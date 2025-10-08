Un brote de sarampión en una familia antivacunas de Cataluña provoca ocho casos y casi un centenar de afectados

Un niño recibe una vacuna en una imagen de archivo. EP Sevilla

Un brote de sarampión en Sant Pere de Ribes, en la comarca catalana del Garraf, ha dejado, de momento, ocho casos confirmados y un centenar de personas en estudio.

El Departamento de Salud ha identificado más de 300 contactos relacionados con el brote en distintos entornos, incluyendo centros de salud, espacios de ocio y universidades.

El brote se ha originado en el seno de una familia antivacunas de Sant Pere de Ribes y las autoridades sanitarias advierten de que el riesgo de diseminación es alto pese a la elevada cobertura vacunal en Cataluña.

La mayoría de los afectados tiene entre 7 y 44 años, si bien gran parte de ellos son adolescentes y jóvenes adultos, y tres de ellos han requerido ingreso hospitalario (dos han recibido el alta y un tercero continúa hospitalizado), apuntan desde Crónica Global.

El secretario de Salud Pública del Departamento de Salut, Esteve Fernández, ha explicado en una entrevista a RAC1 que, además de los ocho casos, hay otras tres personas altamente sospechosas de haber sido contagiadas.

El primer caso comenzó a mostrar síntomas el pasado día 4 de septiembre. Los últimos detectados fueron diagnosticados el día 29 del mismo mes, por lo que el brote se considera activo. El riesgo de diseminación sigue siendo alto.

En lo que va de 2025 se han identificado 787 casos sospechosos de sarampión en toda España, según datos del Instituto de Salud Carlos III.

De ellos, se han confirmado 344 casos, la mayor cifra desde que se consideró al país libre de sarampión, en 2016.

Los datos del Carlos III indican que 100 de estos casos son importados y 91 están relacionados con la importación. Hay 153 casos desconocidos y ninguno es endémico, por lo que se sigue considerando al país libre de sarampión.

En Cataluña se han reportado 150 casos sospechosos de sarampión entre el 1 de enero y el 28 de septiembre de este año.

Se ha confirmado el virus en 68 de ellos, de los que 21 eran importados, 6 estaban relacionados con la importación y 41 tienen un origen desconocido o están en investigación.

Es la comunidad con mayor número de casos confirmados tras Andalucía, que tiene 94, y le sigue País Vasco, con 51.

La vacuna que se utiliza en España para prevenir el sarampión es altamente eficaz, se administra en dos dosis e incluye también antígenos frente a la rubéola y la parotiditis (paperas).

Al ser el virus del sarampión altamente transmisible, es necesaria una cobertura muy alta, superior al 95% en la primera dosis, para considerar que los casos no vacunados están protegidos.

En España, la cobertura de la primera dosis alcanza el 96,65% (en Cataluña es del 95,72%), mientras que en segunda dosis es del 91,75% (93,22% para Cataluña).