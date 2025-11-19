Los últimos 25 años de lucha contra la violencia de género, en balde: una de cada tres mujeres aún la sufre según la OMS

Las claves nuevo Generado con IA Según un informe de la OMS, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física, psicológica o sexual a manos de su pareja o de terceros, cifra que se mantiene prácticamente igual desde el año 2000. El informe analiza datos de 168 países entre 2000 y 2023 y, por primera vez, incluye estimaciones de violencia sexual fuera del ámbito de la pareja, afectando a 263 millones de mujeres desde los 15 años. La falta de denuncias y el estigma social podrían estar infravalorando la magnitud real del problema, según los autores del informe y expertas consultadas. Solo el 0,2% de la ayuda mundial al desarrollo se destina a programas de prevención de la violencia contra las mujeres y la financiación para estos programas ha disminuido entre 2018 y 2025.

840 millones de mujeres, aproximadamente un tercio de las que habitan en todo el mundo, han sido víctimas de violencia física, psicológica o sexual a manos de su pareja, o han sufrido una agresión sexual por parte de un tercero. Son las conclusiones de un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que advierte de la falta de avances en los últimos 25 años.

El trabajo ha analizado los datos recopilados entre 2000 y 2023 en 168 países, determinando que la cifra apenas ha variado desde el año 2000. Además, y por primera vez, el informe incluye estimaciones de casos de violencia sexual sufrida fuera de la pareja. 263 millones de mujeres habrían sido víctimas de una agresión de este tipo desde los 15 años.

El dato, según confiesan los propios autores, podría infravalorar no obstante la realidad ya que, en muchos casos, la agresión no es denunciada o registrada. "Las violencias contra las mujeres están muy estigmatizadas, lo que dificulta que se informe de ellas", explica Victoria A. Ferrer Pérez, catedrática de Psicología Social de Género de la Universitat de les Illes Balears en declaraciones a Science Media Centre.

Así, el informe establece que un 30,4 % de las mujeres de 15 años en adelante han sido víctimas de violencia física o sexual dentro o fuera de la pareja al menos una vez en su vida. Sobre la violencia sexual ejercida por alguien distinto a la pareja, un 8,2 % de las mujeres a partir de los 15 años ha sufrido una agresión de este tipo al menos en una ocasión.

"Aunque la prevalencia de algunas de estas formas de violencia (como la sexual) pueda parecer baja, eso no es óbice para que tenga consecuencias muy importantes en las vidas de las mujeres", sostiene Ferrer Pérez, que también es responsable del grupo de investigación Estudios de Género. "Además, la prevalencia real es muy superior a la prevalencia informada".

"La solidez de este informe se sustenta en la mejora de la disponibilidad de información, en el incremento de la calidad de las encuestas y en los avances metodológicos alcanzados en los últimos años", comenta por su parte Silvia Ubillos Landa, catedrática en el departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Burgos.

"La financiación para prevención y atención ha disminuido entre 2018 y 2025, en un contexto de crecientes emergencias y desigualdad que incrementa los riesgos para mujeres y niñas", lamenta Ubillos Landa. "Los impactos son desproporcionados en regiones con fragilidad socioeconómica, conflictos o vulnerabilidad climática, como Oceanía (excluyendo Australia y Nueva Zelanda), el sur de Asia y África subsahariana".

“Millones de mujeres son víctimas cada día de la violencia de su pareja y/o de violencia sexual por personas que no son su pareja. Dicha violencia tiene un impacto inmediato y a largo plazo sobre la salud física y mental de las mujeres, niñas y niños, familias y sociedades", denuncia por su parte Pilar Matud Aznar, doctora en Psicología y en Ciencias de la Información por la Universidad de la Laguna.

"La violencia contra las mujeres es un problema importante de salud pública y, según el informe de las OMS y sus socios de Naciones Unidas, sigue siendo una de las crisis de derechos humanos más persistente y menos abordada del mundo, con muy pocos avances en dos décadas". Pese a ello, "sólo el 0,2 % de la ayuda mundial al desarrollo se destinó a programas centrados en la prevención de la violencia contra las mujeres y la financiación ha disminuido aún más en 2025”.