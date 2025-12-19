La tormenta perfecta de la gripe K en España: médicos en huelga, urgencias colapsadas y llegan las comidas y fiestas de Navidad

Expertos recomiendan maximizar la protección de los vulnerables, seguir ventilando espacios cerrados y considerar el uso de mascarilla en reuniones para frenar la transmisión.

La variante K del virus ha adelantado el pico de incidencia epidémica tres semanas, afectando especialmente a personas con enfermedades crónicas.

El sistema sanitario se encuentra colapsado debido al aumento de contagios, la huelga de médicos y la coincidencia con las vacaciones y reuniones navideñas.

La gripe en España está alcanzando cifras inusuales, con un aumento del 18% en los casos semanales y hospitalizaciones que superan ampliamente a las del año pasado.

La escalada de la gripe en España avanza imparable, aumentando semana a semana y colapsando el sistema sanitario. A una semana de Navidad, el país está rozando el pico de contagios en una temporada marcada por la inesperada variante K del virus.

Los últimos datos del Ministerio de Sanidad muestran un aumento casi del 18% en los casos de gripe entre la semana pasada y la anterior. Así, la incidencia a nivel nacional ha pasado de 166,6 nuevos casos por cada 100.000 habitantes a 195,9, como muestra el informe publicado este jueves.

Se está experimentando en España una curva de crecimiento muy inusual para estas fechas. Esta temporada está siendo atípica, como describe Salvador Peiró, investigador en Salud Pública de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (Fisabio).

Lo es porque el umbral epidémico se ha adelantado tres semanas. "Estamos teniendo toda la incidencia que típicamente teníamos en las primeras semanas de enero", ilustra el epidemiólogo.

La incidencia no es lo único que aumenta, de su mano también lo hacen las hospitalizaciones. Francisco Sanz, portavoz de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), explica que es algo típico del momento epidemiológico en el que nos encontramos.

Un crecimiento de los casos conlleva un aumento de pacientes que necesitan ser atendidos en los hospitales y centros de salud. "Se estima que en las próximas 1 o 2 semanas alcancemos el máximo pico de incidencia".

Durante el pico de gripe y semanas después se constata un aumento de pacientes ingresados por infecciones respiratorias, informa el neumólogo. Además, tras el pico de la gripe "puede aparecer otro tipo de complicaciones como neumonías ocasionadas por bacterias".

Por otro lado, Sanz agrega que las personas que presentan problemas crónicos de salud (respiratorios, cardíacos, renales, metabólicos) son más vulnerables a que la infección de gripe derive en una descompensación de su enfermedad crónica, exacerbando sus síntomas.

Las cifras de Sanidad muestran que ya está ocurriendo. Entre el 8 y el 14 de diciembre se registraron 9 hospitalizaciones por gripe por cada 100.000 habitantes. La semana anterior el mismo dato era de 7,7.

Si se compara con los datos del año pasado en las mismas fechas, la diferencia es mucho más notable. En ese momento, la tasa de hospitalizaciones era de 0,4 casos cada 100.000 habitantes.

Sanitarios en huelga

La crisis sanitaria causada por el enorme crecimiento de la gripe ha coincidido a principios del mes de diciembre con la huelga convocada por los médicos para pedir un estatuto propio que, entre otras cosas, acabe con las guardias de 24 horas.

Como consecuencia de los paros convocados entre el 9 y el 12 de este mes, los centros sanitarios solo disponían de servicios mínimos. Esa falta de personal durante estos días ha podido dificultar la atención de los casos de gripe en atención primaria y hospitales, que ya se estaban viendo desbordados.

Esta misma semana, los sindicatos abandonaron la mesa de negociación, ante la falta de acuerdo con Sanidad, y han vuelto a convocar huelga para los días 15 y 16 de enero, cuando se espera que se note de nuevo el repunte de caso tras los reencuentros navideños.

La Navidad es el ingrediente perfecto

Aunque las últimas cifras hablan de aumento, no hay que olvidar que los datos salen con una semana de diferencia respecto a la actualidad. Isabel Jimeno, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), afirma que durante esta semana se ha visto cierta estabilización en los centros de salud.

"No están subiendo los casos a la velocidad que lo hacían las semanas anteriores", insiste. Aun así, la sanitaria sabe que esto no va a durar mucho, teniendo en cuenta que faltan menos de siete días para Nochebuena. "Se espera que después de Navidad vuelva a subir y entonces llegue al pico".

Estas fechas son el ingrediente que faltaba para esta tormenta perfecta de la gripe. Jimeno señala que son días de comidas familiares o con amigos, que, además, suelen realizarse en sitios cerrados: el elemento perfecto para la transmisión del virus.

Peiró, de Fisabio, calcula que el repunte se verá al acabar las fiestas. Las personas se contagiarán sobre todo entre el 25 de diciembre y el 1 de enero y tras el periodo de incubación no será hasta el 6 de enero, aproximadamente, cuando pueda verse ese aumento de casos.

En medio de una sanidad con las urgencias y la atención primaria colapsadas, hay que sumar otro elemento propio de las fiestas: las vacaciones de los sanitarios. Eso, sin tener en cuenta a los profesionales que están de baja por haberse contagiado.

Si no se sustituye a ese personal, la sobrecarga que ya asola a los sanitarios acabará por desbordar el sistema por completo.

Tanto Jimeno como Peiró, coinciden en que ha faltado planificación para abordar esta crisis, algo que no es raro. "En cada temporada de gripe nos toca reducir nuestra actividad programada y hacer mucha más tarea de guardia", dice el segundo.

La portavoz de SEMG reconoce la situación inusual de este año, con la predominancia de una variante inesperada de gripe, más contagiosa y que se ha adelantado a la temporada de vacunación. No obstante, sí que se puede estar mejor preparado, asegura. "Hay que tenerlo previsto para que no nos pille el toro".

Este año eso ya ha ocurrido, reconoce Jimeno, pero todavía se está a tiempo de, al menos, impedir que la situación empeore. No solo necesitan más personal, también más medios diagnósticos para que no haya centros de salud que se ven obligados a derivar a los pacientes a los hospitales para poder hacerse una PCR que confirme la presencia del virus.

Sus consejos no son solo para las autoridades, también hace un llamamiento a la sociedad: "Vamos a acordarnos de las cosas que hacíamos con el COVID". No es necesario suspender los reencuentros con familiares y amigos, pero sí tener ciertas precauciones. Por ejemplo, evitar aglomeraciones y usar mascarilla si se tienen síntomas o si se permanece en sitios cerrados.

Asimismo, es importante no olvidarse de ventilar frecuentemente para renovar el aire si nos reunimos en interiores. La portavoz de SEMG insta también a proteger a la población más vulnerable (personas mayores y embarazadas, entre ellas) y no visitarles si se sufren síntomas gripales.

Por otra parte, Sanz, de SEPAR, recuerda que siguen activas y son útiles las campañas de vacunación antigripal, por lo que, las personas mayores de 60 años o aquellas con enfermedades crónicas de base "aún están a tiempo de maximizar su protección".