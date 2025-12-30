El VPH se dispara en hombres de mediana edad: "Se llevan una sorpresa, piensan que es cosa de mujeres y adolescentes"

El virus del papiloma humano (VPH) siempre se ha asociado a las mujeres y eso ha dejado a los hombres fuera del foco de la enfermedad hasta hace relativamente poco tiempo. Los últimos datos muestran, de hecho, que la prevalencia es mayor en ellos (45,8%) que en ellas (40,1%).

La edad se ha visto como un factor clave, ya que se vincula con gente joven, así era hasta ahora, al menos en parte. Hace unas décadas, los hombres mayores de 45 años representaban la franja menos proclive a la infección por VPH, pero ahora el riesgo de contagio va en aumento en este grupo.

Así se lo ha asegurado a EFE Álvaro Vives, jefe de la Unidad de Infecciones de Transmisión Sexual de la Fundación Puigvert. Uno de los factores que han propiciado ese aumento del riesgo es el incremento de los divorcios de las últimas décadas y la pluralidad de parejas sexuales, ha señalado.

Gabriel Bastidas, miembro del Grupo de Trabajo de Nefrourología de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), cuenta en conversación con EL ESPAÑOL que tradicionalmente se ha asumido que a los 45 años el riesgo de contraer VPH disminuía "porque se presuponían relaciones monogámicas estables de larga duración".

En los últimos 50 años esa idea del matrimonio y una única relación para toda la vida se ha ido desvaneciendo. Eso, sumado a cambios en los hábitos sociales, como el uso de aplicaciones de citas en edades maduras, ejemplifica Bastidas, ha podido cambiar la situación y aumentar las infecciones.

"Al reintroducirse en el mercado sexual con nuevas parejas, estos hombres se exponen a una carga viral a la que quizás no se habían enfrentado en décadas", agrega el andrólogo. Recuerda también que, biológicamente, no existe una inmunidad por edad: "El virus no entiende de años, sino de contactos".

El portavoz de la SEMG cuenta también que el perfil de hombre de 45 a 60 años, frecuentemente divorciado o con una nueva pareja tras una relación larga, es un perfil emergente y cada vez más común.

"Suelen acudir a consulta con mucha sorpresa, bajo la falsa creencia de que el VPH era algo de adolescentes o estrictamente femenino", agrega. El andrólogo explica que hay un choque entre su nueva realidad sexual y la falta de educación sexual que recibieron en su juventud para poder prevenir la transmisión.

Por su parte, Juan Carlos Galán, epidemiólogo especializado en infecciones de transmisión sexual del Hospital Ramón y Cajal, se muestra prudente a la hora de asociar el divorcio al aumento del riesgo de contraer VPH en hombres. "Antes del divorcio también había relaciones extramatrimoniales", dice.

La asociación entre estos cambios sociales y la enfermedad puede basarse en una perspectiva demasiado corta en el tiempo, desgrana Galán. Asimismo, cree que todavía falta evidencia científica para poder afirmarlo, ya que los datos sobre la prevalencia de VPH en hombres son muy recientes.

VPH y cáncer

El VPH se manifiesta en forma de verrugas en la zona genital, pero estas también pueden aparecer en las manos, la planta del pie, los talones, la cara y otras partes del cuerpo. Sin embargo, el virus no se limita a eso.

También puede provocar cánceres anales, de pene, de cabeza y cuello, de cuello uterino y de orofaringe. Bastida advierte de una relación directa y preocupante: "Estamos viendo un aumento de tumores de orofaringe, ano y pene en hombres con edades entre 40 y 70 años".

En 2024, los expertos alertaban de que el VPH provocaba hasta el 30% de los tumores de orofaringe en España, casi un tercio. Este cáncer, cuando lo provoca el virus suele manifestarse entre los 45 y los 50 años y suele aparecer en las amígdalas palatinas y la base de la lengua.

Hay factores como el alcohol y el tabaco que, además, favorecen la persistencia del virus y son más frecuentes en hombres que en mujeres, señala Galán. Esto no significa que hagan que la enfermedad sea más grave, pero sí que aumentan el riesgo de complicaciones y de desarrollo de cáncer a causa del VPH.

Vacunación

Otro factor a tener en cuenta es que hablamos de unas generaciones que, además de vivir estos cambios en las conductas sexuales, no han contado con campañas de vacunación sistemática que les proteja contra el VPH. Por lo tanto, la inmensa mayoría de los hombres en esta franja de edad no están inmunizados.

"Esta protección es muy frágil para ellos porque no les protege en relaciones con mujeres no vacunadas ni tampoco en el caso de hombres que tienen sexo con hombres", apunta Bastida.

En España, la vacuna contra este virus forma parte del calendario oficial desde 2008. Actualmente, la reciben de forma sistemática las chicas y los chicos de entre 11 y 12 años, aunque ellos no estaban contemplados hasta 2023, antes de eso solo la recibían ellas.

El portavoz de la SEMG cree que se debería recomendar la vacuna a hombres mayores de 45 años que mantengan relaciones con más de una persona o que puedan tener conductas de riesgo.

Aunque la eficacia máxima de la vacuna se obtiene antes de iniciar la vida sexual, la evidencia científica actual sugiere que los adultos también se benefician, manifiesta.

Además, la vacuna puede proteger contra cepas con las que el hombre aún no ha tenido contacto y ayuda a prevenir lesiones recurrentes. "En hombres con nuevas parejas, es una herramienta de medicina preventiva muy valiosa", señala Bastida.