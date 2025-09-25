González Rivas, el cirujano en el ojo del huracán por decir que votó al PP: "No entiendo qué sentido tiene llamarme facha"

El cirujano Diego González Rivas opera a cerca de más de 1.000 pacientes al año.

"¿Y eso lo tengo que decir?", respondió entre risas Diego González Rivas cuando en una entrevista le preguntaron por a quién había votado en las últimas elecciones.

Lo que no sabía el reconocido cirujano torácico es que por reconocer que se decantó por su "paisano" Alberto Núñez Feijóo iba a recibir miles de críticas en redes sociales. En muchas de ellas se lee "se me ha caído un mito".

González Rivas no comprende que haya a quien le pueda decepcionar una persona por el voto: "Es absurdo", asegura a EL ESPAÑOL desde China, donde está formando a profesionales y operando, como ha hecho en más de 139 países.

A las reacciones a la citada entrevista, en el pódcast de Ac2ality, no le ha prestado ninguna atención porque en lo único en lo que está centrado es en su trabajo (opera a cerca de más de 1.000 pacientes al año).

Ahora acude al menos una vez al mes a Madrid para operar, pero llevaba "mucho tiempo fuera de España y no estaba al tanto de que había tanta sensibilidad por el voto". Tampoco entiende que por decir que votó al Partido Popular le llamen "facha".

¿Cómo se encuentra después del 'revuelo' que se ha formado por haber dicho que votó al PP en las últimas elecciones?

Por mi parte no considero que haya habido ningún revuelo. Yo estoy a otras cosas. He estado pendiente de operar, de trabajar y de hacer lo que hago siempre.

Simplemente he salido en un programa, me han preguntado a quién he votado y he dado mi opinión como español libre. No creo que sea nada como para que se genere una polémica.

Nunca hablo de política porque no entiendo de ella. Tampoco me posiciono ni pienso que hayas unos buenos y unos malos.

Simplemente considero que en estos momentos, con todo lo que está pasando, tendría que haber un cambio en el gobierno. Lo opino yo y la mayoría de los españoles.

Es que parece que estoy contando algo inusual o aberrante cuando más de la mitad de los españoles hicieron lo mismo que yo.

Además, dije que voté al PP, pero no quiere decir que siempre lo vote. Si, por ejemplo, entra en el gobierno y no lo hace bien, voy a ser el primero que lo diga.

Yo no soy del PP ni del PSOE, soy una persona que no se posiciona en política. No hay ningún gobierno perfecto. Pero quiero que haya uno que haga bien las cosas, sin corrupción ni escándalos.

¿Se arrepiente de haber hecho público su voto?

No, ¿por qué me tengo que arrepentir? ¿Qué motivos tendría para hacerlo? Dime.

Se habría ahorrado las críticas que ha recibido, aunque entiendo que no le han afectado personalmente.

Cero, no me ha afectado en absoluto. Pero, ¿por qué iba a hacerlo?

Cuando hablamos de política hay gente que se lo toma muy radical, igual que en el fútbol. Yo nunca me he tomado ninguna de ellas de una manera personal.

Nadie me ha decepcionado o he pensado que pierda sus valores por la persona a la que vote. Jamás. Es que no se me ocurriría pensar eso.

Una persona me decepciona cuando hace algo en contra mía, del bien de la humanidad o perjudica a otras personas, pero no porque vote a alguien que sea diferente a la opinión que yo tengo.

Las personas que se molestan o lo ven como una decepción no me conocen y tienen una opinión sobre la política muy radical, y yo no lo soy, en absoluto. Creo que cada uno es libre de votar a quien quiera.

¿Le entristece que hayan llegado a decirle "se me ha caído un mito" por reconocer su voto?

No, es que no me afecta eso. Mi valía profesional está más que clara y nadie la va a poner en duda.

Que una persona, escondida en redes, diga que se le ha caído un mito, qué decepción o facha. Esa es otra, llamarme facha porque voto al PP. No entiendo qué sentido tiene eso.

Las redes sociales ofrecen la posibilidad de que se creen perfiles falsos para atacar o insultar. Por ese motivo no le doy ningún valor.

Creo que la gente malinterpreta las cosas con las redes sociales. Y si fuera una persona débil, me podría haber afectado, pero no me lo considero para nada.

Además, estoy a mil cosas. He estado en China operando, dando cursos y entrenando a cirujanos de todo el mundo.

No he tenido tiempo a preocuparme. No he leído nada de lo que se ha puesto en redes. Lo que he ido sabiendo ha sido porque me lo han comentado.

¿Se le cerrará alguna puerta en España por haber votado al PP?

No, para nada. Mis puertas no dependen de a quién vote o no. Yo opero pacientes y no me preocupa en absoluto eso.

Yo nunca he estado politizado porque no me gusta la política ni los políticos que hay hoy en día. Por eso no me meto ahí.

Simplemente es que soy una persona honesta y ante una pregunta que me hacen, no soy capaz de mentir. Me sentiría mal si la esquivo.

Como no tengo nada que ocultar ni tengo ninguna ideología política, pues no tengo porqué no decirlo. En esta vida hay que ser consecuente con tus pensamientos y con lo que hagas. Y yo siempre lo he sido.

¿Le habían ya criticado antes?

Sí. En las redes siempre hay gente que te critica, hagas lo que hagas.

Recuerdo muchas veces que cuando publicaba que estaba en China mostrando la tecnología que tenían en un hospital siempre había gente que salía diciendo "es que los chinos son comunistas".

Llevaba muchos años fuera de España, ahora paso más tiempo porque opero todos los meses en Madrid, y no estaba al tanto de que había tanta sensibilidad por el voto. Por eso respondí libremente.

No tengo nada en contra de Pedro Sánchez, pero con todo lo que está pasando en política creo que debería de haber un cambio.

También es cierto que las redes son un lugar idóneo para que las personas se esconden y te ataquen.

A mí no me afecta porque ya sé lo que son: puedes crear un perfil falso y contar barbaridades. ¿Qué valor tiene eso?

Me molestaría si mis amigos o gente que me importase me criticase por eso. Eso sí que me dolería.

¿Cree que le habrían criticado menos si hubiera dicho que votó al PSOE?

No lo sé, aunque hay personas en ambos lados que critican. De todas formas, pienso que ha habido una mala interpretación.

Creo que Feijóo lo hizo bien cuando gestionó la Xunta durante muchos años y por eso lo voté ahora.

Pero hubo gente que pensó que estoy muy del lado de derechas, y que eso hace que vaya en contra de las opiniones de izquierdas o de la sanidad pública. Para nada.

¿Es compatible votar al PP y defender la sanidad pública española?

Por supuesto. Vamos a ver, es que esa pregunta yo creo que es absurda. Es como si me dicen "se puede ser del PP y no ser facha". ¿Tú crees que eso tiene sentido?

Quien no entiende eso son personas radicales. A mí me ha escrito muchísima más gente de la que me ha criticado.

Muchísima gente de izquierdas me ha escrito diciéndome "Diego, yo soy de izquierdas pero enhorabuena por ser una persona honesta y valiente que dice la verdad. Yo no te voy a dejar de seguir porque hayas votado al PP". Es lo normal.

Imagen de archivo del cirujano torácico Diego González Rivas durante una operación.

¿Qué recomendación le daría a quienes sí le van a dejar de seguir por su voto?

Me da pena la gente que piensa así. No se puede calificar a alguien por a quién vota o cuál es su equipo. Hay que tener una opinión de una persona por muchas cosas.

Si tú admiras a alguien por sus méritos profesionales, cómo puede ser que porque una persona diga que ha votado un partido ya deje de valer para ti.

Es absurdo. Si juzgas a la gente por lo que vota, vamos mal porque vas a tener a la mitad de España en tu contra.

Los medios de comunicación le habéis dado más bombo que yo, que voy a seguir haciendo mi trabajo y también atendiéndoos. Dentro de poco, de hecho, volveré a La Revuelta.

Habrá a quien le impacte verle en este programa después de que votase al PP.

Pero, ¿qué tiene que ver? ¿Qué pasa, que La Revuelta sólo lo ve gente de izquierdas? También he ido a El Hormiguero. ¿No puedo ir a uno si he ido al otro?

No quiere decir que por ir a un programa seas de izquierdas. ¡Qué tontería es esa! Otra cosa es que tengan más afinidad por un lado o por otro. Aun así, a La Revuelta han ido personas de derechas, y al contrario.

No tiene nada que ver. Es un concepto de la gente que está radicalizada. Por lo menos ese es mi punto de vista. Yo no soy una persona de derechas ni de izquierdas.

Tampoco me mueve el dinero. He operado a pacientes que me pagan, pero también lo he hecho gratis.

Precisamente también se le ha criticado por haber afirmado que la gente va a urgencias por cualquier tontería.

Tenemos el mejor sistema sanitario del mundo pero no funciona como debería. Podría funcionar mejor si se pagase mejor a los profesionales. Así trabajarían con más motivación y no habría tantas listas de espera.

El sistema sanitario español es el ideal porque cubre a todo el mundo. Tenemos una suerte enorme. Pero lo que hace falta es que se recorte en gastos que son innecesarios en política, con tantos asesores, coches oficiales y demasiados ministerios.

Es cierto que a veces la gente va demasiado a urgencias. Pero lo puedo entender porque el sistema está saturado y se busca la forma rápida de que le atiendan rápido.

Cuando hacía las urgencias lo veía, con personas que no tenían ningún motivo por haber ido. En los hospitales se cuenta que los domingos por la tarde, cuando había fútbol, las urgencias estaban vacías, y el lunes por la mañana llegaba la avalancha.

La semana pasada denunció que habían secuestrado a una niña de Sierra Leona que iba a operar. ¿Es la primera vez que le ocurre?

Sí, nunca antes me había sucedido nada igual.

Es una niña con la que se nos quedó una espina clavada porque en la primera misión, hace dos años, no pudimos operarla porque tenía una tuberculosis activa que era contagiosa.

Ahora habían conseguido tratarla y estábamos muy esperanzados porque íbamos a poder operarla. Pero nos llamaron para decirnos que había sido secuestrada para una trata de blancas. Una niña... Es una pena.