Golpe español al sobrepeso: una nueva terapia experimental activa la 'quema' de grasas y reduce la inflamación

Un estudio co-liderado por el Dr. Antonio Zorzano y la Dra. Manuela Sánchez-Feutrie en el Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) ha revelado una nueva manera de tratar la obesidad sin tener que reducir la ingesta alimentaria. La nueva estrategia ha sido probada en laboratorio con éxito en modelos animales.

Publicado en la revista Nature Communications, el trabajo revela que la neuritina 1, una proteína hasta ahora vinculada al sistema nervioso, también está presente en el tejido adiposo marrón. Allí actúa como un potente activador del gasto energético, evitando la acumulación de grasa que provoca obesidad y otras enfermedades metabólicas.

A diferencia de los fármacos análogos de GLP-1 como Ozempic o Tirzepatida, que actúan reduciendo el apetito, la neuritina 1 actúa incrementando el gasto energético sin afectar a la conducta alimentaria.

"Lo que hemos observado es que, al aumentar la expresión de neuritina específicamente en el tejido adiposo marrón, los animales consumen más energía, lo que impide la acumulación de grasa", explica Zorzano, también catedrático de la Universidad de Barcelona e investigador del CIBERDEM.

Este aumento del metabolismo se traduce en una mejora significativa de diversos parámetros: menor ganancia de peso, mayor sensibilidad a la insulina, y menor inflamación hepática incluso en animales alimentados con dietas hipercalóricas.

La neuritina 1 había sido previamente descrita como un factor implicado en la plasticidad neuronal. Sin embargo, este estudio demuestra que también se produce y actúa en el tejido adiposo marrón, un tipo de grasa especializada en generar calor mediante un proceso llamado termogénesis.

Esto consiste en la quema de energía para mantener la temperatura corporal, especialmente en condiciones de frío. En este contexto, la neuritina 1 actúa promoviendo la actividad mitocondrial y estimulando la expresión de genes termogénicos.

Para inducir su expresión, el equipo utilizó un vector viral que dirige la sobreexpresión de neuritina 1 únicamente en adipocitos termogénicos. El resultado fue una activación sostenida del metabolismo sin reducir la ingesta ni alterar la actividad física de los animales.

“El hallazgo sugiere que esta proteína podría tener un gran valor terapéutico para tratar la obesidad y sus comorbilidades, como la diabetes tipo 2 o el hígado graso, mediante un mecanismo completamente distinto a los actuales”, destaca Sánchez-Feutrie.

Implicaciones en salud humana

Además de los resultados en modelos animales, datos genéticos humanos revelan que la neuritina 1 también se relaciona con la predisposición a la obesidad. Este dato refuerza la relevancia del descubrimiento más allá del laboratorio. El equipo está activamente explorando el desarrollo de una potencial terapia basada en este hallazgo.

El estudio ha contado con la colaboración de múltiples plataformas científicas del IRB Barcelona, como la de Bioinformática y Bioestadística, Genómica Funcional, Expresión de proteínas e Histopatología; así como con la participación de investigadores de instituciones internacionales como el CNRS (Francia), el Karolinska Institutet (Suecia) y la Universidad de Houston (EEUU).

Este proyecto de investigación se encuentra en estadios iniciales. Aunque los resultados son prometedores, será necesario llevar a cabo estudios adicionales antes de plantear posibles aplicaciones terapéuticas en humanos.