir visitas aunque, como reconoció la semana pasada el delegado de CSIF, José García, a las puertas del Gómez Ulla, aún se está estudiando cómo hacerlo con seguridad.

Lo que sí parece claro es que se recurrirá a la utilización de protección EPI de aislamiento por contacto aéreo, que es el mismo que usan los propios profesionales.