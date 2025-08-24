El aviso del cardiólogo Aurelio Rojas a España: "Las personas que toman café solo en la mañana tienen más esperanza de vida"

Aunque la evidencia científica se inclina de forma decisiva por avalar los beneficios saludables del café, la cafeína sigue siendo una sustancia muy potente que puede volverse en nuestra contra. Esta es la paradoja que aborda el popular cardiólogo y divulgador Aurelio Rojas en sus redes, al abordar esta pregunta: "¿Tomar café a esta hora podría estar acortando tu vida?".

Efectivamente, la hora del día a la que consumimos café determina sus efectos sobre nuestra salud, e incluso "podría afectar a tu corazón". Rojas hace referencia al reciente estudio publicado en el European Heart Journal, que revela que tomar café solo en la mañana reduce el riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares hasta un 31% y el riesgo de muerte prematura en un 17%.

"Pero, si lo consumes todo el día… los beneficios desaparecen", alerta Rojas. Los investigadores sugerían como hipótesis que consumir café por la tarde o noche puede alterar los ritmos circadianos y los niveles de melatonina y cortisol. Esto, a su vez, conduciría a un mayor riesgo cardiovascular al aumentar la inflamación de bajo grado y la tensión arterial.

"Parece ser que las personas que toman café únicamente por la mañana tienen mayor esperanza de vida y menor probabilidad de sufrir un infarto en el corazón", confirma el especialista, que se declara "sorprendido" tras haber leído en redes sociales a personas que recomiendan el consumo de café vespertino. Esto tendría una mayor probabilidad de aumentar nuestro estrés. obstaculizando el descanso.



"Recordemos que el café ha demostrado efectos beneficiosos para el corazón como reducir el riesgo de diabetes, mejorar la pérdida de peso y la salud cardiovascular gracias a su potente efecto antioxidante", recuerda el cardiólogo en su post. Además, y por sorprendente que parezca, estos mismos beneficios se pueden encontrar el café descafeinado que se recomienda para pacientes con hipertensión.

"El tueste, natural"

"Es importante además que nuestro café sea TUESTE NATURAL (nunca torrefacto o mezcla)", advierte finalmente Rojas. ¿Por qué motivo? El nutricionista Luis Zamora lo explicaba de esta manera. "Tanto el torrefacto como el mezcla se hacen con granos de café a los que se les echa azúcar. Luego, al tostarlos, en ese proceso se quema el azúcar y genera compuestos potencialmente tóxicos. Por eso, siempre recomendamos el café natural".



Un megaestudio sobre los efectos del café sobre la salud publicado ya en 2017 en The BMJ, revisando 201 metaanálisis, certificaba que los bebedores de café presentan menos mortalidad por todas las causas y por enfermedad cardiovascular que los que no lo toman. Además, el consumo se asocia a un 18% de incidencia de cáncer y a menor presencia de todo un rosario de patologías: neurológicas, metabólicas y hepáticas, entre otras.

Según explicaba entonces a EL ESPAÑOL el investigador de la Universidad de Navarra Miguel Ángel Martínez, la conclusión iba en la línea de "acabar con toda una serie de mitos negativos en torno al café", pero tampoco debía llevar a nadie a beberlo si eso no está entre sus hábitos diarios ya que se requiere más investigación.