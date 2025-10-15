Un trabajador da positivo sin haber bebido alcohol y consigue que le absuelvan: "Demostramos que fue a causa de la diabetes"

En 2019, un belga de 40 años fue multado en dos ocasiones por circular con un nivel de alcohol en sangre equivalente a haber tomado "entre ocho y catorce copas". Fue absuelto cuando se demostró que sufría 'síndrome de autocervecería', es decir, que su microbioma intestinal fermentaba alcohol. En España, aunque no tan extremos, no son raros los casos en los que una condición médica lleva a un falso positivo en un alcoholímetro.

Así lo relatan desde el bufete del letrado Pablo Ródenas de la Vega, especializado precisamente en denuncias por alcoholemia al volante. "A lo largo de mi carrera he defendido numerosos casos donde las condiciones médicas han sido determinantes. Recuerdo especialmente el caso de un cliente con diabetes tipo 1 mal controlada que dio positivo en un control rutinario pese a no haber consumido alcohol", explica el abogado.

¿Cuál es la posible relación entre la diabetes y dar positivo en un alcoholímetro? Para empezar, hay que entender el funcionamiento de estos dispositivos. "Los etilómetros funcionan midiendo la concentración de alcohol en el aire espirado, partiendo de la premisa de que existe una relación constante entre el alcohol en el aliento y en la sangre. Sin embargo, esta relación puede verse alterada por diversas patologías".

Efectivamente, hay diferentes compuestos que pueden interferir con las moléculas que el sensor interpreta como alcohol. "La diabetes es quizás el caso más conocido", prosigue Ródenas. "Los pacientes diabéticos, especialmente aquellos con cetoacidosis, pueden generar compuestos como la acetona que los etilómetros pueden confundir con etanol, dando lugar a falsos positivos en controles de alcoholemia".

Hay que subrayar que en esas condiciones, la diabetes que sufre el paciente es de alto riesgo, incluso de muerte. Ante la ausencia de insulina en el organismo, que se ve incapaz de descomponer los azúcares para metabolizar la glucosa, su cuerpo empieza a descomponer las grasas para obtener energía. Es una versión extrema de lo que las dietas cetogénicas buscan provocar, la cetosis, y genera cuerpos cetónicos, entre ellos la acetona.

Cuando un paciente está sufriendo cetoacidosis, puede encontrarse en un estado de malestar y desorientación que se puede confundir con embriaguez. Sin embargo, también tiene una sintomatología particular, como la de provocar aliento dulzón. Si no se atiende, puede llegar a provocar un coma diabético que puede evolucionar fatalmente. La intervención suele consistir en la perfusión continua de insulina bajo supervisión médica.

Como hemos visto, la acetona es abundante en el aliento de una persona en estas circunstancias, y dada su estructura molecular, el dispositivo puede interpretarlo como una fuerte presencia del alcohol más común, el etanol. "Incluso personas abstemias con diabetes descompensada han llegado a dar positivo en estos controles", advierte el letrado.

Según explica Ródenas, lograron la absolución de su cliente, evitando la retirada del carné, al presentar informes médicos que acreditaban su situación clínica, además de llevar a testificar a su médico endocrino. "Los jueces son cada vez más conscientes de las limitaciones técnicas de los etilómetros y más receptivos a argumentos basados en condiciones médicas documentadas".

Además, subraya un dato importante: ante una sanción por alcoholímetro, el detenido tiene derecho a solicitar pruebas alternativas, que en este caso acreditarían la elevada cetoacidosis que estaba sufriendo en aquél momento. "Si no se respetó el derecho a solicitar un análisis de sangre, especialmente habiendo informado de una condición médica, podemos solicitar la nulidad de la prueba ".

Hay otras enfermedades que pueden causar falsos positivos, apunta el abogado, e incluso ciertos medicamentos. Entre ellos, "jarabes para la tos con alto contenido en alcohol, algunos antibióticos como el metronidazol, ciertos antidiabéticos, antisépticos bucales y medicamentos para el reflujo", concluye.