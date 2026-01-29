Ordenan la retirada total de estos famosos alimentos infantiles: estas son las marcas afectadas en España

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha informado de que se está llevando a cabo la retirada preventiva de diferentes productos de nutrición infantil en varios países del mundo tras la detección de cereulida, una toxina producida por la bacteria Bacillus cereus que puede causar náuseas, vómitos y diarrea.

Las retiradas preventivas se iniciaron en diciembre de 2025 y continuarán en enero de 2026 como medida de salud pública. El ECDC ha subrayado que las retiradas afectan a distintos lotes, productos y marcas a escala global, con artículos comercializados tanto en Europa como en otros países del mundo.

Por el momento, el ECDC ha recibido informes de diarrea en bebés tras el consumo de los productos retirados, aunque apunta que no hay registrado ningún caso grave relacionado con este evento. En concreto, un bebé que había consumido fórmula de un lote retirado dio positivo en la prueba de la toxina y presentó vómitos y diarrea, con una recuperación favorable.

El Centro ha informado de que está monitoreando el evento y brindando asesoramiento y orientación científica para apoyar las investigaciones nacionales, a la vez que facilita el intercambio oportuno de información entre países. El ECDC, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Comisión Europea trabajan en conjunto para garantizar una respuesta coordinada y eficaz a este evento multinacional.

Para fundamentar las decisiones de gestión de riesgos, la Comisión Europea ha solicitado a la EFSA asesoramiento científico sobre el umbral de contaminación por encima del cual deben retirarse los productos. La solicitud incluye dos preguntas específicas: establecer una dosis de referencia aguda para la cereulida en lactantes y proporcionar información sobre los niveles de consumo típicos y de gama alta de las fórmulas infantiles. El asesoramiento se publicará en el sitio web de la EFSA a principios de febrero.

Cuándo consultar con un profesional

La cereulida es una toxina que puede causar náuseas, vómitos y dolor de estómago repentinos entre 30 minutos y seis horas después de su ingestión. En bebés pequeños, puede alterar el equilibrio sódico del organismo y provocar complicaciones como la deshidratación. Los posibles efectos negativos para la salud se consideran de bajos a moderados y dependen de la edad del bebé; los neonatos y los bebés menores de seis meses tienen mayor riesgo de padecer una enfermedad grave.

Para los bebés que presenten vómitos o diarrea tras consumir la fórmula infantil incluida en el retiro, el ECDC recomienda consultar con un profesional de la salud o, si los síntomas son graves, como deshidratación o vómitos persistentes, acudir a urgencias. Los síntomas gastrointestinales en los bebés pueden derivar rápidamente en complicaciones, independientemente de la causa subyacente, apunta el ECDC.

Por último, advierte de que los productos retirados no deben administrarse a bebés ni niños pequeños. Además, recomienda a los consumidores seguir las instrucciones y directrices emitidas por las autoridades nacionales de seguridad alimentaria.

Retirada en España

El pasado 7 de enero, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) informó de que la compañía Nestlé retiró, como medida preventiva, nuevos productos y lotes de su leche de fórmula tras una alerta del pasado 12 de diciembre por la posible presencia de cereulida en su producto 'NIDINA 1'.

Posteriormente, el 21 de enero, la compañía Lactalis Nutrición Iberia comunicó la retirada voluntaria de varios lotes de leche infantil de la marca Damira, disponibles en farmacias y en la gran distribución, debido a la presencia de cereulida en un ingrediente suministrado por uno de sus proveedores. Esta retirada se produjo tras la alerta emitida por la asociación profesional francesa de nutrición infantil, relativa a la posible presencia de cereulida en un ingrediente (el omega 6 ARA) suministrado por un proveedor internacional y utilizado en la composición de determinadas leches infantiles.