Anthony Fredericks, 78 años, psicólogo: "Tengo una memoria perfecta a mi edad gracias a estas 5 cosas que hago a diario"

Las claves nuevo Generado con IA Anthony Fredericks, psicólogo de 78 años, asegura que mantiene una memoria excelente gracias a cinco hábitos diarios. Entre sus consejos destacan socializar regularmente, aprender de forma continua, y mantenerse organizado con sistemas personalizados. Fredericks recomienda realizar ejercicio físico a diario y seguir una dieta saludable y equilibrada, rica en nutrientes y buena hidratación, para potenciar la memoria.

Los olvidos o problemas de memoria son algo común a cualquier edad. Sin embargo, a edades más tempranas, lo que suele suceder en realidad es que haya problemas de atención y no olvidos reales como tal; a medida que la edad avanza y el envejecimiento empieza a producir sus habituales síntomas, estos olvidos sí pueden achacarse a fallos de memoria reales: perder las llaves de casa o del coche, dejar las luces encendidas o incluso llegar a desorientarse momentáneamente.

En este aspecto, el psicólogo Anthony Fredericks asegura que es posible mantener una memoria excelente, sea cual sea nuestra edad. Como también sucedería con el rendimiento físico, no es fácil y requiere atención, constancia y mantenimiento: hay que ser intencional y proactivo, realizando ciertas actividades de forma diaria para mantener una buena cognición.

Fredericks ya se encuentra jubilado tras más de 30 años siendo profesor. Sin embargo, a sus 78 años ha escrito más de 175 libros, ha seguido haciendo presentaciones profesionales e incluso sigue escribiendo en su propio blog sobre psicología. Y, por supuesto, mantiene su memoria a pleno rendimiento.

El primer consejo que suele dar es salir a socializar de forma regular: la interacción social reduce el riesgo de sufrir estrés y síntomas depresivos, ambos conocidos factores de riesgo para sufrir problemas de memoria. En su opinión, corroborada por la evidencia científica, mantener un alto nivel de interacción social es clave para mantener la memoria y reducir el riesgo de mortalidad.

Pasar tiempo con familiares y amigos, formar parte de grupos comunitarios, salir a cenar con amistades e incluso hacer voluntariado, serían solo algunos de los ejemplos planteados por el psicólogo para mejorar el bienestar mental y seguir potenciando nuestras tareas cognitivas.

El segundo consejo de Fredericks es seguir aprendiendo continuamente. Leer de forma constante, incluso sobre temas más allá de nuestro campo de trabajo habitual, es clave para mantener nuestra memoria y cognición a pleno rendimiento. Como bien explica, "cuando sentimos curiosidad, queremos aprender más. En ese afán, mantenemos la mente activa y comprometida".

El tercer consejo de Fredericks es mantenerse organizado. Según explica, no existe un sistema de organización ideal para todo el mundo. De hecho, él mismo explica que su oficina está repleta de notas adhesivas, y que usa un sistema de codificación propio por colores para llevar un registro de sus responsabilidades diarias: amarillo para sus artículos, azul para los capítulos de los libros que escribe, verde para recordatorios médicos, naranja para tareas del hogar y rosa para los recados. Encontró este sistema mientras trabajaba en un nuevo libro, y actualmente lo ha aplicado a otros aspectos de su vida.

Ejercicio físico y memoria

El cuarto consejo de Fredericks sería mantenerse físicamente activo a diario. Como él mismo recuerda, y también corroboran los estudios, "la actividad física diaria aumenta el flujo sanguíneo de todas las partes del cuerpo, incluido el cerebro. El ejercicio regular y sostenido se asocia con un mejor funcionamiento cerebral, especialmente en lo que respecta a la memoria".

La recomendación general actual es realizar al menos 150 minutos de actividad física aeróbica moderada, como caminatas ligeras, nadar, jugar al tenis o hacer jardinería. Además, las guías más recientes recuerdan la necesidad de hacer al menos dos sesiones de ejercicio anaeróbico o fuerza cada semana.

Finalmente, el quinto consejo de Fredericks sería mantener una dieta saludable. Como él mismo explica, "la dieta, la hidratación y el sueño son fundamentales para la salud cerebral. Me aseguro de dormir un mínimo de siete horas cada noche. Consumo una dieta saludable para el corazón y rica en nutrientes: bayas, vegetales de hoja verde oscura, cereales integrales, semillas, frutos secos, soja, pescado rico en omega-3 como el salmón y otras proteínas magras".

Además, también consume al menos ocho vasos de agua al día, y nos recuerda que los estudios han demostrado una relación directa entre la hidratación y la función cognitiva.