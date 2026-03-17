Las consultas por autolesiones en menores y jóvenes aumentan un 3,5% al año: "Se percibe cada vez en más pequeños"

Expertos subrayan la necesidad urgente de mejorar la prevención, detección temprana y recursos en salud mental para abordar esta problemática.

Las autolesiones suelen ser una forma de gestionar malestares emocionales intensos, y pueden estar relacionadas con ansiedad, depresión, acoso o conflictos familiares.

El fenómeno afecta principalmente a chicas y aparece a edades cada vez más tempranas, con episodios que a menudo se repiten en el tiempo.

Las consultas médicas por autolesiones en menores y jóvenes han aumentado un 3,5% anual desde el año 2000, según un estudio internacional.

Un nuevo estudio ha puesto en datos lo que muchos psiquiatras ya habían advertido: cada vez hay más casos de jóvenes y adolescentes que se autolesionan. Desde el año 2000, las visitas al médico por autolesiones en esta población han aumentado anualmente un 3,5%.

La investigación revisó hasta 42 estudios sobre autolesiones en adolescentes y jóvenes, menores de 25 años, en 12 países de alto nivel económico. España no está incluida en este estudio, pero los expertos resaltan que sus resultados son perfectamente extrapolables.

"Lo que reflejan los datos epidemiológicos se percibe claramente", explica Miguel Guerrero, psicólogo clínico del Servicio Andaluz de Salud y coordinador autonómico de Prevención del Suicidio en Andalucía. "Cada vez son más los niños, adolescentes y jóvenes que acuden con autolesiones no suicidas a los dispositivos sanitarios".

El estudio publicado en JAMA Pediatrics ha sorprendido por haber reunido datos de hasta 200 millones de menores de 25 años entre los años 2000 y 2024. Además de las visitas al médico, también se detectó un incremento del 2,5% anual de autolesiones autoinformadas.

Estos casos son más comunes en el género femenino, pero además Guerrero explica que "observamos también que los episodios se presentan a edades más tempranas y, en muchos casos, de forma repetida". Es decir, se trata de un problema real.

"El estudio es de muy buena calidad. Sumando los sujetos de los diferentes estudios dan un tamaño de la muestra impresionante, lo que aumenta la fiabilidad de los resultados", dice Juan Carlos Pascual Mateos, director del Servicio de Salud Mental del Consorci Hospitalari de Vic a Science Media Centre.

"Todos los datos internacionales y nacionales señalaban este aumento progresivo muy significativo de las conductas autolesivas en niños y jóvenes en las dos últimas décadas. Este estudio simplemente confirma con datos esta impresión médica", señala Pascual Mateos.

Ambos expertos hacen hincapié en que la situación en España es igual. "Este fenómeno no se limita a un solo país ni a un período concreto, sino que refleja un deterioro creciente de la salud mental juvenil y subraya la necesidad urgente de prevención y detección temprana", explica Guerrero.

Este experto señala que han aumentado las herramientas para detectar autolesiones que antes pasaban desapercibidas y que también hay que tenerlo en cuenta para explicar este fenómeno. Pero, ¿qué buscan estos jóvenes que se autolesionan?

Gestión desadaptativa

"No buscan suicidarse, sino manejar un malestar emocional intenso que no saben expresar o regular. Puede aliviar temporalmente la ansiedad, tristeza, ira o sensación de vacío, pero a largo plazo aparecen sentimientos que incrementan el malestar emocional", dice Guerrero.

Esta forma de "gestión emocional", aclara Guerrero, no es adaptativa y también puede indicar que la persona que las lleva a cabo se siente incomprendida o poco escuchada. "En cada persona la autolesión puede cumplir una o varias funciones".

Por eso, el experto señala que hay que evaluar cada caso de forma individual para poder ayudar a la persona. De la misma manera, el aumento de esta práctica es multifactorial y no puede asociarse a un solo aspecto. Por un lado, son un reflejo del malestar de los jóvenes.

"Por otro lado, hay un efecto de contagio social dado que la exposición a conductas autolesivas a través de redes sociales, grupos de pares o incluso contenidos en internet pueden normalizar o amplificar estas conductas", señala Guerrero.

Muchos de estos episodios de autolesiones son puntuales, una reacción ante un evento estresante. Sin embargo, en otros jóvenes este mecanismo puede llegar a convertirse en una costumbre para regular emociones más complejas.

"Este grupo constituye un factor de riesgo significativo", explica Guerrero. "También aumenta la probabilidad de conductas suicidas en la vida adulta, especialmente si no reciben apoyo terapéutico y aprenden estrategias de afrontamiento más saludables".

Aunque la autolesión no es un trastorno en sí mismo, sí que suele aparecer en contextos de ansiedad, depresión, trastornos de conducta, trastornos por estrés postraumático y en algunos casos de trastornos de la conducta alimentaria.

"También puede estar asociado con factores psicosociales como acoso, trauma, violencia, abusos, conflictos familiares o problemas con drogas. La autolesión suele reflejar una desregulación emocional intensa, pero no siempre está asociada a un trastorno clínico", dice.

Es decir, que en casos de autolesiones no se puede generalizar porque es una conducta que puede explicar muchas situaciones. Para reducir su impacto, Guerrero explica que se debe educar a profesores, familia y sanitarios sobre esta conducta.

Detectar antes estos casos generando espacios de "escucha incondicional, genuina y sin juicios de valor" y abordarlos "de manera efectiva, sin dramatizar ni banalizar". Aunque España ha implementado medidas de prevención e intervención tempranas, Guerrero señala que no siempre son efectivas.

"Son iniciativas insuficientes y desigualmente implementadas entre comunidades autónomas, con recursos limitados, falta de personal especializado y sobrecarga de los equipos de atención primaria y salud mental", señala.

Por esta razón, los profesionales de salud mental piden aumentar los recursos y consolidar estos programas de prevención, además de garantizar la formación continuada y crear sistemas integrados de seguimiento y apoyo.