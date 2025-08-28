Aurelio Rojas, cardiólogo, avisa a España: "Si eres capaz de hacer esto con el pulgar de tu mano, sufres más riesgo cardíaco"

Aunque habitualmente los signos y síntomas de las enfermedades suelen tener una relación relativamente directa con las mismas, no siempre es el caso. Por ejemplo, sufrir fiebre y dolor de garganta puede dirigirnos a pensar que estamos ante una faringitis o amigdalitis, dados los síntomas referidos. En otros contextos, la relación puede ser más indirecta, como sería el caso del aneurisma de aorta y el conocido como 'signo del pulgar'.

En este caso, el conocido cardiólogo Aurelio Rojas comentó esta extraña relación en uno de sus reels de Instagram, y también en su respectiva cuenta de Threads: doblar el pulgar sobre la palma de la mano en exceso podría orientarnos hacia el diagnóstico de una grave enfermedad, como es el caso del aneurisma de aorta.

Recordemos que un aneurisma de aorta es una dilatación anómala y patológica de la principal arteria que sale desde el corazón. Esta dilatación puede causar serios perjuicios, dado que existe riesgo de disección o separación de sus diferentes capas, o incluso rotura de la misma.

Cuando el tejido de una arteria se dilata en exceso, se vuelve más fino e inestable, y de ahí viene el peligro de acabar sufriendo estos potenciales perjuicios. Además, en muchas ocasiones esta dilatación es asintomática hasta fases avanzadas, por lo que diagnosticarla de forma precoz puede ser clave.

En este caso, Rojas describe en su vídeo una "prueba casera" que se correlacionaría con un mayor riesgo de sufrir este tipo de enfermedad, aunque cabe destacar que no sería un diagnóstico como tal, sino un marcador de sospecha.

"Si tu pulgar cuando lo doblas llega a aproximadamente a la mitad de la palma de la mano, a esto se lo considera normal. Pero algunas personas pueden doblarlo prácticamente hasta el final y superar incluso el borde de la mano, el quinto dedo. Lo que observaron en este estudio es que aquellas personas que eran más capaces de alcanzar con el pulgar el final de la palma de la mano tenían mayor probabilidad de tener aneurisma de aorta ascendente que las que no podían hacerlo".

Rojas se refiere a un estudio publicado en 2021 en la revista American Journal of Cardiology, a cargo de los investigadores de la Universidad de Yale, expertos en patología de aorta. En dicho trabajo se sugirió que la relación se encontraría entre la hiperlaxitud articular y el aneurisma de aorta ascendente en pacientes sometidos a cirugía.

Extraña conexión

Como también explica el cardiólogo, los investigadores sugerirían que el colágeno se vería afectado por motivos genéticos o déficits nutricionales, lo que acarrearía una debilidad en la pared aórtica, pero también en las articulaciones, y por ello un signo tan "externo" podría darnos pistas sobre problemas internos.

Cabe destacar que se trata de un signo, llamativo, pero sin mayor trascendencia: no sustituiría a pruebas de imagen validadas como la ecocardiografía, TAC o resonancia magnética. Además, este signo del pulgar podría tener falsos positivos, dado que personas muy flexibles como gimnastas o practicantes de yoga suelen tener hiperlaxitud articular y no por ello asocian mayor riesgo de sufrir un aneurisma.

Si bien es cierto que puede ser una herramienta fácil y útil para el diagnóstico, también debe ser analizada y validada. Se trata de un signo de cribado orientativo y muy expuesto a los mencionados falsos positivos.

De hecho, cuando Rojas publicó su reel en Instagram, hubo comentarios en contra del mismo, como fue el caso de la usuaria @doctoraklarasenior, que le comentó: "Doblar el pulgar y que sobrepase el borde de la mano NO significa que vas a tener un aneurisma".

"Eso es un signo aislado que, cuando se presenta junto a otras características físicas muy específicas, puede ser indicativo de síndromes del tejido conectivo como el síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos o Loeys-Dietz. Y aún en esos casos, no todas las personas desarrollan aneurismas", sigue la usuaria.

"La hiperflexibilidad o hipermovilidad articular es bastante común en muchas personas completamente sanas -bailarinas, gimnastas, yoguis- y no es un diagnóstico de enfermedad por sí sola", concluye.