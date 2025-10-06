Fernández Bueno, médico: "La nueva Ley Antitabaco ni habla de tabaco ni está hecha para ayudar a dejar de fumar"

Fernando Fernández Bueno, portavoz de la Plataforma para la reducción del daño por tabaquismo.

"Si quieres dejar de fumar, ponte en manos de un profesional sanitario.Es muy difícil hacerlo, pero se puede. Ahora bien, si ya has probado con las enfermeras de tu centro de salud, con psicoterapia o a pelo, puedes probar a tomar nicotina con menos riesgo".

Fernando Fernández Bueno es teniente coronel médico del Cuerpo Militar de Sanidad y especialista en cirugía oncológica del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid y está a favor de incentivar las alternativas al tabaco de combustión entre los fumadores.

Es decir, que quien quiere dejar de fumar tabaco convencional y no puede, se pase a las bolsitas de nicotina o a los vapeadores para que, al menos, tenga menos probabilidad de sufrir enfermedades relacionadas con la combustión del tabaco.

Ahora bien, este no es el método en el que el Ministerio de Sanidad está confiando en su lucha contra el tabaco y Fernández Bueno denuncia que "opinar diferente en esta materia está muy mal visto". En otros países, como Reino Unido y Suecia, siguen esta estrategia.

"Me consideran un outsider, un raruno, un bebelejías", dice. Y, en este sentido, piensa que la nueva Ley Antitabaco no va a conseguir reducir el número de fumadores que, según dice, sigue en un 24,8% de los españoles: "No estamos estancados, pero baja muy lentamente".

Eres crítico con la nueva Ley Antitabaco.

Sí, la han llamado reforma de la Ley Antitabaco y de tabaco no se ha hablado nada. Las dos medidas más importantes a nivel mundial comprobadas para que la gente no fume son el impuesto sobre el tabaco y el empaquetado genérico.

¿Qué ha hecho el Gobierno? Ha querido aumentar el impuesto del tabaco y el Ministerio de Hacienda le ha parado los pies. Le ha dicho "cuidado que, como suba el precio, se dispara el mercado negro y no vendo".

Segunda propuesta: empaquetado genérico. Ha llegado la Comisión Nacional del Mercado de Valores y le han dicho al Gobierno que es ilegal. Se han quedado sin saber qué hacer ni qué poner, y han dicho "pues ampliamos los espacios sin humo".

Me parece muy bien, pero es una utopía. Pásate por cualquier hospital de España y verás que no hay ninguno en el que no haya gente fumando en la puerta. Y ya no te digo nada con los colegios…

¿Cuál crees que es el mayor error en su enfoque?

Querer equiparar los productos novedosos relacionados con el tabaco con el tabaco de combustión. Lo único que une a ambos es la nicotina. Están enfocando el daño en la nicotina, en vez de en el humo.

Y la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha dicho que la nicotina no produce ni cáncer ni ninguna otra enfermedad. Causa la adicción, pero no la enfermedad. Ahora dicen que causa daños en el desarrollo cerebral.

Pero, si fuera así, tendríamos también problemas neurológicos en los fumadores. Y no tenemos a ningún neurólogo diciendo que haya enfermedades causadas por el consumo de nicotina. Se han quedado sin armamento y arremeten contra estos productos.

Estos productos son, sin duda, para fumadores y me parece genial que quieran proteger e informar a los jóvenes. Pero, hombre, ya querer multar a los padres…

En su opinión, ¿esta ley repite errores?

Los estudios sobre la reducción del daño por tabaquismo, que son revisiones de Cochrane, dice el Gobierno que no les valen. Hasta dicen que Cochrane podría estar comprada, ¡venga, hombre! Es querer mentir de manera flagrante.

¿Usted piensa que hay algo detrás del rechazo a esta vía?

Sinceramente, no lo sé. Pero debe haber algún trasfondo porque no entiendo que se dé evidencia científica a un estudio en ratones y no se dé evidencia a estudios poblacionales como los que están haciendo el Royal College of Physicians o salud pública de Reino Unido y Suecia.

En Suecia llevan años con el snus, bolsitas de nicotina, y es el país con menos tasa de tabaquismo a nivel mundial. No lo puedo entender.

¿Cuáles son los estudios en los que los expertos y los países a favor de la reducción del daño en tabaquismo os apoyáis?

La revisión sistemática que realiza el Public Health of England anual de los cigarrillos electrónicos, estudios poblacionales sobre los nicotine pouches orales en Suecia —que dicen que no están causando más cáncer oral—.

Y cada vez salen más estudios independientes donde se ve por espectrofotometría de gases todo el daño que producen estos productos, de donde sale el dato de que estos productos son un 95% menos dañinos.

Si en un cigarrillo convencional se sabe que hay 4.000 carcinógenos, en uno electrónico sólo se ha dicho que es probable que haya y sólo hay 20 sustancias que podrían considerarse nocivas. Para un fumador, repito, es una reducción del riesgo importante.

Pero, ¿podemos decir que a largo plazo serán seguros?

Seguros son porque es el Ministerio de Sanidad el que los aprueba y el de Hacienda el que los comercializa. Es que es todo una tremenda hipocresía: "Yo lo vendo, yo lo comercializo, pero es muy malo". ¿Dónde están los vapeadores enfermos?

En España llevamos unos 20 años con el vapeo y se considera que ahora mismo hay como 50.000 o 60.000 vapeadores. Pongamos que al 10% le ha hecho daño el vapeo, digo yo que en este tiempo tendríamos que haber tenido noticias de un daño asociado.

Nadie saca estos datos, ¿por qué? Pues porque no existen.

Los países de referencia son Suecia y Reino Unido…

Sí, pero cada vez más. República Checa se ha metido, Francia está en ello, Australia prescribe el cigarrillo electrónico… El caso de Australia es graciosísimo, te lo prescribe el médico de Atención Primaria y, como no lo hace, se dispara el mercado negro.

Y es lo que va a pasar en España con el límite de la nicotina en los nicotine pouches. ¿Hay que regularlo? Sí, ¿dar información? Sí, ¿controlar los puntos de venta? Sí, ¿meter multas estratosféricas a quienes vendan a menores? Por supuesto.

Pero no pongas de policía a los padres o a los dueños de los bares a vigilar que ni fumen los niños ni la gente en las terrazas. Además, está comprobado que no existe el "vapeador pasivo", pues también se persigue.

Si llega un momento que comparas cigarrillos convencionales con estos dispositivos, suben los precios, lo desincentivas… Pues un tío que fuma dice "pues sigo fumando". Es un poco… pues como lo de todo de este Gobierno.

Pongámonos en el caso de que yo no tengo razón y soy un tarado. Vale pero, ¿por qué no te quieres reunir conmigo a debatir con datos? "No, no, no, no, es que no estoy dispuesto ni a valorarlo", te dicen. Tenemos un problema de negación de la evidencia.

El año pasado quise montar un congreso para hablar de tabaquismo, llamaron del ministerio a las sociedades diciendo que se atuvieran a las consecuencias si iban. Esto en mi tierra se llama censura.

¿No os quieren ni ver?

Yo no le digo al ministerio que esté equivocado. Si yo lo que quiero es que la gente deje de fumar, pero que tengan todas las opciones posibles. Con fármacos, con psicoterapia, a pelo, me parece todo perfecto. ¡Pero da más alternativas!

Incentiva los centros de deshabituación tabáquica, a las enfermeras de Atención Primaria, mete más pasta en información a los chavales y, además, para ese grupo de fumadores al que no le sirve nada dale un vapeador.

Le puedes decir "mire, señor, este vaper no es inocuo, pero si usted sigue queriendo consumir nicotina esto es menos dañino que el tabaco" y ¡chimpún! Si esto lo entiende todo el mundo, la gente no irá haciendo el loco por ahí con estos dispositivos.

¿Llamarías "populista" a esta ley?

Desde luego, para dejar de fumar, no es. ¿Qué ha hecho? Decir que van a crujir al que fume en el coche con el hijo dentro, pero ¿tú crees que va a haber un policía detrás de vigilar esto? La primera semana igual, pero ¿en verano? La policía no está para eso.

Prohibir, prohibir, prohibir no es bueno. Hay que educar a los fumadores, decirles que tengan en cuenta el entorno en el que fuman por el daño que pueden hacer a la gente de su alrededor.

¿Qué debería llevar una nueva ley antitabaco desde su punto de vista?

Las medidas iniciales, empaquetado genérico e impuestos al tabaco de combustión, se deberían haber mantenido. La prohibición de los sabores, me parece bien quitar los más extraños, pero deja dos o tres para incentivar a fumadores a cambiar.

Combatir la adicción a la nicotina con nicotina no es lo mejor, pero por lo menos consumir nicotina a través de dispositivos que son menos dañinos.