Roblox, el famoso videojuego que ha desatado la alarma entre los pediatras: "Revisen los dispositivos de sus hijos"

Imagen de archivo de una niña jugando al videojuego Roblox en su casa. Reuters

Las nuevas generaciones se relacionan cada vez menos en la calle. Lo hacen más a través de videojuegos como Roblox, que les permite comunicarse sin tener que abandonar sus hogares pero con potenciales riesgos para su salud física y mental.

Así lo han constatado ya varios pediatras en España. Han observado un incremento de casos de niños y adolescentes con síntomas "preocupantes" relacionados con Roblox; en concreto, con su función de chat y las interacciones que se generan.

La presidenta de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia, María Angustias Salmerón, asegura a EL ESPAÑOL que es casi imposible conocer cuándo comenzó el aumento, ya que normalmente no se cuantifica.

Lo que sí han podido comprobar es que "desde distintos sitios de España se ha detectado lo mismo", reconoce la también miembro del grupo de Salud Digital del Comité de Promoción de la Salud de la Asociación Española de Pediatría.

Ansiedad, autolesiones e insomnio

A las consultas pediátricas han comenzado a llegar cada vez más menores con síntomas que son compatibles con "una exposición nociva al entorno digital": autolesiones, ansiedad o alteraciones del sueño.

En otras ocasiones acuden sin síntomas, pero son los padres quienes les dicen a los pediatras que sus hijos "están nerviosos y no hay manera de quitarles Roblox de las manos".

Las familias han reportado casos de autolesiones visibles, cambios significativos en el comportamiento y actitudes inusuales sobre sexualidad e identidad.

Y es que en los chats no solo "se les incita a autolesionarse", sino también a "visionar pornografía, cuestionar su identidad sexual o enviar imágenes".

Los padres acuden "alterados" a consulta cuando ven que sus hijos empiezan a tener síntomas, aunque "a veces ni siquiera saben explicar lo que han visto".

"Les ponen, por ejemplo, unos dibujos animados con un alto contenido pornográfico, y algunos son brutales", advierte Salmerón.

La pediatra aclara que los riesgos no se dan en el videojuego en sí, sino en el chat; concretamente, en el que se da en los conocidos como juegos de condominio o condo.

Estos espacios, que simulan escenarios domésticos, se caracterizan por una ausencia de filtros en el chat. Por ello, pueden incluir animaciones no aptas para menores, con avatares desnudos o simulando que practican sexo.

Los condos no solo consiguen eludir los sistemas de control en el propio videojuego. También son difundidos en otras redes sociales como TikTok o Discord.

Además, los usuarios habitualmente proponen entrar en casas con habitaciones donde "se esconde el alto contenido sexual", como explican en este artículo de The Conversation.

Relacionado con un suicidio

En Estados Unidos, una familia ha denunciado a Roblox por el suicidio de su hijo, que se produjo en abril de 2024, aunque la demanda se presentó el pasado viernes.

Entienden que el videojuego desempeñó un papel clave en la pérdida del menor, de 15 años.

El adolescente se quitó la vida por las secuelas que le había dejado su relación con Nate, otro supuesto menor con el que había entablado amistad primero en Roblox y, posteriormente, en Discord (empresa a la que también ha denunciado la familia).

Nate era, en realidad, un adulto de 37 años que, como ha informado The New York Times, había sido arrestado con cargos de posesión de pornografía infantil y transmisión de material nocivo a menores.

La mentira sobre la edad se pudo producir porque, para acceder a la plataforma, solo se pide un correo electrónico y la respectiva contraseña.

La compañía ha anunciado recientemente que antes de que termine 2025 todos los usuarios que utilicen las funciones de comunicación dentro de la plataforma deberán someterse a un sistema de verificación de edad.

Precisamente, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tiene abierto un expediente a Roblox principalmente por la manera en que la plataforma gestiona los datos personales de menores de edad y posibles deficiencias en los sistemas de verificación.

En España no hay constancia de que se haya producido un caso como el estadounidense pese a ser uno de los más populares, sobre todo, entre los más pequeños: se estima que más de un tercio de los usuarios son menores de 13 años.

Salmerón considera que lo importante es detectarlo precozmente. De ahí que hayan lanzado una alerta: "Aunque no tenemos datos exactos, nos parecía tan grave lo que estamos viendo que había que comunicarlo".

En ella instan a acudir a consulta ante cualquier sospecha. "Lo que estamos transmitiendo a todas las familias es que revisen los dispositivos de sus hijos para saber si están utilizando Roblox".

En el caso de que sea así, recomienda comprobar si los menores están haciendo uso de algún chat privado.

Cree que, al igual que sucede "con todo lo que tenga que ver con la pantalla", los padres no son conscientes de los riesgos a los que pueden estar expuestos sus hijos por un 'simple' juego.