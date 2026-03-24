Más allá del mostrador: el papel clave de la farmacia en la prevención y detección precoz de problemas de salud

Danone Nutricia pone en valor el rol de los farmacéuticos como uno de los pilares sanitarios más cercanos y refuerza su capacidad para cuidar la salud de las personas.

Las claves nuevo Generado con IA Las farmacias desempeñan un papel clave en la prevención y detección precoz de problemas de salud, siendo un referente de confianza para la población. Danone Nutricia impulsa la formación y herramientas para farmacéuticos, enfocándose en la alimentación infantil y el manejo del deterioro cognitivo leve. Productos como Almirón y Souvenaid, avalados científicamente, permiten a los farmacéuticos aconsejar a familias y personas mayores en etapas cruciales de la vida. La colaboración entre Danone Nutricia y las farmacias se traduce en visitas personalizadas y formación continua, reforzando el compromiso con el cuidado de la salud.

Las farmacias se han convertido en espacios sanitarios de proximidad. Más allá de adquirir medicamentos, son aquellos lugares a los que nos acercamos a hacer pequeñas consultas. Espacios de confianza donde recibir un consejo y sentirnos acompañados.

Danone Nutricia, compañía especializada en nutrición médica, es consciente del papel fundamental que desempeñan estos establecimientos en la sociedad. Por ello, bajo su participación en Infarma –el mayor evento dedicado a la farmacia, la parafarmacia y los medicamentos–, y como aliado estratégico del sector, pone en valor el rol asistencial del farmacéutico como uno de los pilares sanitarios más cercanos para los pacientes en España.

Irene Boj, directora general de Danone Nutricia, define a la farmacia como un aliado clave para la compañía, “con un valor mucho más allá de ser solo un canal para la dispensación de productos. Juega un papel clave en la prevención y acompañamiento para la detección precoz de posibles problemas de salud, sobre todo, en etapas de fragilidad”.

Mejorar la promoción de la salud y la detección precoz

Con más de 130 años de trayectoria en ciencia e investigación, la compañía acompaña al farmacéutico a través de una amplia propuesta de formaciones especializadas, herramientas de vanguardia y soluciones nutricionales con el máximo respaldo científico.

En esta nueva edición del salón de farmacia, Danone Nutricia busca trasladar la evidencia científica al mostrador de la farmacia, con un enfoque centrado en dos ámbitos: la alimentación infantil y el manejo del Deterioro Cognitivo Leve (DCL). El objetivo es reforzar el papel de estos profesionales en la promoción de la salud y la detección temprana de algunas patologías.

La ventana de los 1000 primeros días

Las formaciones se centran en el papel decisivo de la nutrición durante esta etapa inicial de la vida, los primeros 1.000 días. Se trata de un periodo clave para el desarrollo físico, cognitivo e inmunitario del bebé, así como para la prevención de enfermedades a largo plazo.

En este contexto, la marca Almirón, de Danone Nutricia, se posiciona como unreferente de rigor científico para el farmacéutico. Sus productos cubren las necesidades nutricionales del bebé desde el nacimiento hasta los tres años y cuentan con una fórmula avanzada que combina prebióticos, postbióticos y HMOs (oligosacáridos presentes en la leche materna).

En concreto, la fórmula de Almirón Profutura está respaldada por más de 40 ensayos clínicos con evidencia en vida real. Por su parte, Almirón Digest ofrece una mezcla única de prebióticos con evidencia demostrada para abordar cólicos y estreñimiento en el lactante. Es precisamente este aval científico lo que permite al profesional aconsejar a las familias con la seguridad de ofrecer una solución basada en la ciencia nutricional.

Guardianes de la salud cerebral

El papel del farmacéutico también resulta clave en el acompañamiento de las personas de edad más avanzada. Por ello, Danone Nutricia busca dotar a estos profesionales de herramientas para identificar los primeros signos del Deterioro Cognitivo Leve, que afecta al 30% de los mayores de 65 años en España.

La nutrición médica ha demostrado ser un aliado poderoso en esta lucha. Productos como Souvenaid, avalado por 20 años de evidencia científica, es una solución nutricional indicada para el deterioro cognitivo leve.

Como destaca Eduardo Castro, Memory medical & HCP Solutions Manager de Danone Nutricia, “la farmacia se posiciona como un entorno privilegiado para evaluar la función cognitiva y el estado nutricional de las personas. En muchos casos, actúa como la primera barrera preventiva capaz de identificar patologías en fases tempranas, evitando su evolución hacia situaciones críticas”.

Un legado que mira al futuro

La historia de Danone Nutricia y la farmacia es una de complicidad centenaria: desde aquel primer yogur distribuido en las reboticas de Barcelona en 1919 para mejorar la salud infantil hasta la actualidad, ambas han mantenido una colaboración estrecha basada en un objetivo común: cuidar a las personas.

Hoy este compromiso se manifiesta en las más de 6.000 visitas personalizadas que la compañía realiza cada año a las farmacias, así como en la formación continua que ofrece a través de la plataforma Nutricia Profesionales.

Porque, en definitiva, estar al lado de la farmacia es acompañar a las personas y a su salud, garantizando que detrás de cada mostrador haya un profesional formado, empoderado y respaldado por la ciencia más puntera.