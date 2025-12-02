La salud mental entra en la era de la atención digital y personalizada

Sanitas impulsa un modelo con múltiples servicios, digitales y asistenciales, para dar respuesta a una de las grandes preocupaciones de la sociedad actual.

Más de 16 millones de personas en España presentan algún tipo de trastorno mental, siendo los más frecuentes el estrés, la depresión y la ansiedad. En los últimos años, los problemas de salud mental han crecido de forma significativa y se han convertido en una de las principales preocupaciones de la población.

Según el Ministerio de Sanidad, uno de cada cinco españoles ha requerido atención médica por motivos de salud mental en el último año. La asistencia profesional es, por tanto, esencial, pero a menudo insuficiente.

En este contexto, Sanitas está impulsando un modelo que busca abordar el bienestar emocional de manera integral mediante atención personalizada, coordinación con especialistas y un enfoque digital.

Cuida tu mente desde el móvil

El estudio Sanitas “El estado de la salud mental en España” revela que el 69% de la población no ha acudido nunca a un profesional de salud mental, aunque un 20% reconoce que debería haber solicitado ayuda en algún momento de su vida.

Para facilitar el acceso a profesionales de la salud mental, Sanitas cuenta con ‘Cuida tu mente’, un servicio disponible a través de la app Mi Sanitas que permite obtener apoyo psicológico de forma ágil.

El proceso comienza con una autoevaluación psicológica rápida mediante un chatbot. Tras este paso, el usuario puede recibir contenidos y terapias digitales autoguiadas (como videos y audios) para mejorar su bienestar emocional, así como contar con la ayuda de un profesional -por videoconsulta o de forma presencial-, en caso de necesitarlo.

Además, si el paciente ya está en terapia, puede complementar su tratamiento y compartir su evolución con su psicólogo a través de la app.

El servicio, desarrollado por psicólogos de la compañía, ya ha demostrado su capacidad para acelerar la detección temprana de posibles trastornos gracias al uso de tecnología y el seguimiento continuo, tal como confirma un estudio publicado en la revista científica ‘Trends in Telemedicine & E-health’.

Tras más de tres años desde su puesta en marcha, el servicio ‘Cuida tu mente’ ya cuenta con 74.000 usuarios. El algoritmo determinó que el 91% presentaba síntomas de un posible problema de salud mental y, de ellos, más de 32.000 han recibido asesoramiento online por parte del equipo de psicología de Sanitas.

Dentro del ámbito de la prevención y también a través de la app de Sanitas, la compañía ha desarrollado los Programas de Bienestar Emocional, que ofrecen atención orientada a mejorar el bienestar diario.

Este servicio se realiza mediante cinco grandes áreas: gestión del estrés, manejo de las emociones, mejora del sueño, apoyo en la crianza (escuela de padres) y fortalecimiento de la vida en pareja. Cada programa proporciona herramientas prácticas para aplicar en el día a día, y se completa con talleres online y contenidos educativos adaptados a cada temática. Todo con el seguimiento continuo de un psicólogo, y con posibilidad de concertar citas por videoconsulta y resolver dudas a través del chat.

Atención hospitalaria

El compromiso de la compañía se refuerza con la puesta en marcha del Instituto de Salud Mental dentro del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, que se convierte en el primer hospital privado en España en contar con una red de salud mental que incluye todos los recursos asistenciales, consultas ambulatorias de psiquiatría y psicología, Urgencias psiquiátricas 24h, hospital de día y hospitalización, todo ello de forma integrada dentro de un hospital general.

La unidad de hospitalización de psiquiatría es una unidad específica dentro del área de hospitalización, que ofrece 20 habitaciones individuales, y que permite tratar a los pacientes de mayor gravedad en un entorno seguro, confortable y libre de estigma psiquiátrico.

Esta estructura permite tratar los trastornos mentales en todas sus fases de evolución y garantizar la continuidad asistencial, acompañando al paciente durante todo el proceso.

Con esta creciente red de servicios -digitales, ambulatorios y hospitalarios- Sanitas da un paso más en su apuesta por el cuidado de la salud mental y sitúa el bienestar emocional en el mismo escalón que la salud física.

Espacios que invitan al bienestar

A este enfoque digital se suma la reciente apertura de los centros Mindplace en España, diseñados específicamente para el cuidado de la salud mental.

Entrada de una de las clínicas Mindplace en España.

Los primeros centros abrieron sus puertas en septiembre en Madrid y Murcia y forman parte de un proyecto global de Bupa (el grupo internacional al que pertenece Sanitas) que prevé la inauguración de 76 clínicas en Europa (25 de ellas en España) y América Latina, para 2027.

Mindplace combina espacios acogedores -sus instalaciones se caracterizan por la presencia de luz natural, vegetación y zonas al aire libre- con un equipo multidisciplinar de profesionales y terapias innovadoras.

Los nuevos centros ofrecen servicios de psicología, psiquiatría, logopedia, terapias individuales, familiares y grupales de forma privada al margen del seguro, dirigidas a personas de cualquier edad y pueden realizarse tanto de forma presencial como online.