Reme, dueña de una farmacia familiar online: "El primer año facturamos 100.000 euros, el décimo, 80 millones"

Siempre se ha considerado que tener una farmacia es sinónimo de estabilidad económica. Aunque no siempre es así, las cifras refuerzan esa idea. El sector cerró 2024 con 24.374 millones de euros en ventas, su mejor resultado en cinco años. En medio de esta transformación, la historia de Reme Navarro anticipó antes que nadie hacia dónde evolucionaría el sector en el mercado digital.

La trayectoria de Navarro muestra cómo un negocio familiar puede transformarse en un gigante digital combinando visión, estrategia y una dedicación extraordinaria. Su salto de la rebotica de Tarazona de la Mancha al liderazgo del e-commerce europeo refleja el potencial de la salud digital en España y el auge del asesoramiento profesional online.

El éxito de MiFarma y su integración en Atida evidencian un modelo basado en la adaptación rápida, la logística eficiente y la esencia del consejo farmacéutico. Navarro, hoy divulgadora premiada, se ha convertido en una voz clave para entender cómo la innovación transforma sectores tradicionales y redefine la relación entre profesionales y consumidores.

La historia comenzó en 2009 durante una guardia nocturna en la farmacia familiar de Tarazona de la Mancha. Reme Navarro, sus padres y su novio, el informático Javier de la Rosa, vieron un anuncio que cambió su rumbo. “Realmente nos nace la idea viendo un anuncio de Somatoline en la tele,” recuerda la farmacéutica sobre aquel momento.

Al día siguiente comprendieron que, si querían ofrecer todos los productos posibles, el único camino era internet. Empezaron con una inversión de “cero euros” aprovechando el stock familiar. En su primer año facturaron 100.000 euros; en 2019 alcanzaron 49 millones y dos millones de clientes. En 2020, impulsados por la pandemia, llegaron a los 80 millones de euros en ventas.

El éxito se sustentó en una dedicación extraordinaria. “echaba muchas horas, diez años trabajando dieciséis horas al día,” explica Navarro sobre la etapa inicial junto a Javier de la Rosa. A esa entrega se sumó una estrategia basada en rapidez, amplitud de catálogo y un sistema automatizado que ajustaba precios para competir en un mercado muy agresivo.

Sin embargo, el rasgo diferencial fue mantener la esencia profesional. “Yo aseguro que esa ‘esencia’ es la de atender y recomendar al cliente y que la llevo en mi ADN. El mostrador, aconsejar, en cuanto oigo a alguien que le pasa algo, le tengo que recomendar,” afirma. Ese enfoque la llevó incluso a rechazar vender en Amazon para proteger su identidad y el control de la marca.

La empresa vivió momentos críticos, como la desconfiguración de la web que permitió compras ilimitadas y obligó a anular miles de pedidos. Aquel episodio generó un “caos” interno que reforzó la importancia de reaccionar con agilidad. Navarro insiste en que una “velocidad de adaptación muy rápida” fue clave para sobrevivir en un entorno digital muy competitivo.

En 2019 la familia Navarro vendió la mayoría accionarial al fondo británico Marcol, integrando MiFarma en el conglomerado europeo Atida. Reme asumió la Dirección de Estrategia de Negocio y Javier la de Desarrollo e-Commerce, con el objetivo de servir al 90% de los europeos en 24 horas. La marca creció. Incluso fue finalista en los Premios al Mejor Comercio Online 2025 en la categoría de Farmacias y Prafarmacias.

Tras consolidar el proyecto, Navarro orientó su carrera hacia la divulgación en nutrición y dermocosmética a través de Instagram, TikTok, YouTube y su blog. Esa labor fue reconocida en septiembre de 2025 en los Premios con Alma, donde recibió el galardón Desde El Mostrador – Mejor Divulgadora Farmacéutica por su compromiso con la salud femenina y la educación responsable.

Un mercado en expansión

El mercado farmacéutico español alcanzó en 2024 un total de 24.374 millones de euros y un crecimiento del 6,20%, impulsado en gran medida por los productos vinculados a la diabetes, según el Observatorio del Medicamento de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE). El segmento de medicamentos éticos creció un 6,2% en valor, con un fuerte impulso de los inhibidores SGLT2, que sumaron más de 18 millones de euros en solo un año.

En los últimos cinco ejercicios, el mercado mostró un crecimiento constante: 21.018 millones en 2020, 22.109 millones en 2021 y 23.292 millones en 2022, hasta superar los 24.224 millones en 2023. El ejercicio de 2024 se sitúa así como el de mayor expansión reciente, superando en dinamismo al mercado financiado por el Sistema Nacional de Salud, según los datos analizados por FEFE.

Las oficinas de farmacia también experimentaron cambios significativos en consumo. La cosmética facial y labial impulsó el crecimiento del área de salud del consumidor, con incrementos destacados en tratamiento de la piel y protectores labiales. En contraste, las categorías estacionales de otoño e invierno cayeron un 11,3%, una variación que, según el Observatorio de FEFE, refleja cambios marcados en hábitos y necesidades regionales.

En diciembre de 2024, el mercado alcanzó 2.234 millones de euros, con un crecimiento del 4,9% en valor pero una caída del 2,5% en unidades. Este comportamiento, también recogido por FEFE, evidencia un mercado que vende menos productos pero más caros. La cosmética e higiene lideraron las subidas con un 14,7% en valores, mientras que los genéricos crecieron en valor pese a caer en volumen.