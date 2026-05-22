El 80% del kéfir de los supermercados podría no ser auténtico: ¿Sabes cómo distinguirlo?

De izq. a dcha.: Soledad Camacho, vicepresidenta de Marketing de Danone y Ángel Luis Sánchez Cerón, director de Operaciones, Agroalimentario, Consumo y Distribución de AENOR.

Activia se convierte en el primer kéfir con levaduras certificado por AENOR, una garantía de autenticidad en un mercado donde no existe ninguna normativa específica que regule lo que puede llamarse kéfir.

Las claves

Las claves Generado con IA El 80% del kéfir en supermercados no sería auténtico, ya que no contiene levaduras según un estudio de la Universidad Rovira i Virgili. Para que un kéfir sea considerado auténtico debe llevar levaduras y pasar por una doble fermentación, lo que lo diferencia de un simple yogur bebible. Activia Kéfir de Danone es el primer kéfir certificado con levaduras por AENOR en España, garantizando calidad y autenticidad al consumidor. La alianza entre Activia y AENOR busca aportar transparencia y asegurar que los probióticos del kéfir lleguen vivos a la microbiota, aportando beneficios reales.

El kéfir ha dejado de ser un gran desconocido para convertirse en el protagonista de las neveras españolas. Lo que hace unos años parecía que era un producto de nicho, asociado a un público muy específico, hoy es un fenómeno de masas presente en el 37% de los hogares de nuestro país.

Según la empresa de estudio de mercado Kantar, este alimento fermentado ha experimentado un crecimiento en volumen del 71% en 2025, consolidándose como un referente de la alimentación saludable.

Este auge no es casualidad. Responde a una sociedad cada vez más informada y preocupada por un órgano que la ciencia ha bautizado como nuestro “segundo cerebro”: la microbiota intestinal. Un órgano aún muy desconocido, cuyo equilibrio influye no solo en la digestión, sino en el sistema inmunitario, el estado de ánimo y la salud metabólica. Con más de 70.000 estudios científicos generados en la última década, el cuidado del ecosistema bacteriano de nuestro cuerpo se ha vuelto una prioridad. Sin embargo, este interés masivo convive con un profundo desconocimiento sobre lo que define a un producto como auténtico.

No todo lo que parece kéfir lo es

Aunque cada vez hay más kéfires en el súper, los consumidores no siempre saben lo que compran. Un estudio de la Universidad Rovira i Virgili revela algo preocupante: 8 de cada 10 kéfires no indican que contienen levaduras en su etiqueta. Esto es grave porque, según las normas alimentarias mundiales (Codex Alimentarius), si no hay levaduras, no es kéfir. Para frenar esta confusión, Activia, AENOR y Boticaria García se han unido en Madrid con un objetivo claro: garantizar que el consumidor sepa distinguir el kéfir auténtico del que podría no serlo.

La voz de la ciencia: La importancia de las levaduras

El kéfir es mucho más que un yogur bebible. Su magia reside en su complejidad microbiológica, ya que es una combinación de bacterias y levaduras naturales. Lo que hace que sea mucho más completo y beneficioso para el equilibrio interno.

Boticaria García, doctora en Farmacia, Nutricionista y referente en divulgación, explica que uno de los mitos más extendidos es pensar que todos los kéfires son iguales. No obstante, detalla que su composición varía según el proceso de fermentación. “Un kéfir auténtico es aquel que ha pasado por una doble fermentación y que conserva las levaduras propias del kéfir, no solo bacterias. Sin ellas, los beneficios y el impacto en la microbiota simplemente no son los mismos”, añade.

Esta doble fermentación es la que permite que el producto final sea una fuente rica en probióticos naturales que ayudan a equilibrar la microbiota, la cual influye no solo en la digestión, sino también en el sistema inmunitario y hasta en el estado de ánimo.

El aval de AENOR

En un entorno de compra donde el marketing a veces nubla la evidencia científica, las certificaciones independientes se vuelven fundamentales. En este contexto, Activia Kéfir de Danone ha marcado un hito al convertirse en el primer kéfir certificado con levaduras por AENOR en España.

Este sello es un aval que garantiza que el producto cumple con estándares específicos: una fermentación natural con levaduras reales, un etiquetado claro y verificable y un control de calidad integral de cada fase.

Ángel Luis Sánchez Cerón, director de Operaciones de AENOR, destaca la importancia de este paso: "La certificación actúa como un filtro objetivo. Ayudamos al consumidor a identificar de forma fiable qué productos responden realmente a criterios de calidad y funcionalidad, permitiéndoles tomar decisiones con mayor seguridad en un mercado lleno de información difícil de interpretar".

Transparencia y supervivencia probiótica

La apuesta de Activia, marca líder en microbiota de Danone, va más allá de la etiqueta. El compromiso se centra en asegurar que el beneficio llegue realmente al consumidor. Soledad Camacho, vicepresidenta de Marketing de Danone, es contundente al respecto: "No todos los kéfires cuentan con el mismo respaldo científico. Activia es el único que ha demostrado que sus probióticos llegan vivos a la microbiota para nutrir su diversidad y aportar un beneficio real".

Así, la alianza entre Activia y AENOR no solo pone en valor un producto auténtico, sino que establece un nuevo estándar de transparencia en la industria alimentaria, recordando que, en nutrición, la ciencia siempre debe ser la protagonista.