Una investigación destapa fraudes en los bancos de dientes de leche: así prometen 'curas milagro' sin avalar a los padres

Durante los últimos años han aparecido bancos privados que almacenan la pulpa de los dientes de leche de los niños, una materia de la que se pueden extraer células madre. Estas se usan en la investigación de tratamientos para enfermedades como la esclerosis múltiple o la enfermedad de Parkinson, aunque muchos padres contratan estos servicios como futura cura para los trastornos que sus hijos puedan sufrir en el futuro.

El problema es que la evidencia científica alrededor de esta práctica es escasa, y entraría en el territorio de lo fraudulento cuando lo que promete son terapias sin avalar, por ejemplo, contra el Trastorno del Espectro Autista (TEA). Así lo denuncia un artículo publicado en The BMJ, que analiza a tres empresas de Reino Unido que ofrecen servicios de bancos de células madre dentales: Future Health Biobank, BioEden y Stem Protect.

El almacenamiento de células madre dentales, explica el trabajo firmado por la periodista Emma Wilkinson, consiste en que los padres envíen los dientes de leche caídos de sus hijos a un laboratorio donde se extrae la pulpa dental y se almacenan las células madre. Este servicio cuesta 1.900 libras, unos 2.189 euros al cambio, además de una cuota anual adicional de almacenamiento de 95 libras.

Según la web de Future Health Biobank, ya se habrían liberado 26 muestras de células madre dentales para tratamientos que incluirían "el autismo, diabetes tipo 1 y regeneración de cartílago de rodilla". Todas estas muestras son gestionadas por parte de clínicas privadas en Estado Unidos, aunque sin presentar estudios publicados y revisados por pares que lo avalen.

Por su parte, BioEden sostiene que han sido testigos de avances en curso a partir de sus propias muestras dentales, mientras que Stem Protect menciona "la reparación del paladar hendido, el tratamiento de la anemia de células falciformes, del VIH/SIDA, la inmunodeficiencia combinada grave y la reparación del cartílago de rodilla".

Varios expertos han mostrado su preocupación, dado que se corre el riesgo de estar abusando de los padres basándose en promesas de tratamiento a futuro. Apelar a terapias para el autismo sin contrastar, además, es "escandaloso", en palabras de Jill Shepherd, profesora de biología de células madre en la Universidad de Kent.

"Hay falta de evidencia y escasez de investigaciones que usan células madre de la pulpa dental para tratar a los pacientes", sostiene Shepherd. Surfyan Hussain, investigador de la rama británica de un ensayo clínico global que evalúa la terapia con células madre para la diabetes tipo 1, también tiene dudas al respecto: "Actualmente, no hay una respuesta definitiva sobre la fuente óptima de células madre para futuras terapias contra la diabetes".

Tim Nicholls, subdirector de políticas, investigación y estrategia de la Sociedad Nacional del Autismo del Reino Unido, es categórico. "Es indignante que los procedimientos con células madre dentales se anuncien a los padres con la falsa afirmación de que 'tratan' el autismo. El autismo no es una enfermedad ni una dolencia; no tiene tratamiento ni cura. Es peligroso e inmoral dirigirse a personas potencialmente vulnerables con procedimientos costosos que, de hecho, podrían causarles daño".

Por otro lado, los expertos consultados también están preocupados por la falta de información independiente sobre los bancos de células madre dentales, que necesaria para ayudar a los consumidores a tomar una decisión totalmente informada. En este aspecto, insisten, sería necesaria una mayor supervisión de la información que se utiliza para promover esta práctica.

Shepherd también cree que los padres deberían estar informados sobre qué tipo de pruebas se realizan para validar que las células madre estén presentes en las muestras almacenadas, que hayan sido correctamente recolectadas, y que se aporte evidencia sobre cuánto tiempo pueden almacenarse con seguridad y viabilidad.

De momento, The BMJ ha planteado varias de estas preocupaciones ante la Agencia de Normas Publicitarias, la cual afirma que lo revisará. Por su parte, la empresa Future Health Biobank refiere que está revisando cómo presenta su información para garantizar que "los lectores puedan distinguir claramente entre las experiencias de los clientes y los resultados clínicos publicados formalmente".

Además, afirman que poseen un "programa sólido y continuo de validación de la estabilidad del almacenamiento" con pruebas de control de calidad "para garantizar que no haya deterioro en la integridad, viabilidad o potencial futuro de las muestras biológicas".