La inteligencia artificial en medicina logra diagnósticos más tempranos y precisos

Las claves nuevo Generado con IA La inteligencia artificial mejora la precisión y rapidez de los diagnósticos médicos, especialmente en pruebas de imagen como radiografías, mamografías y TAC. Hospitales como Quirónsalud Madrid y Barcelona emplean IA en áreas como urgencias, resonancias cardiacas y TAC, facilitando diagnósticos más tempranos y seguros. Tecnologías como Photon Counting y sistemas basados en Deep Learning han elevado la calidad de las imágenes, reduciendo la exposición a radiación y el tiempo de las pruebas. La plataforma Argos, basada en IA y Big Data, ha optimizado la detección y control de infecciones hospitalarias, aumentando la eficiencia del personal sanitario y la seguridad del paciente.

La inteligencia artificial (IA) está cada vez más presente en la medicina y el futuro de la disciplina pasa por el aprovechamiento de esta tecnología. Una de las áreas en las que más se ha desarrollado e implantado es en las pruebas de imagen, facilitando el diagnóstico.

Aquí, la IA ha supuesto un antes y un después, permitiendo mejorar la calidad de las pruebas. Gracias a estas herramientas se producen imágenes con mucha más definición y menos ruido [interferencias o distorsiones que reducen la calidad]. Como resultado, el paciente obtiene un diagnóstico más preciso y temprano.

Uno de los centros punteros en la implantación de esta tecnología es el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid. La emplean diariamente en cuatro áreas: urgencias, mamografías, resonancias cardiacas y tomografías computarizadas (TAC) pulmonares y cerebrales.

En urgencias han implantado un algoritmo de IA que analiza todas las radiografías óseas y de tórax para ayudar a los médicos a detectar cualquier fractura, hasta las más sutiles. En las placas de tórax, además, busca nódulos pulmonares, condensaciones, derrames o fracturas costales.

“Tiene una sensibilidad similar a la de un radiólogo experto y superior a la de un médico no formado específicamente en el análisis radiológico”, explica Vicente Martínez de Vega, jefe del Servicio de Diagnóstico por la Imagen del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.

Su efectividad no es la única ventaja para los usuarios. Aparte de su eficacia para detectar lesiones, la utilización de la inteligencia artificial “ayuda mucho a mejorar la seguridad de nuestros pacientes”, agrega el experto.

Lo mismo ocurre con las mamografías, la IA analiza de forma automática todas las pruebas para detectar lesiones sospechosas y ofrecer un índice de riesgo de cáncer, cuentan desde Quirónsalud. “Ofrecen un análisis muy fiable”, asegura Martínez de la Vega

Eso sí, no evita que los radiólogos deban seguir supervisando y analizando todas las pruebas para evitar errores. “[Estas herramientas] permiten que los más expertos puedan dedicarse solo a valorar las pruebas más complejas”, apunta. Las herramientas de IA no están solo implantadas en Madrid sino en el Hospital Quirónsalud Barcelona.

Photon Counting

Una de las tecnologías más destacadas es el Photon Counting para realizar TAC. Con el nuevo equipo las herramientas de inteligencia artificial intervienen en todas las etapas del proceso: desde la colocación del paciente y la selección de protocolos, hasta el post-procesamiento de la imagen.

Su integración permite obtener resultados significativamente superiores en la adquisición de imágenes y en el diagnóstico, explica Nadine Romera, Jefa de servicio de Diagnóstico por la Imagen del Hospital Quirónsalud de Barcelona.

La tecnología Photon Counting da un salto cualitativo respecto al resto de equipos de CT convencionales gracias a su velocidad de adquisición, la alta resolución espacial, la baja dosis de radiación y la información espectral intrínseca, permitiendo diagnósticos más precisos.

Esta tecnología tiene una amplia gama de usos, además de la cardiología, en los que se pueden obtener imágenes más detalladas de varios sistemas y órganos diferentes, en especialidades como la Cardiología, Oncología, Neumología o la Neurología.

En este caso, la IA permite obtener imágenes de alta resolución a una velocidad muy alta, con una gran definición y con una baja exposición a radiación, expone Nadine Romera, responsable de la Unidad de Diagnóstico por la Imagen del Hospital Quirónsalud Barcelona

Esta tecnología de generación de imágenes representa un avance significativo en la evaluación cardíaca, combinando alta resolución, baja dosis de radiación y una completa información diagnóstica. Todo ello se traduce en un enfoque de tratamiento más personalizado, con un menor riesgo de complicaciones y una atención médica más segura y eficiente.

Laura Galian-Gay, cardióloga y especialista en imagen cardíaca en el Hospital Quirónsalud Barcelona, asegura que esta tecnología permite hacer una evaluación mejor de las placas a nivel coronario y evita pruebas invasivas como los cateterismos.

IA en otras pruebas de imagen

Desde Quirónsalud también hablan de la incorporación de la inteligencia artificial a la resonancia magnética. La empresa ha sido la primera en llevar a Cataluña en incorporar una Resonancia Magnética Signa Voyager Air IQ Edition 1.5T con un novedoso sistema de generación de la imagen basado en un algoritmo Deep Learning (Inteligencia Artificial).

Nadine Romera cuenta que esta máquina genera imágenes “más precisas, y de una alta fiabilidad diagnóstica, en un número creciente de patologías".

Anthony Vizarreta, jefe del Servicio de Radiología del Hospital Infanta Elena, en Valdemoro (Madrid), está de acuerdo y cree que la llegada de esta herramienta “da respuesta a la creciente demanda de pruebas de imagen”.

Entre sus principales ventajas están su velocidad, precisión, accesibilidad y comodidad, destacan desde la empresa sanitaria. También subrayan que ha aumentado hasta un 65% la definición y que es capaz de detectar detalles milimétricos.

Por otro lado, es más versátil, pues es compatible con el 97% de los protocolos clínicos. Además, las pruebas duran menos, por lo que los pacientes pasan menos tiempo en el escáner.

Los equipos de PET/TC no quedan fuera de la innovación. Por su parte el equipo Biograph Vision de Siemens dota a esta prueba, una vez más, de una mayor precisión diagnóstica. Con ella, Quirónsalud también ha sido pionera en Cataluña.

“Nos permitirá ofrecer un mejor diagnóstico a nuestros pacientes y mantenernos como una de las referencias en la medicina nuclear en Cataluña y en España”, afirma el Dr Marc Simó, jefe territorial de Medicina Nuclear.

Esta tecnología permite realizar una amplia variedad de estudios en los ámbitos de la oncología, la cardiología y la neurología, así como estudiar numerosas enfermedades inflamatorias e infecciosas.

La mayor precisión diagnóstica que aporta hace posible una detección temprana que se traduce en un mejor seguimiento de la enfermedad y una mayor precisión a la hora de valorar la respuesta terapéutica. “Nos permite seleccionar de forma más adecuada el tratamiento óptimo para cada uno de los pacientes", indica Simó.

Asimismo, ha mostrado gran utilidad en áreas como las enfermedades neurodegenerativas, identificando patrones específicos de algunas de ellas.

La IA también ha llegado a las colonoscopias. En Olympia Centro Médico Pozuelo utilizan un módulo de inteligencia artificial en sus torres endoscópicas para mejorar la calidad y la seguridad de estos estudios.

La IA, denominada Genius, identifica y marca automáticamente las anomalías compatibles con pólipos. Además, “ofrece un primer diagnóstico indicándonos si es un adenoma tubular o uno hiperplásico”, detalla el Dr. Diego Juzgado, jefe del Servicio de Aparato Digestivo de Olympia Centro Médico Pozuelo.

Infecciones y asistencia sanitaria

Las infecciones relacionadas con la atención sanitaria (IRAS) son una de las mayores amenazas para la seguridad del paciente en todo el mundo. En Europa se registran cada año unos 4 millones, de los que 37.000 acaban en fallecimiento.

Si se miran las cifras nacionales, en España 7 de cada 100 pacientes hospitalizados adquieren una IRAS y mueren unas 6.400 personas al año por esta causa.

Quirónsalud cuenta con el proyecto "Argos" en los hospitales universitarios Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Infanta Elena y General de Villalba. Es una plataforma de vigilancia que emplea métodos de Big Data e IA para la prevención y control de las IRAS.

Su labor es detectar rápidamente estas infecciones para que se puedan tomar decisiones inmediatas. María Dolores Martín, jefa del Departamento de Medicina Preventiva de los cuatro centros mencionados, da algunos datos para mostrar su eficacia.

Argos les ha ayudado a monitorizar a 5.905 pacientes con sondas urinarias, lo que les permitió reducir en un 97,7% el tiempo destinado a la vigilancia manual de estos procedimientos. "Este nivel de eficiencia era difícil de alcanzar antes de la implementación del sistema".

También ha llegado a los quirófanos. En el área de procedimientos quirúrgicos, “el número de cirugías monitorizadas aumentó un 62,2%, lo que supone 4.000 pacientes adicionales bajo vigilancia”, cuenta la doctora.

La empresa ya está ampliando su uso a otros de sus hospitales, con el objetivo de que en el futuro cuenten con ella todos los centros del grupo.

“Con las adecuaciones necesarias, confiamos en que pueda contribuir significativamente a mejorar el control de infecciones hospitalarias en diferentes entornos, facilitando la toma de decisiones y la monitorización de infecciones", señala Martín.