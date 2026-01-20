Cómo tomar los polifenoles antioxidantes del vino o el chocolate cuando no se consume ni vino ni chocolate

Detrás del color, el sabor y el aroma de alimentos como el vino tinto, el café, el aceite de oliva, el chocolate negro y los frutos rojos hay una familia de compuestos de origen natural llamados polifenoles.

Más allá del atractivo sensorial que poseen, desempeñan múltiples funciones en nuestra salud. Por un lado, neutralizan los radicales libres, moléculas de nuestro cuerpo que en exceso pueden causar daño celular, reduciendo así el estrés oxidativo.

Además, calman la inflamación crónica y ayudan a mantener una microbiota intestinal equilibrada, lo que a su vez mejora las funciones inmunológicas, metabólicas y cognitivas. Debido a esta amplia variedad de beneficios, los polifenoles están siendo objeto de estudio como componentes dietéticos clave para prevenir las enfermedades crónicas y favorecer un envejecimiento saludable.

Pero hay un obstáculo: una proporción considerable de estos compuestos llega al colon en formas que el intestino delgado no puede absorber y, una vez allí, sufren una transformación microbiana que les hace perder su efecto beneficioso.

Por lo tanto, la mera presencia de polifenoles en la dieta no garantiza, por sí sola, una utilización biológica eficaz. De ahí que el principal desafío no sea tanto aumentar la cantidad que consumimos, sino modular cuán eficazmente nuestro cuerpo puede absorberlos y utilizarlos una vez ingeridos.

¿Cómo procesamos los polifenoles?

Muchos polifenoles son químicamente inestables. Eso implica que se degradan durante el procesado y el almacenamiento de los alimentos cuando están expuestos a factores externos como oxígeno, calor, luz o cambios de pH, entre otros.

Una vez ingeridos, sufren nuevas transformaciones a medida que avanzan por el sistema digestivo. Por ejemplo, las antocianinas, responsables de los colores rojos, azules y morados en muchas frutas y verduras, y que son estables y de coloración intensa en entornos ácidos, se convierten en tonos más apagados cuanto más elevado el pH del intestino.

A este proceso le siguen otros metabólicos, como los de glucuronidación, sulfatación y metilación, así como la degradación microbiana en ácidos fenólicos y aldehídos de bajo peso molecular. Todos estos cambios los transforman químicamente, facilitando su eliminación y reduciendo su actividad original.

Para colmo, las interacciones con otros componentes de los alimentos, incluidos proteínas, fibra dietética y lípidos, junto con la influencia de las sales biliares y las enzimas digestivas, pueden disminuir aún más su actividad.

Todo ello explica la necesidad de sistemas protectores y de liberación controlada que limiten la degradación, prolonguen la exposición y dirijan la acción de los polifenoles al lugar adecuado dentro del tracto gastrointestinal.

Mejorar el paso de los polifenoles

Una posibilidad es usar sistemas de encapsulación alimentaria basados en biopolímeros que, a modo de “vehículos protectores”, encapsulan compuestos sensibles para evitar que se degraden antes de que el cuerpo pueda absorberlos.

En particular, las películas multicapa layer-by-layer (LbL), compuestas de polisacáridos y proteínas, permiten mejorar la resistencia de los polifenoles a la degradación ambiental (por ejemplo, pH, temperatura, luz, etc.) y prolongar la retención gastrointestinal.

La ingeniería de este pionero sistema de encapsulación mejora aún más la retención y la bioactividad durante la digestión, mostrando una alta eficiencia de encapsulación, conservación de la actividad antioxidante y mayor resistencia mecánica y térmica. De este modo es posible controlar cómo y cuándo se liberan los polifenoles, de momento en el laboratorio.

La idea de esa iniciativa, que forma parte del proyecto Marie Skłodowska-Curie BIOCOMAT, es crear sistemas de liberación de estos polifenoles que se encuentran naturalmente en chocolate o en vino, de la misma forma de tomar un suplemento de vitamina C sin comer una naranja, o hierro sin comer hígado, y recibir los mismos beneficios.

El grand reto: liberación óptima

El siguiente desafío en este proceso es diseñar materiales inteligentes que sepan dónde y cuándo liberar su carga. El fin es garantizar que los polifenoles permanezcan protegidos del calor, el procesado y la digestión, y se liberen únicamente cuando lleguen a la parte adecuada del intestino.

La diferencia entre un suplemento convencional y lo que está diseñando nuestro equipo es que, mediante los materiales y las técnicas empleadas, se puede controlar cómo esos sistemas de entrega se degradan en el cuerpo y el tiempo que tardan en hacerlo. Así, en lugar de liberar los polifenoles antes de pasar por el punto del cuerpo donde no serían absorbidos correctamente, se liberan en donde pueden tener un mayor efecto.

Para lograrlo, será necesario ajustar con precisión la velocidad de liberación en condiciones que imiten el sistema digestivo humano, empleando al mismo tiempo el modelado computacional (las simulaciones y los modelos predictivos) y el diseño experimental.

Paralelamente, los avances en la automatización de procesos, desde la dosificación hasta el recubrimiento y las mediciones en tiempo real, garantizarán que la tecnología pueda escalarse de manera eficiente.

El desafiante objetivo de nuestro laboratorio es, en última instancia, desarrollar un producto de fácil consumo y que cumpla realmente lo que promete: proporcionar los beneficios saludables de los polifenoles en el momento y el lugar más importantes.

* Sabina Lachowicz-Wisniewska es Investigadora postdoctoral, IMDEA MATERIALES.

** Este artículo se publicó originalmente en The Conversation.