La paradoja del cáncer de pulmón en mujeres: por qué España es el único país de la UE en el que crece la mortalidad

Las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón no han parado de aumentar entre las mujeres en los últimos 25 años, hasta ahora. Las predicciones para 2026 esperan que se estabilicen en toda la Unión Europea, excepto en España, donde se espera que sigan creciendo.

Así lo muestra un nuevo estudio publicado este lunes en la revista Annals of Oncology. Las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón estandarizadas por edad (TME) entre las mujeres de la UE se estabilizarán en torno a las 12,5 muertes por cada 100.000 mujeres en 2026.

Eso representa una caída de algo más del 5% desde el periodo 2020-2022. Por otra parte, en España seguirán aumentando un 2,4% en 2026, con alrededor de 10 muertes por cada 100.000 mujeres.

El factor principal de esta brecha es que aquí las mujeres empezaron a fumar más tarde que en el resto de Europa, expone Bartomeu Massuti, secretario del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GEPC) y jefe de oncología en el Hospital Universitario de Alicante.

Al iniciarse más tarde en este hábito, se comenzaron a notar los efectos en la mortalidad por cáncer de pulmón después y ahora tarda un poco más en alcanzar el pico máximo y en iniciar ese descenso.

Los autores advierten en el estudio de que esa estabilización en las tasas de mortalidad se produce solo en mujeres de 64 años y menores. En las que superan esa edad, sí que se ve un aumento.

Este último grupo, apunta Massuti, se corresponde con mujeres que comenzaron a fumar entre los 45 y los 50 años y, en las que ha aparecido la enfermedad, el tumor está ligado al tabaco, que son casos con peor abordaje. "Si no se puede operar, suele tener unas expectativas de supervivencia más bajas".

En mujeres más jóvenes, sobre los 30 años, hay más posibilidades de que, si se diagnostica este tipo de cáncer, esté ligado a otros factores que no son el tabaco, como la contaminación o la genética, y que cuentan con tratamientos más eficaces.

Los autores emplearon certificados de defunción por cáncer desde 1970 de la base de datos de la Organización Mundial de la Salud y datos poblacionales y proyecciones de Naciones Unidas para la UE, sus cinco países más poblados y el Reino Unido.

La brecha entre hombres y mujeres

El pico de mortalidad por cáncer de pulmón se alcanzó en 1988. Desde entonces, y suponiendo que las tasas de mortalidad se hubieran mantenido constantes en los mismos niveles, se han evitado 1,8 millones de fallecimientos por cáncer de pulmón en hombres, asegura Eva Negri, codirectora del estudio. "No se ha evitado ninguna muerte entre las mujeres".

En los hombres, las tasas de mortalidad comenzaron a disminuir hace unos años, pero, aun así, se espera que para 2026 estas cifras dupliquen a la de las mujeres, ha explicado Carlo La Vecchia, líder del estudio, en declaraciones a los medios de comunicación.

Una vez más, la razón tras la brecha es que ellos empezaron a fumar mucho antes y, durante mucho tiempo, superaban con creces a las mujeres en este hábito. Ahora no hay tanta diferencia entre ellos y ellas a la hora de iniciarse y mantener el consumo. De hecho, en algunos grupos de edad, se ven superados por las mujeres.

No obstante, Massuti explica que en el tabaquismo hay un periodo de latencia de 30 años. Entre empezar a fumar y desarrollar un cáncer de pulmón pueden pasar tres décadas. Además, el secretario de GECP agrega que las mujeres son más susceptibles al daño que causan las sustancias tóxicas del tabaco que los hombres.

Laxos en normativa antitabaco

Uno de los motivos por los que España va a la cola de la UE en la mortalidad por esta patología es que la normativa antitabaco es más laxa en este que en otros territorios de los Veintisiete.

De hecho, la comunidad científica española lamentaba hace unos meses que la nueva ley antitabaco les parecía insuficiente y que hacían falta medidas más férreas, entre ellas, aumentar sustancialmente el precio de las cajetillas.

Massuti destaca que ya está demostrado científicamente que aumentar el precio entre un 5% y un 10% disminuye entre el 3% y el 5% la incidencia de cáncer de pulmón.

Asimismo, el experto cree que se debería limitar el consumo de tabaco en espacios como las playas o los centros deportivos, aunque sean al aire libre. "Son medidas que ya están instauradas en otros países". El proyecto de la nueva normativa contempla el segundo espacio, pero no el primero.

Si la tendencia se mantiene como hasta ahora, cabe esperar que las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón disminuyan en la próxima década. Sin embargo, Massuti teme que en las décadas siguientes se produzca un repunte de la enfermedad.

Actualmente, entre los adolescentes, ellas mantienen más este hábito que ellos y lo combinan con el vapeo. El secretario del GECP explica que ya hay evidencia de que este tabaquismo dual tiene más riesgo cancerígeno que fumar solo cigarrillos tradicionales.

Los nuevos dispositivos generan partículas PM 2.5, material mucho más fino del que produce el tabaco tradicional, que puede penetrar en mayor medida en los pulmones, agrega. De ahí que pueda aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. "Es una realidad que está ahí, no es inmediata, pero es una amenaza y debería ser un motivo de preocupación", concluye.